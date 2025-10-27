మార్కెట్లోకి మరో ప్రీమియం బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?
Published : October 27, 2025 at 2:22 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ప్రీమియం బైక్ల తయారీ సంస్థ కవాసకి తన కొత్త "కవాసకి KLE500"ను ఆవిష్కరించింది. ఈ మోటార్ సైకిల్ను మొదట EICMA 2024లో ప్రదర్శించారు. కంపెనీ ఇప్పుడు దీన్ని US మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఇది స్టాండర్డ్, SE అనే రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది.
2026 కవాసకి KLE500 ఇంజిన్: ఈ కొత్త కవాసకి KLE500 మోడల్ "కవాసకి నింజా 500", "ఎలిమినేటర్ 500"లకు శక్తినిచ్చే అదే 451cc, సమాంతర-ట్విన్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. కంపెనీ దీని మాక్సిమమ్ అవుట్ పుట్ గణాంకాలను నిర్ధారించనప్పటికీ, ఈ ఇంజిన్ 45.4 bhp, 42.6 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. "వెర్సిస్ 650" మాదిరిగానే KLEకి కూడా పెద్ద ముందు, వెనుక స్ప్రాకెట్లను కంపెనీ అందించింది.
2026 కవాసకి KLE500 డిజైన్: డిజైన్ పరంగా "కవాసకి KLE500" ర్యాలీ-ప్రేరేపిత స్టైలింగ్ను కాంపాక్ట్ హెడ్లైట్, పొడవైన విండ్స్క్రీన్, సన్నని ఇంధన ట్యాంక్తో కలిగి ఉంది. దీన్ని స్టీల్ ట్రేల్లిస్ ఫ్రేమ్పై నిర్మించారు. దీని బరువు సుమారు 19 kg.
మోటార్సైకిల్ సస్పెన్షన్ కోసం 210 mm ట్రావెల్తో సర్దుబాటు చేయలేని (Non-Adjustable) 43 mm KYB USD ఫోర్క్లను ఉపయోగిస్తుంది. అయితే వెనుక భాగంలో 200 mm ట్రావెల్తో ప్రీలోడ్-అడ్జస్టబుల్ మోనోషాక్ ఉంటుంది.
కవాసకి దీని సీటు ఎత్తు 860 mm అని, దాని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 172 mm అని పేర్కొంది. ఇది "రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 450" 230 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్తో పోలిస్తే చాలా తక్కువ. ఈ రెండు బైక్లు ఒకే విధంగా 21-అంగుళాల ముందు, 17-అంగుళాల వెనుక చక్రాల సెటప్ను కలిగి ఉంటాయి.
కవాసకి KLE500 స్టాండర్డ్ వేరియంట్ LCD ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ను కలిగి ఉంది. అయితే SE వేరియంట్ 4.3-అంగుళాల TFT డిస్ప్లేను ఉపయోగిస్తుంది. SE వేరియంట్లో పొడవైన విండ్స్క్రీన్, నకిల్ గార్డ్లు, పెద్ద స్కిడ్ ప్లేట్, ఫుల్-LED లైటింగ్ కూడా ఉన్నాయి.
2026 కవాసకి KLE500 ధర: దీని ధర విషయానికి వస్తే USలో బేస్ "KLE500" $6,599 (సుమారు రూ. 5.80 లక్షలు), అయితే హై-స్పెక్ SE వేరియంట్ ధర $7,499 (సుమారు రూ. 6.58 లక్షలు). అదే సమయంలో "కవాసకి నింజా 500" $5,799 (సుమారు రూ. 5.09 లక్షలు) వద్ద రిటైల్ అవుతుంది.
భారతదేశంలో CKD దిగుమతిగా, "నింజా 500" ధర రూ. 5.66 లక్షలు. ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ కొత్త "కవాసకి KLE500" మోడల్ను కూడా భారతదేశానికి అదే విధంగా తీసుకువస్తే దీని ధర ఇక్కడ రూ. 6.50 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉండొచ్చు. ఈ కొత్త "కవాసకి KLE500" మోడల్ 2026 అంటే వచ్చే ఏడాది భారత్కు ఎంట్రీ ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు.