Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / technology

పండక్కి ముందు కొత్త కారు కొనాలా? ఈ 'మినీ కూపర్ ఎస్ కన్వర్టిబుల్'ను ఓసారి చూడండి!

ఫ్యాబ్రిక్ సాఫ్ట్ టాప్​తో "మినీ కూపర్ ఎస్ కన్వర్టిబుల్‌"- ధర ఎంతంటే?

MINI Cooper S Convertible Launched in India
MINI Cooper S Convertible Launched in India (Photo Credit- MINI India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 13, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: పండక్కి ముందు కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ "మినీ కూపర్ ఎస్ కన్వర్టిబుల్‌"పై ఓ లుక్కేయండి! ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ తయారీ సంస్థ మినీ ఇండియా శుక్రవారమే (డిసెంబర్ 12, 2025) దీన్ని భారత మార్కెట్​లో విడుదల చేసింది. భారత మార్కెట్​లో ఈ హ్యాచ్​బ్యాక్ రూ. 58.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో లభిస్తుంది. దీని బుకింగ్​లు ఇప్పటికే అంటే గత నెలలోనే ప్రారంభమయ్యాయి. డెలివరీలు కూడా త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్నాయి.

మినీ కూపర్ ఎస్ కన్వర్టిబుల్‌ డిజైన్: డిజైన్ పరంగా ఈ కారు రూఫ్​ తప్ప మిగిలినదంతా చాలావరకు "మినీ కూపర్ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌"ని పోలి ఉంటుంది. హ్యాచ్​బ్యాక్​లోని ఫిక్స్​డ్ హార్డ్ టాప్​కు బదులుగా ఈ కారు ఫ్యాబ్రిక్ సాఫ్ట్ టాప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీనిని 30 kmph వేగంలో కూడా 18 సెకన్లలో తెరవవచ్చు, లేదా మూసివేయవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ కారు ఫ్యాబ్రిక్ సాఫ్ట్-టాప్‌లో సన్‌రూఫ్ మోడ్ కూడా ఉంది. దీనిని ముందు సీటు పైభాగాన్ని స్లైడ్ చేయడం ద్వారా దీన్ని సులభంగా ఓపెన్ చేయొచ్చు.

Fabric Roof of The New MINI Cooper S Convertible
Fabric Roof of The New MINI Cooper S Convertible (Photo Credit- MINI India)

మినీ కూపర్ ఎస్ కన్వర్టిబుల్‌ కలర్ ఆప్షన్​లు: ఈ కారు భారత మార్కెట్​లో మొత్తం నాలుగు కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది. అవి:

  • బ్రిటిష్ రేసింగ్ గ్రీన్
  • చిల్లీ రెడ్
  • ఓషన్ వేవ్ గ్రీన్
  • సన్నీ సైడ్ యెల్లో

అంతేకాక ఇందులో రెండు రకాల 18-అంగుళాల వీల్ డిజైన్‌ ఆప్షన్​లు కూడా ఉన్నాయి.

Rear Profile of The New MINI Cooper S Convertible
Rear Profile of The New MINI Cooper S Convertible (Photo Credit- MINI India)

మినీ కూపర్ ఎస్ కన్వర్టిబుల్ ఇంటీరియర్: క్యాబిన్ డిజైన్ పరంగా ఇది తాజా మినీ కూపర్ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌ను పోలి ఉంటుంది. హెడ్-అప్ డిస్​ప్లే, డ్రైవర్‌కు ఎదురుగా పెద్దగా గుండ్రని 13.7-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. డ్యాష్‌బోర్డ్​లో నేసిన ప్యాటర్న్ ఫినిష్, చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఫిజికల్ బటన్‌లు ఉంటాయి.

Interior of the New MINI Cooper S Convertible
Interior of The New MINI Cooper S Convertible (Photo Credit- MINI India)

మినీ కూపర్ ఎస్ కన్వర్టిబుల్ ఫీచర్లు: దీని సెంట్రల్ టచ్‌స్క్రీన్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్‌ప్లే కనెక్టివిటీని, అలాగే అంతర్నిర్మిత వాయిస్ అసిస్టెంట్, నావిగేషన్‌ను అందిస్తుంది. ప్రయాణీకులకు ఈ కారులో డ్రైవర్ మెమరీ, హర్మాన్ కార్డాన్ సౌండ్ సిస్టమ్, రియర్‌వ్యూ కెమెరా, వైర్‌లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఆటో క్లైమేట్ కంట్రోల్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్, లెవల్-1 ADAS ఫంక్షన్‌లతో పవర్-అడ్జస్టబుల్ స్పోర్ట్ సీట్లు లభిస్తాయి.

మినీ కూపర్ ఎస్ కన్వర్టిబుల్ పవర్‌ట్రెయిన్: ఈ "మినీ కూపర్ ఎస్ కన్వర్టిబుల్" సుపరిచితమైన 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది. ఇది 201 bhp, 300 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 7-స్పీడ్ DCT గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది. ఈ కారు 7 సెకన్ల కంటే తక్కువ సమయంలో 0-100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదని, దీని టాప్​ స్పీడ్ 240 kmph అని కంపెనీ పేర్కొంది.

TAGGED:

MINI COOPER S CONVERTIBLE PRICE
MINI COOPER S CONVERTIBLE ENGINE
MINI COOPER S CONVERTIBLE SPECS
MINI COOPER S CONVERTIBLE MILEAGE
MINI COOPER S CONVERTIBLE LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.