సెగ్మెంట్ ఫస్ట్ ఫీచర్లతో 2026 హ్యుందాయ్ వెర్నా- ధర ఎంతంటే?
కొత్త LED హెడ్లైట్లు, డార్క్ క్రోమ్ గ్రిల్, బాస్ మోడ్, 7 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ప్రీమియం ఫీచర్లతో భారతదేశంలో 2026 హ్యుందాయ్ వెర్నా లాంఛ్ అయింది.
Published : March 10, 2026 at 10:32 AM IST
Hyderabad: భారత మార్కెట్లో హ్యుందాయ్ వెర్నా 2026 మోడల్ విడుదలైంది. ఈ మిడ్సైజ్ సెడాన్ అనేక ఇంటీరియర్, ఎక్స్టీరియర్ సహా భద్రతా ఫీచర్ అప్గ్రేడ్లను కలిగి ఉంది. దీని ధర రూ. 10.98 లక్షల నుంచి రూ. 18.25 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంటుంది. ఇది హోండా సిటీ, VW వర్టస్, స్కోడా స్లావియాకి గట్టి పోటీని ఇచ్చేందుకు సహాయపడుతుంది. కంపెనీ ఈ తాజా అప్డేట్తో వెర్నా వేరియంట్ నామకరణాన్ని కూడా సవరించింది. దీనిని కొత్త వెన్యూకు అనుగుణంగా తీసుకువచ్చారు. ఇందులో HX2, HX4, HX6, HX6+, HX8, HX10 ఉన్నాయి.
వేరియంట్ల వారీగా 2026 హ్యుందాయ్ వెర్నా ధరలు:
|వేరియంట్
|పెట్రోల్ MT
|పెట్రోల్ CVT
|టర్బో-పెట్రోల్ MT
|టర్బో-పెట్రోల్ DCT
|HX2
|రూ. 10.98 లక్షలు
|-
|-
|-
|HX4
|రూ. 12.25 లక్షలు
|-
|-
|-
|HX6
|రూ. 13.19 లక్షలు
|రూ. 14.40 లక్షలు
|-
|-
|HX6+
|రూ. 13.81 లక్షలు
|రూ. 15.02 లక్షలు
|-
|-
|HX8
|రూ. 14.88 లక్షలు
|రూ. 16.09 లక్షలు
|రూ. 16.28 లక్షలు
|రూ. 17.62 లక్షలు
|HX10
|-
|రూ. 17.15 లక్షలు
|-
|రూ. 18.25 లక్షలు
2026 హ్యుందాయ్ వెర్నా కొత్త ఫీచర్లు: బయటి వైపున, వెర్నా కొత్త బ్లాక్ క్రోమ్ గ్రిల్, ప్రొజెక్టర్ LED హెడ్లైట్లు, కొద్దిగా రిఫ్రెష్ చేసిన బంపర్లు, 16-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్తో వస్తుంది. హ్యుందాయ్ రెండు కొత్త ఎక్స్టీరియర్ కలర్ ఆప్షన్లను కూడా జోడించింది: క్లాసీ బ్లూ, టైటాన్ గ్రే మాట్టే.
అయితే దీనిలో అతిపెద్ద ఫీచర్ అప్గ్రేడ్ ఏంటంటే, ఫ్రంట్ ప్యాసింజర్ సీటుకు బాస్ మోడ్ ఫంక్షనాలిటీ. ఈ ఫీచర్ హోండా, వోక్స్వ్యాగన్, స్కోడా వంటి దీని ప్రత్యర్థి కార్లలో అందుబాటులో లేదు. ఇకపోతే దీని డ్రైవర్ సీటు కూడా మెమరీ ఫంక్షన్తో వస్తుంది. ఫ్రంట్ ప్యాసింజర్ సీటు ఇప్పుడు పవర్డ్ సర్దుబాటును అందిస్తుంది. మోర్స్ కోడ్లో బ్రాండ్ 'H' లోగోతో కొత్త స్టీరింగ్ వీల్ జోడించారు. ఈ డిజైన్ ఎలిమెంట్ను ఐయోనిక్ 5, క్రెటా ఎలక్ట్రిక్లలో కూడా చూడొచ్చు.
ముఖ్యంగా, 10.25 అంగుళాల కొలతలు కలిగిన డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, టచ్స్క్రీన్లను మార్చారు. హ్యుందాయ్ వెన్యూలో కనిపించే డ్యూయల్ 12.3-అంగుళాల స్క్రీన్లను ఈ "వెర్నా"లో అమర్చలేదు, ఇందుకు కారణం సెడాన్ ప్లాట్ఫామ్ కొత్త Nvidia-ఆధారిత ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ (E&E) ఆర్కిటెక్చర్కు మద్దతు ఇవ్వకపోవడమే కావచ్చు.
భద్రత పరంగా, వెర్నా టాప్ ట్రిమ్ ఇప్పుడు 7 ఎయిర్బ్యాగ్లను అందిస్తుంది (Another Segment First), దీని ప్రత్యర్థి కంపెనీలు ప్రామాణికంగా 6 ఎయిర్బ్యాగ్లను మాత్రమే అందిస్తున్నాయి. ఇకపోతే దీనిలో 360-డిగ్రీ, అంతర్నిర్మిత డాష్క్యామ్ కూడా ప్యాకేజీలో భాగంగా వస్తుంది.