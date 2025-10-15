ETV Bharat / technology

మార్కెట్​లో అప్డేటెడ్ "లెక్సస్ LM 350h" లాంఛ్- దీనిలో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయంటే?

2025 Lexus LM 350h launched in India
2025 Lexus LM 350h launched in India (Photo Credit- Lexus India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 11:47 AM IST

Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ లెక్సస్ తన MPV "లెక్సస్ LM"ను భారత మార్కెట్లో నవీకరణలతో విడుదల చేసింది. కంపెనీ అనేక కొత్త ఫీచర్లు, భద్రతా అప్డేట్​లతో ఈ కారును ప్రవేశపెట్టింది. అయితే దీని ధరను ఏమాత్రం మార్చలేదు. ఇది భారతదేశంలో అత్యంత ప్రీమియం MPV. దీని ధరలు రూ. 2.15 కోట్ల నుంచి రూ. 2.69 కోట్ల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉన్నాయి. ఈ అప్డేటెడ్ మోడల్​ డెలివరీలను కూడా కంపెనీ ప్రారంభించింది.

లెక్సస్ LM 350hలో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయ్?: కంపెనీ ఈ కారులో పెద్దగా ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. కానీ ఈ లగ్జరీ MPVని మెరుగుపరచడానికి కొన్ని ఆలోచనాత్మకమైన మార్పులు చేసింది. వాటిలో మొదటి మార్పు ఏంటంటే.. పవర్డ్ రియర్ డోర్లను ఆపరేట్ చేయడానికి వెనుక కన్సోల్‌లో ఒక బటన్‌ను జోడించడం. ఇది గతంలో లేదు. ఈ మరింత ప్రీమియం 4-సీట్ల వేరియంట్‌లో మెరుగైన భద్రత కోసం ఆటో-డిమ్మింగ్ ఇంటీరియర్ రియర్‌వ్యూ మిర్రర్ (IRVM) కూడా అమర్చబడింది. కంపెనీ వెనుక ప్రయాణీకుల కోసం ఒక ట్రేని కూడా జోడించింది.

2025 Lexus LM 350h Side Profile
2025 Lexus LM 350h Side Profile (Photo Credit- Lexus India)

లెక్సస్ LM 350h పవర్‌ట్రెయిన్: భారతదేశంలో అమలు చేసిన E20 ఇంధన నిబంధనలకు అనుగుణంగా కంపెనీ తన ఇంజిన్‌ను కూడా నవీకరించింది. పవర్‌ట్రెయిన్: కొత్త లెక్సస్ LM 350h 2.5-లీటర్, 4-సిలిండర్, హైబ్రిడ్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 190 bhp పవర్, 240 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

2025 Lexus LM 350h Interior
2025 Lexus LM 350h Interior (Photo Credit- Lexus India)

లెక్సస్ LM 350h ఫీచర్లు: ఈ అప్డేటెడ్ "లెక్సస్ LM 350h" ఎక్స్​టీరియర్, ఇంటీరియర్ ఫీచర్లు తప్ప మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ ఏమాత్రం మారలేదు. ఇందులో 14-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, 12.28-అంగుళాల డ్రైవర్ డిస్​ప్లే, 23-స్పీకర్ మార్క్ లెవిన్సన్ సౌండ్ సిస్టమ్, సర్దుబాటు చేయగల లంబార్ సపోర్ట్‌తో పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 4-జోన్ ఆటో AC వంటి ఫీచర్లు అలాగే ఉన్నాయి.

2025 Lexus LM 350h Seating Layout
2025 Lexus LM 350h Seating Layout (Photo Credit- Lexus India)

ఇక భద్రతా ఫీచర్లలో మల్టిపుల్ ఎయిర్‌బ్యాగులు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, లెవల్-2 ADAS ఉన్నాయి. దీని ఎంట్రీ-లెవల్ 7-సీట్ల VIP వేరియంట్ ధర రూ. 2.15 కోట్లు, టాప్-స్పెక్ 4-సీట్ల అల్ట్రా లగ్జరీ ట్రిమ్ ధర రూ. 2.69 కోట్లు ఉంటుంది. "లెక్సస్ LM" కారుకు భారతదేశంలో ప్రత్యక్ష పోటీదారులు లేరు. కానీ దీనిని భారతదేశంలోని టయోటా వెల్‌ఫైర్‌కు మరింత ప్రీమియం ప్రత్యామ్నాయంగా పరిగణించవచ్చు.

2025 Lexus LM 350h Rear Pofile
2025 Lexus LM 350h Rear Pofile (Photo Credit- Lexus India)

