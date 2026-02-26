కొత్త అవతార్లో రెనాల్ట్ డస్టర్- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
రెనాల్ట్ ఇండియా తన కొత్త తరం డస్టర్ను మార్చి 17న భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసేందుకు రెడీ అయింది.
Published : February 26, 2026 at 4:19 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్ ఇండియా ఇటీవలే జనవరి 26, 2026న భారత మార్కెట్ కోసం కొత్త తరం రెనాల్ట్ డస్టర్ను పరిచయం చేసింది. తాజాగా దీని లాంఛ్ తేదీ వెల్లడైంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ SUV మార్చి 17, 2026న భారతదేశంలో దాని మూడవ తరం అవతార్లో విడుదల కానుంది. మునుపటి తరం రెనాల్ట్ డస్టర్ను 2022లో నిలిపివేశారు. తాజాగా ఈ మిడ్సైజ్ SUVని ఇప్పుడు తిరిగి తీసుకొచ్చేందుకు కంపెనీ రెడీ అయింది.
2026 రెనాల్ట్ డస్టర్ పవర్ట్రెయిన్ ఎంపికలు: ఇంజిన్ల పరంగా, రెనాల్ట్ డస్టర్ను భారతదేశంలో రెండు టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్లు, ఒక స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ పెట్రోల్ పవర్ట్రెయిన్ ఎంపికతో అందించనున్నారు. దీని రెండు టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ల విషయానికి వస్తే, రెనాల్ట్ కిగర్లో కనిపించే చిన్న 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇది 100 hpని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అదనంగా ఇందులో సెగ్మెంట్-బెస్ట్ 1.3-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది 163 hpని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని రెండు ఇంజిన్లూ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తాయి. కానీ దీని పెద్ద ఇంజిన్లో 6-స్పీడ్ DCT ఎంపికను కూడా అందించనున్నారు.
అదనంగా, 2026 దీపావళి నాటికి 109 hp ఉత్పత్తి చేసే కొత్త 1.8-లీటర్ స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను ఈ లైనప్లోకి జోడించనున్నారు. ఇది 49 hp ఎలక్ట్రిక్ మోటారు, 1.4 kWh (280 V) బ్యాటరీతో నడిచే 20 hp హైబ్రిడ్ స్టార్టర్ జనరేటర్తో కలిసి పనిచేస్తుంది. మొత్తంగా కలిపి సిస్టమ్ అవుట్పుట్ 160 hp.
2026 రెనాల్ట్ డస్టర్ ఎక్స్టీరియర్: డిజైన్ పరంగా, ఇండియా-స్పెసిఫిక్ డస్టర్ మొత్తం లుక్ మూడవ తరం గ్లోబల్-స్పెసిఫిక్ మోడల్ని పోలి ఉంటుంది, కానీ రెనాల్ట్ స్థానిక అభిరుచులకు అనుగుణంగా భారతీయ మోడల్లో కొన్ని మార్పులు చేసింది. వాటిలో ఒకటి రీ-డిజైన్ చేసిన హెడ్లైట్లు. ఇవి కనుబొమ్మ ఆకారంలో ఉన్న LED డేటైమ్ రన్నింగ్ లాంప్స్ (DRLలు) కలిగి ఉంటాయి, ఇవి టర్న్ ఇండికేటర్లుగా కూడా పనిచేస్తాయి.
ఈ కారు గ్రిల్ కూడా విభిన్న డిజైన్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో పెద్ద డస్టర్ బ్యాడ్జ్ ఉంటుంది, ముందు భాగం నుంచి రెనాల్ట్ లోగోను పూర్తిగా తొలగించింది. ఇంకా ఫ్రంట్ బంపర్ మొదటి తరం మోడల్ మాదిరిగానే సిల్వర్ సరౌండ్ను కలిగి ఉంది. బంపర్ సైడ్స్లో పిక్సెల్ ఆకారపు ఫాగ్ ల్యాంప్లను అందించారు.
సైడ్ ప్రొఫైల్ పరంగా, కొత్త రెనాల్ట్ డస్టర్ వీల్ ఆర్చ్లు, దిగువ బాడీపై నల్లటి క్లాడింగ్ను కలిగి ఉంది. వెనుక డోర్ హ్యాండిల్స్ C-పిల్లర్పై అమర్చారు.
కంపెనీ ఈ కారుకు 50 కిలోల బరువు మోసే సామర్థ్యం కలిగిన ఫంక్షనల్ బ్లాక్ రూఫ్ రెయిల్స్, 18-అంగుళాల బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్, 212mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ను అందించింది. ఇండియా-స్పెక్ మోడల్ కొన్ని విలక్షణ లక్షణాలలో ఫ్రంట్ ఫెండర్లపై హిమాలయన్ మోటిఫ్లు, 'Iconic' అని రాసి ఉన్న బాడీ క్లాడింగ్పై పసుపు రంగు గీత ఉంటుంది.
రియర్ ప్రొఫైల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, త్రిభుజాకార టెయిల్లైట్లు LED లైట్ బార్ ద్వారా అనుసంధానించి ఉంటాయి. అయితే ఇది గ్లోబల్-స్పెక్ మోడల్లో లేకపోవడం గమనార్హం. కంపెనీ ఈ కొత్త రెనాల్ట్ డస్టర్కు రూఫ్-మౌంటెడ్ స్పాయిలర్ను కూడా ఇచ్చింది. లైసెన్స్ ప్లేట్ బ్రాకెట్కు ప్రత్యేకమైన టెక్స్చర్డ్ ఫినిషింగ్ అందించారు.
2026 రెనాల్ట్ డస్టర్ ఫీచర్లు: ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, కొత్త రెనాల్ట్ డస్టర్ వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్ప్లేతో కూడిన 10.1-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో పవర్డ్ టెయిల్గేట్, 6-వే పవర్డ్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు కూడా ఉన్నాయి.
2026 రెనాల్ట్ డస్టర్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు: కంపెనీ ఈ కారులో ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు (ప్రామాణికంగా), 360-డిగ్రీల కెమెరా, ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, టైర్-ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS), లెవెల్-2 ADAS, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, నాలుగు చక్రాలపై డిస్క్ బ్రేక్లు ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా, రెనాల్ట్ డస్టర్ భారతదేశంలో ADAS సూట్ను కలిగి ఉన్న మొట్టమొదటి రెనాల్ట్ కారు. కొత్త డస్టర్తో పూర్తి 5-స్టార్ క్రాష్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను సాధించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు రెనాల్ట్ పేర్కొంది. అత్యుత్తమ శ్రేణిలో 7-సంవత్సరాలు/1,50,000km స్టాండర్డ్ వారంటీని అందిస్తుంది.