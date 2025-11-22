మీరు బుల్లెట్ బండి అభిమానులా?- డబ్బులు రెడీ చేసుకోండి- 650 cc ఇంజిన్తో కొత్త మోడల్!
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ "బుల్లెట్ 650" ఆవిష్కారం- ఎలా ఉందో చూశారా?
Published : November 22, 2025 at 7:28 PM IST
Hyderabad: రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన కొత్త "బుల్లెట్ 650"ను భారత కస్టమర్ల కోసం తీసుకువస్తోంది. కంపెనీ దీన్ని తొలిసారిగా EICMA 2025లో ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. తాజాగా ఇప్పుడు గోవాలో జరిగిన "మోటోవర్స్ 2025"లో ప్రవేశపెట్టింది. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన మొట్ట మొదటి బుల్లెట్ను 1932లో ప్రారంభించింది. ఇది గత తొమ్మిది దశాబ్దాలుగా ఉత్పత్తిలో ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని అత్యంత శక్తివంతమైన అవతార్లో, 650 cc ఇంజిన్తో తీసుకువస్తోంది. భారతదేశంలో ఈ మోటార్సైకిల్ లాంఛ్ వచ్చే ఏడాది జనవరిలో జరగొచ్చని భావిస్తున్నారు.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 650 ఇంజిన్: ఈ కొత్త "బుల్లెట్ 650" 270-డిగ్రీల ఫైరింగ్ ఆర్డర్ను ఉపయోగించే 648 cc, సమాంతర-ట్విన్ ఇంజిన్తో శక్తిని పొందుతుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 46 bhp శక్తిని, 52 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ స్లిప్పర్ క్లచ్తో 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్, గేర్బాక్స్ను ఇప్పటికే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ "ఇంటర్సెప్టర్ 650", "ఇంటర్సెప్టర్ బేర్ 650", "కాంటినెంటల్ GT 650", "క్లాసిక్ 650", "షాట్గన్ 650", "సూపర్ మీటియర్ 650" మోటార్సైకిళ్లలో అందించారని గమనించాలి.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 650 డిజైన్: కంపెనీ దీని విలక్షణమైన డిజైన్ను అలాగే ఉంచింది. ఇది టియర్డ్రాప్ ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్, చేతితో పెయింట్ చేసిన మద్రాస్ పిన్స్ట్రిప్స్, ఐకానిక్ రెక్కలుగల RE లోగోను కలిగి ఉంది. ఈ మోటార్ సైకిల్ 1954లో ప్రవేశపెట్టిన క్లాసిక్ టైగర్-ఐ పైలట్ ల్యాంప్లను కూడా కలిగి ఉంది. మొత్తంమీద ఈ "బుల్లెట్ 650" చూసేందుకు అద్భుతంగా కనిపించడంతో పాటు మంచి రోడ్ గ్రిప్నూ అందిస్తుంది.
బాడీవర్క్ కింద, బైక్ స్టీల్ ట్యూబులర్ స్పైన్ ఫ్రేమ్ను కలిగి ఉంది. ఇది మంచి మన్నిక, స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుంది. దీనిలో షోవా సస్పెన్షన్ ఉపయోగించారు. ఇది స్మూత్ రైడింగ్ అనుభవాన్ని అందించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ బైక్లో 19-అంగుళాల ముందు, 18-అంగుళాల వెనుక స్పోక్ చక్రాలు ఉన్నాయి.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 650 ఫీచర్లు: ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే, ఈ "బుల్లెట్ 650" కొత్తగా రూపొందించిన ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను కలిగి ఉంది. ఇది అనలాగ్ డిస్ప్లే క్లాసిక్ లుక్ను డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఫంక్షనాలిటీతో మిళితం చేస్తుంది. ఇది ఇంధన స్థాయి, ట్రిప్ మీటర్, గేర్ స్థానం, సర్వీస్ నోటిఫికేషన్లను ప్రదర్శిస్తుంది. మొబైల్ పరికరాలను ఛార్జ్ చేయడానికి ఈ మోటార్సైకిల్ USB టైప్-C పోర్ట్తో వస్తుంది.