అడ్వెంచర్ ప్రియులకు అదిరే అప్డేట్- కొత్త 'KTM 390 అడ్వెంచర్ R' వస్తోంది!
"KTM 390 అడ్వెంచర్ R" మరింత ఆఫ్-రోడ్ ఫోకస్డ్ వెర్షన్- మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఎప్పుడంటే?
Published : December 22, 2025 at 2:21 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం, స్పోర్ట్స్ బైక్ల తయారీ సంస్థ KTM తన ప్రసిద్ధ అడ్వెంచర్ మోటార్సైకిల్ "KTM 390 అడ్వెంచర్ R" మరింత ఆఫ్-రోడ్ ఫోకస్డ్ వెర్షన్ను జనవరి 2026లో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ మోటార్సైకిల్ ప్రామాణిక "390 అడ్వెంచర్" కంటే 230 mm ఎక్కువ సస్పెన్షన్ ట్రావెల్, అధిక గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ను అందిస్తుంది.
బైక్ ప్రియులలో ఎక్కువ ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యం కోసం పెరుగుతున్న డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, KTM మరింత ఫోకస్డ్ KTM 390 అడ్వెంచర్ Rను తీసుకొచ్చేందుకు రెడీ అయింది. ఈ మేరకు ఇండియా బైక్ వీక్లో ఓ పబ్లికేషన్కు కంపెనీ తన "390 అడ్వెంచర్ R" విడుదలకు సంబంధించిన ప్రణాళికలను పంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
KTM 390 అడ్వెంచర్ R హార్డ్వేర్: 390 అడ్వెంచర్ R హార్డ్వేర్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 21-అంగుళాల ఫ్రంట్ వీల్, 18-అంగుళాల రియర్ వీల్ ఉంటాయి. అయితే "స్టాండర్డ్ 390 అడ్వెంచర్"లో 21-అంగుళాల ముందు, 17-అంగుళాల వెనుక చక్రం ఉంటుంది. అదనంగా దీనికి స్టాండర్డ్ వెర్షన్లోని 200mmతో పోలిస్తే 230mm పొడవైన ట్రావెల్ సస్పెన్షన్ లభిస్తుంది. ఫలితంగా స్టాండర్డ్ వెర్షన్లోని 232mmతో పోలిస్తే 272mm ఎక్కువ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కూడా ఉంటుంది.
సస్పెన్షన్ ట్రావెల్ పెరగడంతో ఈ మోటార్సైకిల్ సీటు ఎత్తు కూడా ప్రామాణిక మోడల్ 830mmతో పోలిస్తే 870mmకు పెరిగింది. "KTM 390 అడ్వెంచర్ R" అధిక ఎత్తుతో వస్తున్నప్పటికీ అదనపు ఫీచర్లు, సామర్థ్యాలను ఇష్టపడే రైడర్లను ఆకట్టుకుంటుంది.
ఇంటర్నేషనల్ స్పెసిఫికేషన్ "KTM 390 అడ్వెంచర్ R" తన హెవీ-డ్యూటీ స్పోక్డ్ వీల్స్పై మిటాస్ ఎండ్యూరో ట్రైల్ E07+ టైర్లను ఉపయోగిస్తుంది. అయితే ఇండియన్ స్పెక్ "390 అడ్వెంచర్ R"లో ఏ టైర్లను ఉపయోగిస్తారనే దానిపై ఇంకా సమాచారం అందుబాటులోకి రాలేదు.
ఈ బైక్ ముందు భాగంలో 43 mm WP అపెక్స్ ఓపెన్ కార్ట్రిడ్జ్ ఫోర్కులు, కంప్రెషన్, రీబౌండ్ డంపింగ్ అడ్జస్టబిలిటీతో ఉంటాయి. అయితే వెనుక సస్పెన్షన్లో ప్రీలోడ్, రీబౌండ్ డంపింగ్ అడ్జస్టబిలిటీతో WP అపెక్స్ స్ప్లిట్ పిస్టన్ షాక్ అబ్జార్బర్ ఉంటుంది.
KTM 390 అడ్వెంచర్ R ఇంజిన్: ఈ మోటార్ సైకిల్ 399cc, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 8,500 rpm వద్ద 45.3 bhp పవర్, 6,500 rpm వద్ద 39 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ బైక్ ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్ సామర్థ్యం 14 లీటర్లు, ఫుల్ ట్యాంక్ ఇంధనంతో 390 అడ్వెంచర్ R బరువు 176 కిలోలు ఉంటుంది. ఇది ప్రామాణిక KTM 390 అడ్వెంచర్ కంటే 6 కిలోలు తేలికైనది.
KTM 390 అడ్వెంచర్ R ధర: ఈ బైక్ ధరకు సంబంధించిన వివరాలు ప్రస్తుతానికి అందుబాటులో లేవు. కానీ దీని ధర రూ. 4.15 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటుందని అంచనా. దీనిని విడుదల చేసిన తర్వాత, KTM ఇండియా వద్ద KTM 390 అడ్వెంచర్ శ్రేణితో సహా మిడ్-సైజ్ అడ్వెంచర్ బైక్ల పూర్తి శ్రేణి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ శ్రేణిలో X, స్టాండర్డ్ వేరియంట్తో పాటు మరింత నైపుణ్యం, అనుభవం ఉన్న రైడర్ల కోసం R వేరియంట్ కూడా ఉంటుంది.