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అక్టోబర్ 17న రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్ గ్రాండ్ ఎంట్రీ- ఇంజిన్ ఆప్షన్ల వివరాలు ఇవే!

రెనాల్ట్ ఇండియా తన పాపులర్ SUV డస్టర్ స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ వెర్షన్‌ను అక్టోబర్ 17న లాంఛ్ చేయనుంది. ఈ సందర్భంగా దీని ఇంజిన్ ఆప్షన్లు, ఫీచర్లపై అందుబాటులో ఉన్న వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్ వెర్షన్ అక్టోబర్ 17న భారత మార్కెట్లో విడుదల కానుంది.
రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్ వెర్షన్ అక్టోబర్ 17న భారత మార్కెట్లో విడుదల కానుంది. (ఫొటో క్రెడిట్: Renault India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2026 at 6:08 PM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్ ఇండియా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్ వెర్షన్‌ను అక్టోబర్ 17న విడుదల చేయనుంది. 'ఈ-టెక్ 160' (E-Tech 160) పేరుతో రానున్న ఈ హైబ్రిడ్ మోడల్ ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న 1.0-లీటర్, 1.3-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్లతో పాటు డస్టర్ లైనప్‌లో మూడో పవర్‌ట్రెయిన్ ఆప్షన్‌గా చేరనుంది.

ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో రెనాల్ట్ ఇండియా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఫ్రాన్సిస్కో హిడాల్గో మాట్లాడుతూ, హైబ్రిడ్ పవర్‌ట్రెయిన్‌కు వినియోగదారుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాదికి గాను కంపెనీ వద్ద ఉన్న మొత్తం స్టాక్ ఇప్పటికే అమ్ముడైపోయిందని, పెరుగుతున్న డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన తెలిపారు.

రెనాల్ట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ప్రధానంగా పట్టణ ప్రాంతాల నుంచే హైబ్రిడ్ వేరియంట్లకు ఎక్కువ ఆదరణ లభిస్తోంది. మెట్రో నగరాల్లో నమోదవుతున్న మొత్తం బుకింగ్‌లలో ఏకంగా 39 శాతం వాటా హైబ్రిడ్ వేరియంట్లదే కావడం విశేషం.

రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్ పవర్‌ట్రెయిన్: ఈ హైబ్రిడ్ వ్యవస్థ 1.8-లీటర్ GDI పెట్రోల్ ఇంజిన్, 1.4 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌ల కలయికతో పనిచేస్తుంది. ఇది మొత్తం 158 bhp పవర్, 172 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో వస్తుంది. ఇందులో రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు ఉంటాయి. డస్టర్ హైబ్రిడ్ మొత్తం 1,000 కిలోమీటర్ల వరకు పరిధిని (రేంజ్‌ను) అందిస్తుందని రెనాల్ట్ పేర్కొంది.

రోజువారీ నగర డ్రైవింగ్​లో డస్టర్ హైబ్రిడ్ 80 శాతం వరకు పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ మోడ్‌లో పనిచేయగలదని కంపెనీ చెబుతోంది. కేవలం అంతర్గత దహన యంత్రం (ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్)తో నడిచే కారుతో పోలిస్తే, ఇది ఇంధన వినియోగాన్ని 40 శాతం వరకు తగ్గిస్తుందని తెలిపింది.

EV మోడ్‌తో పాటు, రెనాల్ట్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ తన 15 మోడ్‌లను అందించే మల్టీమోడ్ గేర్‌బాక్స్‌ను ఉపయోగించి మరో నాలుగు మోడ్‌ల మధ్య మారుతుంది. డైనమిక్ హైబ్రిడ్ మోడ్‌లో చక్రాలకు శక్తిని అందించేందుకు ఇంజిన్, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ కలిసి పనిచేస్తాయి.

ఎలక్ట్రిక్ మోషన్ మోడ్‌లో కేవలం ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ మాత్రమే చక్రాలకు శక్తిని అందిస్తుంది. అదే సమయంలో పెట్రోల్ ఇంజిన్ బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేస్తుంది. ఇందులో స్టాండ్‌అలోన్ ICE మోడ్ కూడా ఉంది. ఈ మోడ్‌లో పెట్రోల్ ఇంజిన్ చక్రాలను స్వతంత్రంగా నడుపుతుంది. అలాగే ఇందులో ఎనర్జీ రికవరీ మోడ్ కూడా ఉంది. దీనిలో కారు వేగం తగ్గినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఛార్జ్‌ను పునరుత్పత్తి చేస్తుంది. కొత్త డస్టర్‌లో డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్ లేని లోటును ఈ స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ సెటప్ భర్తీ చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: విడుదలైన తర్వాత ఇది కాంపాక్ట్ SUV విభాగంలో మారుతి గ్రాండ్ విటారా, టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్ వంటి స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ మోడళ్లతో తలపడనుంది.

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