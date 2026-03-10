సెగ్మెంట్ ఫస్ట్ ఫీచర్లతో 2026 హ్యుందాయ్ వెర్నా- ధర ఎంతంటే?

ETV Bharat / technology

కొత్త LED హెడ్‌లైట్లు, డార్క్ క్రోమ్ గ్రిల్, బాస్ మోడ్, 7 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ప్రీమియం ఫీచర్లతో భారతదేశంలో 2026 హ్యుందాయ్ వెర్నా లాంఛ్ అయింది.

New Hyundai Verna 2026 Launched in India
New Hyundai Verna 2026 Launched in India (Photo Credit- Hyundai)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 10, 2026 at 10:32 AM IST

Hyderabad: భారత మార్కెట్లో హ్యుందాయ్ వెర్నా 2026 మోడల్ విడుదలైంది. ఈ మిడ్‌సైజ్ సెడాన్ అనేక ఇంటీరియర్, ఎక్స్​టీరియర్ సహా భద్రతా ఫీచర్​ అప్‌గ్రేడ్‌లను కలిగి ఉంది. దీని ధర రూ. 10.98 లక్షల నుంచి రూ. 18.25 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంటుంది. ఇది హోండా సిటీ, VW వర్టస్, స్కోడా స్లావియాకి గట్టి పోటీని ఇచ్చేందుకు సహాయపడుతుంది. కంపెనీ ఈ తాజా అప్‌డేట్‌తో వెర్నా వేరియంట్ నామకరణాన్ని కూడా సవరించింది. దీనిని కొత్త వెన్యూకు అనుగుణంగా తీసుకువచ్చారు. ఇందులో HX2, HX4, HX6, HX6+, HX8, HX10 ఉన్నాయి.

వేరియంట్ల వారీగా 2026 హ్యుందాయ్ వెర్నా ధరలు:

వేరియంట్పెట్రోల్ MTపెట్రోల్ CVTటర్బో-పెట్రోల్ MTటర్బో-పెట్రోల్ DCT
HX2రూ. 10.98 లక్షలు---
HX4రూ. 12.25 లక్షలు---
HX6రూ. 13.19 లక్షలురూ. 14.40 లక్షలు--
HX6+రూ. 13.81 లక్షలురూ. 15.02 లక్షలు--
HX8రూ. 14.88 లక్షలురూ. 16.09 లక్షలురూ. 16.28 లక్షలురూ. 17.62 లక్షలు
HX10-రూ. 17.15 లక్షలు-రూ. 18.25 లక్షలు

2026 హ్యుందాయ్ వెర్నా కొత్త ఫీచర్లు: బయటి వైపున, వెర్నా కొత్త బ్లాక్ క్రోమ్ గ్రిల్, ప్రొజెక్టర్ LED హెడ్‌లైట్లు, కొద్దిగా రిఫ్రెష్ చేసిన బంపర్లు, 16-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్‌తో వస్తుంది. హ్యుందాయ్ రెండు కొత్త ఎక్స్​టీరియర్ కలర్ ఆప్షన్​లను కూడా జోడించింది: క్లాసీ బ్లూ, టైటాన్ గ్రే మాట్టే.

New Hyundai Verna 2026
New Hyundai Verna 2026 (Photo Credit- Hyundai)

అయితే దీనిలో అతిపెద్ద ఫీచర్ అప్‌గ్రేడ్ ఏంటంటే, ఫ్రంట్ ప్యాసింజర్ సీటుకు బాస్ మోడ్ ఫంక్షనాలిటీ. ఈ ఫీచర్​ హోండా, వోక్స్‌వ్యాగన్, స్కోడా వంటి దీని ప్రత్యర్థి కార్లలో అందుబాటులో లేదు. ఇకపోతే దీని డ్రైవర్ సీటు కూడా మెమరీ ఫంక్షన్​తో వస్తుంది. ఫ్రంట్ ప్యాసింజర్ సీటు ఇప్పుడు పవర్డ్ సర్దుబాటును అందిస్తుంది. మోర్స్ కోడ్‌లో బ్రాండ్ 'H' లోగోతో కొత్త స్టీరింగ్ వీల్ జోడించారు. ఈ డిజైన్ ఎలిమెంట్​ను ఐయోనిక్ 5, క్రెటా ఎలక్ట్రిక్‌లలో కూడా చూడొచ్చు.

New Hyundai Verna 2026
New Hyundai Verna 2026 (Photo Credit- Hyundai)

ముఖ్యంగా, 10.25 అంగుళాల కొలతలు కలిగిన డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్​ప్లే, టచ్‌స్క్రీన్‌లను మార్చారు. హ్యుందాయ్ వెన్యూలో కనిపించే డ్యూయల్ 12.3-అంగుళాల స్క్రీన్‌లను ఈ "వెర్నా"లో అమర్చలేదు, ఇందుకు కారణం సెడాన్ ప్లాట్‌ఫామ్ కొత్త Nvidia-ఆధారిత ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ (E&E) ఆర్కిటెక్చర్‌కు మద్దతు ఇవ్వకపోవడమే కావచ్చు.

New Hyundai Verna 2026
New Hyundai Verna 2026 (Photo Credit- Hyundai)

భద్రత పరంగా, వెర్నా టాప్ ట్రిమ్ ఇప్పుడు 7 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లను అందిస్తుంది (Another Segment First), దీని ప్రత్యర్థి కంపెనీలు ప్రామాణికంగా 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లను మాత్రమే అందిస్తున్నాయి. ఇకపోతే దీనిలో 360-డిగ్రీ, అంతర్నిర్మిత డాష్‌క్యామ్ కూడా ప్యాకేజీలో భాగంగా వస్తుంది.

New Hyundai Verna 2026
New Hyundai Verna 2026 (Photo Credit- Hyundai)

