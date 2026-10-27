M6 చిప్, 4.5K డిస్ప్లేతో మార్కెట్లోకి కొత్త iMac- ధర, లభ్యతా వివరాలు ఇవే!
M6 చిప్, 4.5K రెటినా డిస్ప్లే, యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ సపోర్ట్తో iMac (2026) భారతదేశంలో విడుదలైంది.
Published : October 27, 2026 at 9:00 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ మంగళవారం తన 24-అంగుళాల 'iMac'కి కొత్త అప్డేట్ను తీసుకొచ్చింది. ఈ ఆల్-ఇన్-వన్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ ఇప్పుడు M6 చిప్తో వస్తుంది. 2nm ప్రాసెస్ టెక్నాలజీతో తయారైన యాపిల్ మొదటి కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ ఇదే. ఇందులో 24-అంగుళాల 4.5K రెటీనా డిస్ప్లే ఉంది. ఇటీవల యాపిల్ సిలికాన్ చిప్సెట్తో వచ్చిన అన్ని కంప్యూటర్ల మాదిరిగానే, కొత్త 24-అంగుళాల iMac కూడా కొత్త యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. వీటిలో Siri AI కూడా ఉంది. ఇది macOS 27 Golden Gateపై రన్ అవుతుంది.
భారతదేశంలో iMac (2026) ధర, లభ్యత: కొత్త 24-అంగుళాల iMac బేస్ మోడల్ ధర రూ. 1,74,900 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది 10-కోర్ CPU, 10-కోర్ GPU, 16GB RAM, 256GB స్టోరేజ్తో వచ్చే బేస్ మోడల్ ధర.
అలాగే వినియోగదారులు 12-కోర్ CPU, 12-కోర్ GPU కలిగిన హై-ఎండ్ మోడల్ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. దీని ధరను రూ. 1,99,900గా నిర్ణయించారు. దీనిని గరిష్ఠంగా 32GB RAM, 2TB వరకు ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఆల్-ఇన్-వన్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ ఏడు విభిన్న రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:
- బ్లూ (Blue)
- గ్రీన్ (Green)
- ఆరెంజ్ (Orange)
- పింక్ (Pink)
- పర్పుల్ (Purple)
- సిల్వర్ (Silver)
- ఎల్లో (Yellow)
సేల్ వివరాలు: దీని ప్రీ-ఆర్డర్లు అక్టోబర్ 28 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. నవంబర్ 6 నుంచి భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతర మార్కెట్లలో విక్రయానికి అందుబాటులోకి వస్తుంది.
ఐమ్యాక్ (2026) ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
- డిస్ప్లే: ఈ కొత్త ఐమ్యాక్లో 24-అంగుళాల 4.5K (4,480x2,250 పిక్సెల్స్) రెటీనా డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. అదనపు రుసుముతో వినియోగదారులు ఈ డిస్ప్లేను నానో-టెక్చర్ మ్యాట్ గ్లాస్ ఫినిష్తో కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చని యాపిల్ చెబుతోంది.
- కెమెరా సెటప్: ఇందులో సెంటర్ స్టేజ్తో కూడిన 12-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది. ఇది 1080p వీడియో రికార్డింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
- ప్రాసెసర్: ఈ ఆల్-ఇన్-వన్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్లో 2nm ప్రాసెస్ టెక్నాలజీపై నిర్మించిన యాపిల్ తాజా M6 చిప్ను అందించారు. M1 చిప్సెట్ ఉన్న ఐమ్యాక్తో పోలిస్తే, ఇది LM స్టూడియోలో వేగవంతమైన ప్రాసెసింగ్ కోసం ఆన్-డివైస్ AI పనితీరును 12 రెట్లు వేగంగా అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. M4 వేరియంట్తో పోలిస్తే, ఇది ఐదు రెట్లు వేగంగా ఉంటుందని చెబుతోంది.
- ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది macOS 27 Golden Gateపై నడుస్తుంది.
- కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: కొత్త iMacలో Wi-Fi 7, Bluetooth 6, అప్గ్రేడ్ చేసిన 2.5Gb ఈథర్నెట్, గరిష్ఠంగా నాలుగు థండర్బోల్ట్ పోర్ట్లు, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్ వంటి కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
- యాక్సెసరీల సపోర్ట్: ఇది టచ్ ఐడీతో కూడిన యాపిల్ తాజా మ్యాజిక్ కీబోర్డ్, మ్యాజిక్ మౌస్, మ్యాజిక్ ట్రాక్ప్యాడ్ వంటి యాక్సెసరీలకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.