ఒకటి కాదు రెండు- 'హ్యుందాయ్ వెన్యూ N-లైన్‌' డిజైన్ రివీల్- ఎలా ఉందంటే?

2025 Hyundai Venue N-Line
2025 Hyundai Venue N-Line (Photo Credit- Hyundai Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 3, 2025 at 2:11 PM IST

3 Min Read
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా తన రెండవ తరం "హ్యుందాయ్ వెన్యూ"ను నవంబర్ 4, 2025న ప్రారంభించనుంది. దీనితో పాటు కంపెనీ ఈ SUV స్పోర్టియర్ వెర్షన్ "హ్యుందాయ్ వెన్యూ N-లైన్‌"ను కూడా పరిచయం చేస్తుంది. కంపెనీ గతంలో కొత్త తరం "హ్యుందాయ్ వెన్యూ" డిజైన్, ఇంటీరియర్‌ను వెల్లడించగా, ఇప్పుడు కొత్త తరం "హ్యుందాయ్ వెన్యూ N-లైన్‌"ను ఆవిష్కరించింది.

కంపెనీ సబ్ కాంపాక్ట్ SUV స్పోర్టీ వెర్షన్ దాని స్టాండర్డ్ మోడల్‌తో పోలిస్తే కొన్ని ముఖ్యమైన స్టైలింగ్ తేడాలను కలిగి ఉంది. ఇది మరింత అగ్రెసివ్ లుక్​లో కన్పిస్తుంది. 2025 హ్యుందాయ్ వెన్యూ N-లైన్ కోసం బుకింగ్‌లు ప్రారంభమయ్యాయి. కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా లేదా అధీకృత డీలర్‌షిప్‌లలో రూ. 25,000 అమౌంట్ చెల్లించి బుక్​ చేసుకోవచ్చు.

2025 Hyundai Venue N-Line (Photo Credit- Hyundai Motor India)

2025 హ్యుందాయ్ వెన్యూ N-లైన్ డిజైన్: డిజైన్ పరంగా "హ్యుందాయ్ వెన్యూ N-లైన్" సవరించిన గ్రిల్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. పెద్ద ఓపెనింగ్‌లు, రెండు క్షితిజ సమాంతర స్లాట్‌లను కలిగి ఉంటుంది. N-లైన్ బ్యాడ్జ్ కూడా గ్రిల్ లోపల ఉంది. కింద, బంపర్ స్టైలింగ్ అప్‌డేట్‌లను కూడా పొందుతుంది. ఇందులో చిన్న సిల్వర్ ఫాక్స్ స్కిడ్ ప్లేట్ ఎలిమెంట్ కూడా ఉంటుంది. బ్లాక్, బాడీ-రంగు ఇన్సర్ట్‌లు, రెడ్ హైలైట్‌లతో పాటు దీనికి సొగసైన, స్పోర్టీ లుక్‌ను అందిస్తాయి.

సైడ్ ప్రొఫైల్ గురించి చెప్పాలంటే దీనిలో అతిపెద్ద మార్పు ఏంటంటే బ్లాక్ సైడ్ క్లాడింగ్ లేకపోవడం. డోర్ సిల్స్ (Sills) ఇప్పటికీ బ్లాక్ క్లాడింగ్‌ను కలిగి ఉన్నాయి. అయితే డోర్‌లపై క్లాడింగ్ ఇప్పుడు దిగువ అంచుకే పరిమితం చేశారు. వీల్ ఆర్చ్‌లు ఇప్పుడు బాడీ-కలర్‌లో ఉన్నాయి. ఆర్చ్‌ల పైభాగంలో కాంట్రాస్టింగ్ ప్లాస్టిక్ ఉపయోగించారు. ఈ "వెన్యూ N-లైన్" సైడ్ బాడీ క్లాడింగ్ మొత్తం పొడవునా ఎరుపు గీత నడుస్తుంది.

ఇక రియర్ ప్రొఫైల్ పరంగా కొత్త "వెన్యూ N-లైన్‌"లో రూఫ్-మౌంటెడ్ స్ప్లిట్ స్పాయిలర్, కొత్త రియర్ బంపర్, అద్భుతమైన ట్విన్-టిప్ ఎగ్జాస్ట్ ఉన్నాయి. మార్పుల జాబితాలో కొత్త 5-స్పోక్ 17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ కూడా ఉన్నాయి.

కలర్ ఆప్షన్స్: కొనుగోలుదారులు దీన్ని మొత్తం ఎనిమిది సింగిల్, డ్యూయల్-టోన్ రంగుల నుంచి ఎంచుకోవచ్చు. అవి:

  • అట్లాస్ వైట్ (సింగిల్ & డ్యూయల్ టోన్)
  • టిటిల్ గ్రే (సింగిల్ & డ్యూయల్ టోన్)
  • డ్రాగన్ రెడ్ (సింగిల్ & డ్యూయల్ టోన్)
  • అబిస్ బ్లాక్ (సింగిల్ టోన్)
  • హాజెల్ బ్లూ (సింగిల్ టోన్)

2025 హ్యుందాయ్ వెన్యూ N-లైన్ ఇంటీరియర్: ఇంటీరియర్స్ విషయానికొస్తే ఈ కొత్త తరం "వెన్యూ N-లైన్" ఎరుపు రంగు ఇన్సర్ట్‌లు, రెడ్ యాంబియంట్ లైటింగ్‌తో పూర్తిగా నల్లటి క్యాబిన్‌ను కలిగి ఉంది. స్టీరింగ్ డిజైన్ వెన్యూ N-లైన్‌కు కొత్తది, ప్రత్యేకమైనది. మధ్యలో హ్యుందాయ్ లోగో స్థానంలో 'N' లోగో, సైడ్ స్పోక్స్ కింద డ్రైవ్ అండ్ ట్రాక్షన్ మోడ్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. మెటల్-ఫినిష్డ్ పెడల్స్, 'N' బ్యాడ్జ్డ్ గేర్ సెలెక్టర్ కారుకు స్పోర్టీ టచ్‌ను జోడిస్తాయి.

2025 Hyundai Venue N-Line (Photo Credit- Hyundai Motor India)

2025 హ్యుందాయ్ వెన్యూ N-లైన్ ఫీచర్లు: ఇది స్టాండర్డ్ వెన్యూ మాదిరిగానే అదే టెక్నాలజీని కలిగి ఉంది. ఇందులో ట్విన్ 12.3-అంగుళాల డిస్​ప్లేలు, లెవెల్-2 ADAS టెక్నాలజీ, బోస్ సౌండ్ సిస్టమ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, పవర్డ్ డ్రైవర్ సీటుతో పాటు మరిన్ని ఉన్నాయి.

2025 హ్యుందాయ్ వెన్యూ N-లైన్ ఇంజిన్: ఈ కొత్త "వెన్యూ N-లైన్" స్టాండర్డ్ వెన్యూ మాదిరిగా అదే 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 118 bhp, 172 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. గేర్‌బాక్స్ ఎంపికలలో 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా ప్యాడిల్ షిఫ్టర్‌లతో 7-స్పీడ్ DCT ఆటోమేటిక్ ఉన్నాయి. ఈ కారు N6, N10 అనే రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. అయితే వీటిలో N10 మాత్రమే మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌ను అందిస్తుంది.

