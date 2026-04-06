MG మెజెస్టర్ లాంఛ్ డేట్ రివీల్- రూ. 41,000 చెల్లించి బుక్ చేసుకోవచ్చు!
JSW MG మోటార్ ఇండియా తన సరికొత్త మెజెస్టర్ SUVని ఏప్రిల్ 20న దేశంలో విడుదల చేయడానికి సిద్ధమైంది.
Published : April 6, 2026 at 2:50 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ MG మోటార్ ఇండియా, తన సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ SUV "MG మెజెస్టర్"ను ఏప్రిల్ 20న భారతదేశంలో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ బ్రాండ్ అగ్రశ్రేణి ICE SUVగా నిలిచే మెజెస్టర్, MG వాహన శ్రేణిలో గ్లోస్టర్ కంటే ఉన్నత స్థానంలో ఉంటుంది. ఈ SUV కోసం బుకింగ్లు కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రూ. 41,000 అమౌంట్ చెల్లించి బుక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం కంపెనీ ఉత్పత్తుల శ్రేణిలో కొత్త MG మెజెస్టర్తో పాటు MG హెక్టర్, హెక్టర్ ప్లస్, ఆస్టర్, గ్లోస్టర్ ఉన్నాయి.
MG మెజెస్టర్ ఇంజిన్: ఈ కారులో అమర్చిన ఇంజిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, MG "మెజెస్టర్"లో "గ్లోస్టర్" మోడల్లో కనిపించే అదే 2.0-లీటర్ ట్విన్-టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్ను వినియోగించారు. ఈ ఇంజిన్ 215 bhp శక్తిని, 478 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తుంది. దీని శక్తి, ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ వ్యవస్థ ద్వారా కారులోని నాలుగు చక్రాలకు సరఫరా అవుతుంది.
అంతేకాకుండా ఈ కారు అడాప్టివ్ 2H-4H వ్యవస్థతో శాండ్ (Sand), మడ్ (Mud), రాక్ (Rock), స్నో (Snow) వంటి మోడ్లతో వస్తుంది. అలాగే ఈ విభాగంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా దీనిలో "ట్రిపుల్ డిఫరెన్షియల్ లాక్" అనే ప్రత్యేక ఫీచర్ను అందిస్తున్నారు. ఈ SUV 810 mm నీటిలో ప్రయాణించే సామర్థ్యాన్ని (Water Wading Capacity) కూడా కలిగి ఉండి, తన ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
MG మెజెస్టర్ డిజైన్: డిజైన్ పరంగా, కొత్త MG మ్యాజెస్టర్ ఒక బోల్డ్, సంప్రదాయ SUV రూపాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో డ్రాగన్ ఐ LED DRLలు, ట్రై-బీమ్ స్టాక్డ్ LED హెడ్ల్యాంప్లతో కూడిన స్ప్లిట్ హెడ్ల్యాంప్ సెటప్ ఉంది. దీని నిటారుగా ఉండే ఆకృతి, పెద్ద వీల్ ఆర్చ్లు, దృఢమైన బంపర్లు, మొజాయిక్ మ్యాట్రిక్స్ గ్రిల్, శిల్పకళాత్మకమైన బోనెట్ రహదారిపై దీనికి ఒక కమాండింగ్ రూపాన్ని అందిస్తాయి.
ఇతర ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఈ కారులో 19-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, రూఫ్ రైల్స్, క్రోమ్ సైడ్ స్టెప్స్, బ్లాక్ క్లాడింగ్, వెనుక భాగంలో 'మోరిస్ గ్యారేజెస్' బ్రాండింగ్తో కూడిన కనెక్టెడ్ LED టెయిల్ ల్యాంప్స్ ఉన్నాయి.
MG మెజెస్టర్ ఇంటీరియర్: ఈ MG మెజెస్టర్ను ఒక మూడు వరుసల SUVగా రూపొందించారు. ఇది ఆరు లేదా ఏడు సీట్ల కాన్ఫిగరేషన్ల ఎంపికను అందిస్తుంది. దీని క్యాబిన్లో 'స్మోక్డ్ ఎబోనీ' ఇంటీరియర్ థీమ్, లెదర్ అప్హోల్స్టరీ, ఎనిమిది ప్యాటర్న్లతో కూడిన మల్టీ-మోడ్ మసాజ్ సీట్లు ఉన్నాయి.
దీని కీలక ఫీచర్లలో 12.3-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్తో కూడిన డ్యూయల్-స్క్రీన్ సెటప్, మొదటి & రెండవ వరుసల కోసం వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 12-స్పీకర్ల JBL ఆడియో సిస్టమ్, 64-రంగుల యాంబియంట్ లైటింగ్, త్రీ-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ ఉన్నాయి.
MG మెజెస్టర్ ఫీచర్లు: ఈ SUVలో వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే, రెండు వైర్లెస్ ఛార్జర్లు, 220V పవర్ అవుట్లెట్, 'కిక్ గెస్టర్' సౌకర్యం కలిగిన పవర్డ్ టెయిల్గేట్ వంటి అత్యాధునిక సాంకేతికతలు పొందుపరచారు. దీనిలో మెరుగైన కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీని అందించడానికి MG మోటార్ ఇండియా జియోతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. అంతేకాకుండా, MG మెజెస్టర్లో బ్లూటూత్ కీ, వాలెట్ మోడ్, క్వైట్ మోడ్ వంటి ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కూడా ఉన్నాయి.
అంతేకాకుండా, కారులోని 'క్వైట్ మోడ్'లో స్పెసిఫిక్ స్పీకర్లను మ్యూట్ చేయడం ద్వారా క్యాబిన్ నాయిస్ తగ్గించవచ్చు. ఈ వాహనంలో ఆచరణాత్మక అంశాలను కూడా కంపెనీ విస్మరించలేదు. దీని మూడు వరుసల సీట్లు వినియోగంలో ఉన్నప్పుడు బూట్ స్పేస్ 343 లీటర్లుగా ఉంటుంది. మూడవ వరుస సీట్లను మడిచివేసినప్పుడు ఇది 1,350 లీటర్ల వరకు విస్తరిస్తుంది.
MG మెజెస్టర్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు: ఈ కారులో అందించే భద్రతా ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, MG మెజెస్టర్ అత్యంత దృఢమైన 'హై-టెన్సైల్ లాడర్-ఫ్రేమ్ ఛాసిస్'పై నిర్మితమైంది. ఇది లెవల్-2 ADAS ఫీచర్లతో వస్తుంది. ఈ ఫీచర్లలో అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, ఆటోమేటిక్ ఎమెర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ వంటివి ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ కారు ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, 360-డిగ్రీల కెమెరా, హిల్ డిసెంట్ కంట్రోల్, ఇంటెలిజెంట్ హెడ్ల్యాంప్ కంట్రోల్ వంటి ఇతర ఫీచర్లను కూడా అందిస్తుంది.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: ఇది భారత మార్కెట్లో టయోటా ఫార్చ్యూనర్, స్కోడా కొడియాక్, వోక్స్వ్యాగన్ టైరాన్ వంటి సుప్రసిద్ధ మోడళ్లకు గట్టి పోటీనిస్తుంది.