రూ. 5.29 లక్షలకే టాటా 'ఏరిస్'- ఏ వేరియంట్లో ఎలాంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయ్?
రూ.5.29 లక్షల ప్రారంభ ధరతో టాటా 'ఏరిస్' కొత్త కాంపాక్ట్ సెడాన్ భారత మార్కెట్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఐదు ట్రిమ్లలో లభిస్తున్న ఈ వాహనంలో వేరియంట్ల వారీగా ఎలాంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
Published : September 26, 2026 at 3:32 PM IST
Hyderabad: స్వదేశీ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ తన సరికొత్త కాంపాక్ట్ సెడాన్ "ఏరిస్"ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 5.29 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూం)గా నిర్ణయించింది. ఈ ధర రేంజ్లో ఇది మారుతి సుజుకి డిజైర్, హ్యుందాయ్ ఆరా, హోండా అమేజ్ వంటి కార్లతో పోటీపడుతుంది.
ఈ కొత్త టాటా ఏరిస్ అనేక ఆకట్టుకునే ఫీచర్లతో వస్తుంది. స్మార్ట్, ప్యూర్, ప్యూర్+, క్రియేటివ్, అకంప్లిష్డ్ అనే ఐదు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. వీటితో పాటు స్టాండర్డ్ మోడల్ కంటే సుమారు రూ.లక్ష అదనంగా CNG ఆప్షన్ను కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ సందర్భంగా వేరియంట్ల వారీగా దీని ధర, ఫీచర్లపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
1. టాటా ఏరిస్ 'స్మార్ట్' వేరియంట్ ధర, ఫీచర్ల వివరాలు:
(ధర: పెట్రోల్- రూ. 5.29 లక్షలు/iCNG- రూ. 6.30 లక్షలు)
- స్పోర్ట్-లుక్ స్టీరింగ్ వీల్
- డ్యూయల్-టోన్ ఇంటీరియర్ థీమ్
- 5-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే
- 14-అంగుళాల స్టీల్ వీల్స్
- ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు
- 'Halo' లైట్బార్తో అనుసంధానించిన టెయిల్ ల్యాంప్లు
- టిల్ట్ స్టీరింగ్
- రియర్ సీటు హెడ్రెస్ట్లు
- అన్ని సీట్లకు 3-పాయింట్ ELR సీట్బెల్ట్లు, సీట్బెల్ట్ రిమైండర్లు
2. టాటా ఏరిస్ 'ప్యూర్' వేరియంట్ ధర, ఫీచర్ల వివరాలు:
(ధర: పెట్రోల్- రూ. 6.15 లక్షల నుంచి ప్రారంభం/iCNG- రూ. 7.15 లక్షల నుంచి ప్రారంభం)
స్మార్ట్ వేరియంట్ కంటే అదనంగా లభించే ఫీచర్లు:
- స్టీరింగ్పై అమర్చిన ఆడియో కంట్రోల్స్
- 2 స్పీకర్లు
- ఎత్తు సర్దుబాటు చేసుకోగల డ్రైవర్ సీటు
- అంతర్నిర్మిత బ్లూటూత్ ఆడియోతో కూడిన 5-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే
- నాలుగు పవర్ విండోలు
- డే/నైట్ IRVM
- బాడీ-కలర్ డోర్ హ్యాండిల్
- టర్న్ ఇండికేటర్లతో కూడిన ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జజస్టబుల్ ORVMలు
- స్పీడ్-సెన్సిటివ్ ఆటో డోర్ లాక్
- జిప్ఫాస్ట్ AC 15W ఛార్జర్
- రియర్ డిఫాగర్
- ఫ్లిప్ కీతో సెంట్రల్ లాకింగ్
- ఫాలో-మీ-హోమ్ హెడ్ల్యాంప్
3. టాటా ఏరిస్ 'ప్యూర్+' వేరియంట్ ధర, ఫీచర్ల వివరాలు:
(ధర: పెట్రోల్- రూ. 6.75 లక్షల నుంచి/iCNG- రూ. 7.75 లక్షల నుంచి ప్రారంభం)
'ప్యూర్' వేరియంట్ కంటే అదనంగా లభించే ఫీచర్లు:
- 8-అంగుళాల ఫ్లోటింగ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్
- 4 స్పీకర్లు
- HD రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా
- వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే
- వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో
- రెండు టైప్-C 65W ఛార్జింగ్ పోర్ట్లు
- వెనుక AC వెంట్లు
- క్రూయిజ్ కంట్రోల్
- 15-అంగుళాల వీల్స్
- టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS)
- కో-డ్రైవర్ సైడ్ వ్యానిటీ మిర్రర్
- స్టోరేజ్తో కూడిన ఫ్యాబ్రిక్-టచ్ ఫ్రంట్ ఆర్మ్రెస్ట్
4. టాటా ఏరిస్ 'క్రియేటివ్' వేరియంట్ ధర, ఫీచర్ల వివరాలు:
(ధర: పెట్రోల్- రూ. 7.50 లక్షల నుంచి ప్రారంభం; iCNG- రూ. 8.50 లక్షల నుంచి ప్రారంభం)
'ప్యూర్+' వేరియంట్ కంటే అదనంగా లభించే ఫీచర్లు:
- మల్టిపుల్ 3D/2D వ్యూస్తో కూడిన 360-డిగ్రీ SVS HD కెమెరా
- సిగ్నేచర్ LED హెడ్ల్యాంప్లు, DRLలు
- ఇన్ఫినిటీ LED కనెక్టెడ్ టెయిల్ ల్యాంప్లు
- ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ (FATC)
- రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్లు
- ఆటో హెడ్ల్యాంప్లు
- 15-అంగుళాల డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్
- 10.25-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్
- వన్-టచ్-డౌన్ డ్రైవర్-సైడ్ విండో
- బ్లైండ్ వ్యూ మానిటర్
- పాసివ్ ఎంట్రీ, పాసివ్ స్టార్ట్ (PEPS)
- ఆటో-ఫోల్డ్ ORVMలు
- క్రోమ్ డోర్ హ్యాండిల్స్
- కూల్డ్ గ్లోవ్బాక్స్
5. టాటా ఏరిస్ 'అకాంప్లిష్డ్' వేరియంట్ ధర, ఫీచర్ల వివరాలు:
(ధర: పెట్రోల్- రూ. 8.20 లక్షల నుంచి ప్రారంభం/iCNG- రూ. 9.20 లక్షల నుంచి ప్రారంభం)
'క్రియేటివ్' వేరియంట్ కంటే అదనంగా లభించే ఫీచర్లు:
- 35కు పైగా కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్లతో iRA కనెక్టివిటీ
- లక్స్టచ్ లెదరెట్ సీట్లు
- ఏరోలక్స్ వెంటిలేటెడ్ లెదరెట్ సీట్లు
- డాష్క్యామ్ రికార్డర్ (DVR)
- వైర్లెస్ ఛార్జర్తో డ్యూయల్ స్మార్ట్ఫోన్ డెక్
- LED ఫాగ్ ల్యాంప్స్
- వెనుక టైప్-C 65W ఛార్జింగ్ పోర్ట్
- డ్యూయల్-టోన్ రూఫ్
టాటా ఏరిస్ పవర్ట్రెయిన్ వివరాలు: ఈ సెడాన్, కంపెనీ శ్రేణిలో ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను (ట్విన్-సిలిండర్ CNG టెక్నాలజీతో కూడినది) ఉపయోగిస్తుంది. విశేషమేంటంటే, టాప్-ఎండ్ 'అకంప్లిష్డ్' వేరియంట్తో సహా అన్ని వేరియంట్లలోనూ CNG ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
వేరియంట్ల వారీగా ధరల జాబితా:
|టాటా ఏరిస్ వేరియంట్లు
|పెట్రోల్ MT/AMT
|iCNG MT / AMT
|స్మార్ట్ (Smart)
|రూ. 5.30 లక్షలు
|రూ. 6.30 లక్షలు
|ప్యూర్ (Pure)
|రూ. 6.15 లక్షలు / రూ. 6.70 లక్షలు
|రూ. 7.15 లక్షలు / రూ. 7.70 లక్షలు
|ప్యూర్+ (Pure+)
|రూ. 6.75 లక్షలు / రూ. 7.30 లక్షలు
|రూ. 7.75 లక్షలు / రూ. 8.30 లక్షలు
|క్రియేటివ్ (Creative)
|రూ. 7.50 లక్షలు / రూ. 8.05 లక్షలు
|రూ. 8.50 లక్షలు / రూ. 9.05 లక్షలు
|అకంప్లిష్డ్ (Accomplished)
|రూ. 8.20 లక్షలు / రూ. 8.75 లక్షలు
|రూ. 9.20 లక్షలు / రూ. 9.75 లక్షలు