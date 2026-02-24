ETV Bharat / technology

భారత మార్కెట్ కోసం కొత్త మెర్సిడెస్ 'CLA ఎలక్ట్రిక్'- సింగిల్ ఛార్జ్​తో 792km రేంజ్

మెర్సిడెస్-బెంజ్ CLA ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్‌ భారత మార్కెట్లో ఆవిష్కారమైంది. దీని బుకింగ్‌లు మార్చి 10న ప్రారంభమవుతాయి.

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 24, 2026 at 1:31 PM IST

Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఎట్టకేలకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మెర్సిడెస్-బెంజ్ CLA ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్‌ను భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టింది. కంపెనీ దీన్ని ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​లో లాంఛ్ చేయనుంది. కానీ మార్కెట్లో దీని బుకింగ్‌లు మార్చి 10న ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే కంపెనీ ఇంకా ఈ "2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ CLA" ధరను వెల్లడించలేదు.

ఈ కొత్త మెర్సిడెస్-బెంజ్ CLA కంపెనీ ఎంట్రీ-లెవల్ మోడల్ లైనప్‌లోని ICE A-క్లాస్ లిమోజిన్‌తో పాటు EQA, EQB EVలను భర్తీ చేస్తుంది. ఈ నేమ్‌ప్లేట్ పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ పవర్‌ట్రెయిన్‌ను కలిగి ఉండటం ఇదే మొదటిసారి, ఎందుకంటే ఇది 2020 ప్రారంభంలో నిలిపివేయడానికి ముందు దహన శక్తి(Combustion-powered)తో నడిచేది.

New Mercedes CLA Electric
New Mercedes CLA Electric (Photo Credit- Mercedes Benz)

2026 మెర్సిడెస్-బెంజ్ CLA ఎలక్ట్రిక్ రేంజ్, స్పెసిఫికేషన్లు: కొత్త CLA EV స్పెసిఫికేషన్లలో 800-వోల్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్కిటెక్చర్ కూడా ఉంది. భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనున్న బేస్ 85kWh 250+ వేరియంట్ WLTP సైకిల్‌లో 792 కిలోమీటర్ల క్లెయిమ్డ్ రేంజ్‌ను కలిగి ఉంది.

New Mercedes CLA Electric Side Profile
New Mercedes CLA Electric Side Profile (Photo Credit- Mercedes Benz)

దీని బలమైన రేంజ్​కు అధికంగా CLA ఎలక్ట్రిక్ 93 శాతం డ్రైవ్‌ట్రెయిన్ సామర్థ్యమే కారణం. దీనికి దాని ఏరోడైనమిక్ డిజైన్, ఆప్టిమైజ్డ్ ఎనర్జీ వినియోగం తోడ్పడతాయి. ముఖ్యంగా ఇది ఇప్పుడు అధిక గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్‌ కలిగి ఉంది. దీని సస్పెన్షన్ ప్రత్యేకంగా రహదారి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ట్యూన్ చేశారు.

New Mercedes CLA Electric 2026 Interior
New Mercedes CLA Electric 2026 Interior (Photo Credit- Mercedes Benz)

మరో ముఖ్యమైన ఫీచర్ ఏంటంటే, పోర్షే టేకాన్ వంటి మోడళ్లలో కనిపించే విధంగా టు-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్, అయితే చాలా EVలు సాధారణంగా సింగిల్-స్పీడ్ రిడక్షన్ యూనిట్‌ను కలిగి ఉంటాయి. దీని వెనుక ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 272 hpని ఉత్పత్తి చేస్తుంది, దీని వలన CLA 250+ కేవలం 6.7 సెకన్లలో 100 kph వేగాన్ని అందుకోగలదు.

New Mercedes CLA Electric 2026 Rear Profile
New Mercedes CLA Electric 2026 Rear Profile (Photo Credit- Mercedes Benz)

ఛార్జింగ్ విషయానికి వస్తే, ఈ సిస్టమ్ 240kW వరకు హై-స్పీడ్ DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అనువైన పరిస్థితుల్లో, కేవలం 20 నిమిషాల ఛార్జ్​తో ఈ బ్యాటరీ 400 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్​ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

