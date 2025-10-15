ETV Bharat / technology

రీఎంట్రీకి రెడీగా ఉన్న MINI కన్వర్టిబుల్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

New MINI Convertible Expected to Launch in India
New MINI Convertible Expected to Launch in India (Photo Credit- MINI USA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Hyderabad: MINI ఇండియా 2023లో తన లైనప్ నుంచి తొలగించిన ప్రసిద్ధ MINI కన్వర్టిబుల్‌ను ఇప్పుడు మరోసారి ప్రారంభించేందుకు రెడీ అయింది. ఈ పునరాగమనం అనేక జాన్ కూపర్ వర్క్స్ (JCW) మోడళ్ల ఆవిష్కరణతో సమానంగా ఉంది. ఇది MINI పనితీరు-ఆధారిత సమర్పణలకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని జోడిస్తుంది. ఇది భారత్​లో ఎప్పుడు లాంఛ్ అవుతుంది? ఏ ఫీచర్లతో వస్తోంది? వంటి వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.

2025 మినీ కన్వర్టిబుల్ ఎక్స్​టీరియర్: డిజైన్ పరంగా MINI కన్వర్టిబుల్ కంపెనీ ఐకానిక్ స్టైలింగ్ ఎలిమెంట్స్​ను నిలుపుకొంది. వీటిలో క్లామ్‌షెల్ బోనెట్, గుండ్రని హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, ఐకానిక్ గ్రిల్ కొత్త వెర్షన్, దాని కాంపాక్ట్ సైజు ఉన్నాయి. ఇంకా MINI డిజైన్ కాలాతీతంగా ఉంటుంది. అంటే ఇది ఒక దశాబ్దం తర్వాత కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది.

MINI Convertible
MINI Convertible (Photo Credit- MINI USA)

2025 మినీ కన్వర్టిబుల్ ఇంటీరియర్: ఇంటీరియర్ విషయానికొస్తే MINI ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌ను సెంటర్​కు షిఫ్ట్ చేసింది. దీనివల్ల డాష్‌బోర్డ్‌కు మరింత క్లీనర్ లుక్ వచ్చింది. కారు గురించిన మొత్తం సమాచారం 9.4-అంగుళాల OLED సెంటర్ టచ్‌స్క్రీన్‌కు బదిలీ చేశారు. ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఆధారిత స్క్రీన్ క్యాబిన్ హైలైట్​గా చెప్పొచ్చు. ఇది హై-రిజల్యూషన్‌ను అందిస్తుంది. కంపెనీ దీని డ్యాష్‌బోర్డ్, డోర్ కార్డ్‌లు, సీట్లపై కూడా మన్నికైన మెటీరియల్స్​ను ఉపయోగించింది.

MINI Convertible Interior
MINI Convertible Interior (Photo Credit- MINI USA)

2025 మినీ కన్వర్టిబుల్ ఇంజిన్ & పనితీరు: పనితీరు పరంగా ఈ కన్వర్టిబుల్ దాని హార్డ్‌టాప్ వెర్షన్​ నుంచి పెద్దగా భిన్నంగా ఏం లేదు. ఇది కూపర్ S ట్రిమ్ మాదిరిగానే 2.0-లీటర్, నాలుగు-సిలిండర్ల టర్బోచార్జ్డ్ ఇంజిన్‌తో వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 201 bhp, 300 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

MINI Convertible
MINI Convertible (Photo Credit- MINI USA)

ఈ ఇంజిన్ 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో వస్తుంది. ఈ కారు వేగవంతమైన యాక్సెలరేషన్, ఆకట్టుకునే డైనమిక్స్‌ను హామీ ఇస్తుంది. ఇది 6.9 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదని, ఇది హార్డ్‌టాప్ వెర్షన్ 6.6 సెకన్ల కంటే కాస్త తక్కువ అని కంపెనీ పేర్కొంది.

2025 మినీ కన్వర్టిబుల్ అంచనా ధర: ఈ పండుగ సీజన్‌లో MINI కన్వర్టిబుల్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయవచ్చని భావిస్తున్నారు. భారత్​లో దీని ధర రూ. 50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రీమియం పొజిషనింగ్ ఉన్నప్పటికీ, MINI కన్వర్టిబుల్ అనేక విధాలుగా రాణిస్తుంది. ఇది ఫాస్టెస్ట్, ఫన్నీ డ్రైవింగ్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను అందిస్తుంది. అంతేకాక ట్రాఫిక్‌లో డ్రైవింగ్, పార్కింగ్​ను సులభతరం చేస్తుంది.

