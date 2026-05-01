భారత మార్కెట్లో కొత్త 'ఓబెన్ రోర్ ఎవో' లాంఛ్- ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 180km ప్రయాణించొచ్చు!
ఓబెన్ ఎలక్ట్రిక్ తన ఓబెన్ రోర్ ఎవో ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 1,24,999 (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : May 1, 2026 at 11:09 AM IST
Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ ఓబెన్ ఎలక్ట్రిక్ తన కొత్త "ఓబెన్ రోర్ ఎవో" ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఈ బైక్ను 'నేకెడ్ స్ట్రీట్ఫైటర్'గా పరిచయం చేశారు. ఓబెన్ రోర్ ఎవో ఒక షార్ప్ అండ్ స్ట్రాంగ్ రూపాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీనిలో ఇంటిగ్రేటెడ్ DRLలతో కూడిన ప్రొజెక్టర్ LED హెడ్ల్యాంప్ అమర్చారు. దీని 'ట్యాంక్' భాగాన్ని బోల్డ్ లుక్లో శిల్పకళాత్మకంగా రూపొందించారు. ఇది మోటార్సైకిల్ మొత్తం విజువల్ ఆకర్షణను మరింత పెంచుతుంది.
అదనంగా, బ్యాటరీని చల్లగా ఉంచడంలో సహాయపడటానికి, ఈ మోటార్సైకిల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎయిర్ ఛానెల్లతో కూడిన 'బెల్లీ పాన్' ఉంది. అదే సమయంలో, ఎవో వెనుక భాగం షార్ప్ టెయిల్ సెక్షన్ను కలిగి ఉంటుంది, దీనికి తెల్లటి కుట్టుతో అలంకరించిన సింగిల్-పీస్ సీటు జతచేశారు.
ఓబెన్ రోర్ ఎవో పవర్ & బ్యాటరీ: ఈ మోటార్సైకిల్ మధ్యభాగంలో అమర్చిన 'ఇంటీరియర్ పర్మనెంట్ మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ మోటార్' (IPMSM)తో వస్తుంది. ఈ మోటార్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఇది 'రేర్ ఎర్త్' (Rare Earth) పదార్థాలను వినియోగించదు; తత్ఫలితంగా, సరఫరా గొలుసులో అనిశ్చితులు ఉన్నప్పటికీ, దీని ఉత్పత్తి వ్యయాలు తక్కువగానే ఉంటాయి.
మునుపటి డిజైన్తో పోలిస్తే, ఈ మోటార్ 40 శాతం మరింత కాంపాక్ట్గా ఉండేలా రూపొందించారు. అంతేకాకుండా, యాక్టివ్ మాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ వాడకం 33 శాతం తగ్గించబడినప్పటికీ, ఈ మోటార్ 20 శాతం అధిక పవర్ అవుట్పుట్ను అందిస్తుంది. ఫలితంగా ఇది 9 kW గరిష్ట శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దుమ్ము, నీటి ప్రవేశం నుంచి రక్షణ కోసం IP68 సర్టిఫికేషన్ను కలిగి ఉంది. దీని శక్తి సింగిల్-స్టేజ్ చైన్ డ్రైవ్ సిస్టమ్ ద్వారా ప్రసారం అవుతుంది. దీనివల్ల ఈ బైక్ కేవలం 3 సెకన్లలో 0 నుంచి 40 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదు. ఈ మోటార్సైకిల్ గరిష్ట వేగం 110 km/h కాగా, ఎకో మోడ్లో ఇది 60 km/h వరకు వేగాన్ని చేరుకోగలదు.
ఈ బైక్ మోటారుకు 3.4 kWh LFP (లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్) బ్యాటరీ ప్యాక్ శక్తిని అందిస్తుంది. ఈ శక్తి ఒక సింగిల్-స్టేజ్ చైన్ డ్రైవ్ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రసరించి, చక్రాలకు గరిష్ఠంగా 250 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఈ బ్యాటరీ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 180 కిలోమీటర్ల IDC పరిధిని అందిస్తుంది, కాగా వాస్తవ వినియోగంలో (Real-World) దీని పరిధి 150 కిలోమీటర్లు ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
ఈ బైక్ కొనుగోలుదారులకు 8 సంవత్సరాలు లేదా 80,000 కిలోమీటర్ల పొడిగించిన బ్యాటరీ వారంటీ ప్రయోజనం లభిస్తుందని ఓబెన్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రకటించింది. కాగా, సాధారణ బ్యాటరీ వారంటీ 3 సంవత్సరాలు లేదా 50,000 కిలోమీటర్లుగా ఉంది. ఓబెన్ ప్లగ్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ సహాయంతో దీని బ్యాటరీని కేవలం 90 నిమిషాల్లోనే 0 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయొచ్చు. అంతేకాకుండా మెరుగైన వినియోగ సౌలభ్యం కోసం, ఈ బైక్లో ఒక ఆన్బోర్డ్ ఛార్జర్ను కూడా అమర్చారు.
ఓబెన్ రోర్ ఎవో ఫీచర్లు: ఈ కొత్త "ఓబెన్ రోర్ ఎవో" 8-అంగుళాల రంగుల TFT డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇందులో టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, కాల్ అండ్ SMS అలర్ట్లు, మ్యూజిక్ నియంత్రణలు, ట్రిప్ మీటర్ వంటి కనెక్టివిటీ సదుపాయాలు ఉన్నాయి. ఇది నాలుగు రకాల రైడింగ్ మోడ్లను, నాలుగు డిస్ప్లే థీమ్లను అందిస్తుంది. వీటిలో సరికొత్త 'SmartIQ AI' రైడింగ్ మోడ్ ఒకటి. ఇది రైడింగ్ విధానాలను నిజ-సమయంలో విశ్లేషిస్తుంది, మొత్తం ప్రయాణ పరిధిని (Range) 15 శాతం వరకు పెంచుతుందని పేర్కొన్నారు.
ఈ మోటార్సైకిల్లో 'ఫాల్ అలర్ట్ విత్ ఎమర్జెన్సీ అసిస్ట్' అనే ఫీచర్ను కూడా అమర్చారు. ఈ ఫీచర్ కింద పడటాన్ని గుర్తించి, ఓబెన్ యాప్ ద్వారా హెచ్చరికను పంపుతుంది. అవసరమైతే అత్యవసర కాంటాక్ట్లకు కూడా సమాచారం అందిస్తుంది.
దీని ఇతర ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇందులో యూనిఫైడ్ బ్రేక్ అసిస్ట్, డ్రైవర్ అలర్ట్ సిస్టమ్ (DAS), థెఫ్ట్ ప్రొటెక్షన్, రిమోట్ ఇమ్మొబిలైజేషన్, జియో-ఫెన్సింగ్, ఫైండ్ మై రోడ్, రైడ్ హిస్టరీ, స్టాటిస్టిక్స్, రిమోట్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అండ్ ఫైండ్ మీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ వంటివి ఉన్నాయి.
ధర ఎంతంటే?: ఈ మోటార్సైకిల్ను కంపెనీ రూ. 1,24,999 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేసింది. అయితే మొదటి 10,000 మంది కస్టమర్లు ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ను రూ. 99,999 (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకే కొనుగోలు చేయొచ్చు.
సేల్ వివరాలు: మార్కెట్లో ఓబెన్ రోర్ ఎవో బుకింగ్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. డెలివరీలు రాబోయే 30 రోజుల్లో అంటే మే 30, 2026 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.