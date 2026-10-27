ETV Bharat / technology

M6 చిప్, 4.5K డిస్‌ప్లేతో మార్కెట్లోకి కొత్త iMac- ధర, లభ్యతా వివరాలు ఇవే!

M6 చిప్, 4.5K రెటినా డిస్‌ప్లే, యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ సపోర్ట్​తో iMac (2026) భారతదేశంలో విడుదలైంది.

Apple unveils new iMac with M6
Apple unveils new iMac with M6 (ఫొటో క్రెడిట్: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 27, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: యాపిల్ మంగళవారం తన 24-అంగుళాల 'iMac'కి కొత్త అప్‌డేట్‌ను తీసుకొచ్చింది. ఈ ఆల్-ఇన్-వన్ డెస్క్‌టాప్ కంప్యూటర్ ఇప్పుడు M6 చిప్‌తో వస్తుంది. 2nm ప్రాసెస్ టెక్నాలజీతో తయారైన యాపిల్ మొదటి కంప్యూటింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ ఇదే. ఇందులో 24-అంగుళాల 4.5K రెటీనా డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇటీవల యాపిల్ సిలికాన్ చిప్‌సెట్‌తో వచ్చిన అన్ని కంప్యూటర్ల మాదిరిగానే, కొత్త 24-అంగుళాల iMac కూడా కొత్త యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. వీటిలో Siri AI కూడా ఉంది. ఇది macOS 27 Golden Gateపై రన్ అవుతుంది.

భారతదేశంలో iMac (2026) ధర, లభ్యత: కొత్త 24-అంగుళాల iMac బేస్ మోడల్ ధర రూ. 1,74,900 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది 10-కోర్ CPU, 10-కోర్ GPU, 16GB RAM, 256GB స్టోరేజ్‌తో వచ్చే బేస్ మోడల్ ధర.

అలాగే వినియోగదారులు 12-కోర్ CPU, 12-కోర్ GPU కలిగిన హై-ఎండ్ మోడల్​ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. దీని ధరను రూ. 1,99,900గా నిర్ణయించారు. దీనిని గరిష్ఠంగా 32GB RAM, 2TB వరకు ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్‌తో కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఆల్-ఇన్-వన్ డెస్క్‌టాప్ కంప్యూటర్‌ ఏడు విభిన్న రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:

  • బ్లూ (Blue)
  • గ్రీన్ (Green)
  • ఆరెంజ్ (Orange)
  • పింక్ (Pink)
  • పర్పుల్ (Purple)
  • సిల్వర్ (Silver)
  • ఎల్లో (Yellow)

సేల్ వివరాలు: దీని ప్రీ-ఆర్డర్లు అక్టోబర్ 28 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. నవంబర్ 6 నుంచి భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతర మార్కెట్లలో విక్రయానికి అందుబాటులోకి వస్తుంది.

ఐమ్యాక్ (2026) ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

  • డిస్​ప్లే: ఈ కొత్త ఐమ్యాక్‌లో 24-అంగుళాల 4.5K (4,480x2,250 పిక్సెల్స్) రెటీనా డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది 500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను అందిస్తుంది. అదనపు రుసుముతో వినియోగదారులు ఈ డిస్‌ప్లేను నానో-టెక్చర్ మ్యాట్ గ్లాస్ ఫినిష్‌తో కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చని యాపిల్ చెబుతోంది.
  • కెమెరా సెటప్: ఇందులో సెంటర్ స్టేజ్‌తో కూడిన 12-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది. ఇది 1080p వీడియో రికార్డింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
  • ప్రాసెసర్: ఈ ఆల్-ఇన్-వన్ డెస్క్‌టాప్ కంప్యూటర్​లో 2nm ప్రాసెస్ టెక్నాలజీపై నిర్మించిన యాపిల్ తాజా M6 చిప్​ను అందించారు. M1 చిప్‌సెట్ ఉన్న ఐమ్యాక్‌తో పోలిస్తే, ఇది LM స్టూడియోలో వేగవంతమైన ప్రాసెసింగ్ కోసం ఆన్-డివైస్ AI పనితీరును 12 రెట్లు వేగంగా అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. M4 వేరియంట్‌తో పోలిస్తే, ఇది ఐదు రెట్లు వేగంగా ఉంటుందని చెబుతోంది.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది macOS 27 Golden Gateపై నడుస్తుంది.
  • కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: కొత్త iMacలో Wi-Fi 7, Bluetooth 6, అప్​గ్రేడ్ చేసిన 2.5Gb ఈథర్‌నెట్, గరిష్ఠంగా నాలుగు థండర్‌బోల్ట్ పోర్ట్‌లు, 3.5mm హెడ్‌ఫోన్ జాక్ వంటి కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
  • యాక్సెసరీల సపోర్ట్: ఇది టచ్ ఐడీతో కూడిన యాపిల్ తాజా మ్యాజిక్ కీబోర్డ్, మ్యాజిక్ మౌస్, మ్యాజిక్ ట్రాక్‌ప్యాడ్ వంటి యాక్సెసరీలకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

TAGGED:

IMAC WITH M6 CHIP
NEW M6 MAC
M6 MAC 2026 PRICE INDIA
APPLE
APPLE UNVEILS NEW IMAC WITH M6

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.