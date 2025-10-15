కొత్త ఫీచర్లు, సేఫ్టీ అప్డేట్లతో మార్కెట్లోకి అల్ట్రా లగ్జరీ కారు- ధర మారలేదుగా!
మార్కెట్లో అప్డేటెడ్ "లెక్సస్ LM 350h" లాంఛ్- దీనిలో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయంటే?
Published : October 15, 2025 at 11:47 AM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ లెక్సస్ తన MPV "లెక్సస్ LM"ను భారత మార్కెట్లో నవీకరణలతో విడుదల చేసింది. కంపెనీ అనేక కొత్త ఫీచర్లు, భద్రతా అప్డేట్లతో ఈ కారును ప్రవేశపెట్టింది. అయితే దీని ధరను ఏమాత్రం మార్చలేదు. ఇది భారతదేశంలో అత్యంత ప్రీమియం MPV. దీని ధరలు రూ. 2.15 కోట్ల నుంచి రూ. 2.69 కోట్ల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉన్నాయి. ఈ అప్డేటెడ్ మోడల్ డెలివరీలను కూడా కంపెనీ ప్రారంభించింది.
లెక్సస్ LM 350hలో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయ్?: కంపెనీ ఈ కారులో పెద్దగా ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. కానీ ఈ లగ్జరీ MPVని మెరుగుపరచడానికి కొన్ని ఆలోచనాత్మకమైన మార్పులు చేసింది. వాటిలో మొదటి మార్పు ఏంటంటే.. పవర్డ్ రియర్ డోర్లను ఆపరేట్ చేయడానికి వెనుక కన్సోల్లో ఒక బటన్ను జోడించడం. ఇది గతంలో లేదు. ఈ మరింత ప్రీమియం 4-సీట్ల వేరియంట్లో మెరుగైన భద్రత కోసం ఆటో-డిమ్మింగ్ ఇంటీరియర్ రియర్వ్యూ మిర్రర్ (IRVM) కూడా అమర్చబడింది. కంపెనీ వెనుక ప్రయాణీకుల కోసం ఒక ట్రేని కూడా జోడించింది.
లెక్సస్ LM 350h పవర్ట్రెయిన్: భారతదేశంలో అమలు చేసిన E20 ఇంధన నిబంధనలకు అనుగుణంగా కంపెనీ తన ఇంజిన్ను కూడా నవీకరించింది. పవర్ట్రెయిన్: కొత్త లెక్సస్ LM 350h 2.5-లీటర్, 4-సిలిండర్, హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 190 bhp పవర్, 240 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
లెక్సస్ LM 350h ఫీచర్లు: ఈ అప్డేటెడ్ "లెక్సస్ LM 350h" ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్ ఫీచర్లు తప్ప మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ ఏమాత్రం మారలేదు. ఇందులో 14-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 12.28-అంగుళాల డ్రైవర్ డిస్ప్లే, 23-స్పీకర్ మార్క్ లెవిన్సన్ సౌండ్ సిస్టమ్, సర్దుబాటు చేయగల లంబార్ సపోర్ట్తో పవర్డ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 4-జోన్ ఆటో AC వంటి ఫీచర్లు అలాగే ఉన్నాయి.
ఇక భద్రతా ఫీచర్లలో మల్టిపుల్ ఎయిర్బ్యాగులు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, లెవల్-2 ADAS ఉన్నాయి. దీని ఎంట్రీ-లెవల్ 7-సీట్ల VIP వేరియంట్ ధర రూ. 2.15 కోట్లు, టాప్-స్పెక్ 4-సీట్ల అల్ట్రా లగ్జరీ ట్రిమ్ ధర రూ. 2.69 కోట్లు ఉంటుంది. "లెక్సస్ LM" కారుకు భారతదేశంలో ప్రత్యక్ష పోటీదారులు లేరు. కానీ దీనిని భారతదేశంలోని టయోటా వెల్ఫైర్కు మరింత ప్రీమియం ప్రత్యామ్నాయంగా పరిగణించవచ్చు.