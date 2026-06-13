క్రాస్ఓవర్ అవతార్లో 'హ్యుందాయ్ i20': బ్రెజిల్లో రివీల్, ఇండియా లాంఛ్ ఉందా?
హ్యుందాయ్ మోటార్ బ్రెజిల్ మార్కెట్ కోసం తన నాలుగో తరం "హ్యుందాయ్ i20"ని ఆవిష్కరించింది.
Published : June 13, 2026 at 7:08 PM IST
Hyderabad: దక్షిణ కొరియా కార్ల తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ మోటార్ కొంతకాలంగా బ్రెజిల్ మార్కెట్ కోసం తన నాలుగో తరం "హ్యుందాయ్ i20"ని టీజ్ చేస్తూ వచ్చింది. ఎట్టకేలకూ కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ హ్యాచ్బ్యాక్ పూర్తి రూపాన్ని వెల్లడించింది. ఈ ఆల్-న్యూ హ్యుందాయ్ i20లో అతిపెద్ద మార్పు దాని ఎక్స్టీరియర్ స్టైలింగ్లో ఉంది. ప్రస్తుత మోడల్లో ఉన్న షార్ప్, స్పోర్టీ స్టైలింగ్కు బదులుగా, ఇప్పుడు ఇది మరింత నిటారుగా కనిపించే రూపాన్ని సంతరించుకుంది. ఇందులో క్రాస్ఓవర్ నుంచి ప్రేరణ పొందిన పలు అంశాలను చేర్చారు.
కొత్త తరం హ్యుందాయ్ i20 భద్రతా ఫీచర్లు: భద్రతా ఫీచర్ల పరంగా కూడా ఈ కారు అప్గ్రేడ్లను పొందింది. అన్ని వేరియంట్లలో ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు స్టాండర్డ్గా వస్తాయి, అయితే ఉన్నత శ్రేణి వేరియంట్లలో హ్యుందాయ్ స్మార్ట్సెన్స్ ADAS సూట్ లభించే అవకాశం ఉంది. ఇందులో అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, లేన్-కీపింగ్ అసిస్ట్, బ్లైండ్-స్పాట్ మానిటరింగ్, రియర్ క్రాస్-ట్రాఫిక్ అలర్ట్, సేఫ్ ఎగ్జిట్ వార్నింగ్ వంటి వంటి ఫీచర్లు ఉంటాయి.
కొత్త తరం హ్యుందాయ్ i20 పవర్ట్రెయిన్: కారు పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్ల విషయానికి వస్తే, ఇందులో హ్యుందాయ్ 1.0-లీటర్, మూడు-సిలిండర్ల పెట్రోల్ ఇంజిన్ను వాడింది. ఈ టర్బోచార్జ్డ్ ఇంజిన్ 115 hp పవర్, 172 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. బ్రెజిల్లో ఈ కొత్త 'i20' కంఫర్ట్, లిమిటెడ్, లిమిటెడ్ టర్బో, ఎక్స్ లైన్, ప్లాటినమ్, అల్టిమేట్ అనే ఆరు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
కొత్త తరం హ్యుందాయ్ i20 ఎక్స్టీరియర్: కొత్త హ్యుందాయ్ i20 మొదటి చూపులోనే తన పాత మోడల్తో పోలిస్తే చాలా పవర్ఫుల్గా, పెద్దదిగా కనిపిస్తోంది. ముందు భాగంలో Y-షేప్ LED డే-టైమ్ రన్నింగ్ ల్యాంప్స్ ఇచ్చారు. వీటిని ఒక సన్నటి లైట్ బార్ కలుపుతోంది. ఇక బంపర్పై స్పష్టంగా కనిపించే బ్లాక్ క్లాడింగ్, లేయర్డ్ డిజైన్ ఇచ్చారు.
సైడ్ నుంచి చూస్తే క్రాస్ఓవర్ స్టైల్ కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. వీల్ ఆర్చ్లు మునుపటి కంటే ఉబ్బెత్తుగా ఉన్నాయి. బాడీ కింది భాగంలో మందపాటి బ్లాక్ క్లాడింగ్ ఉంది. విండో లైన్ వెనుకకు వెళ్లేకొద్దీ పైకి లేస్తుంది. హై-ఎండ్ వేరియంట్లలో 17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ వాడారు.
వెనుక భాగాన్ని చూస్తే, "హ్యుందాయ్ i20"లో కనెక్టెడ్ LED టెయిల్ ల్యాంప్స్, సిల్వర్ డిటైలింగ్తో కూడిన భారీ బంపర్, టెయిల్గేట్ డిజైన్లోనే కలిసిపోయిన రూఫ్ స్పాయిలర్ ఉన్నాయి. మొత్తం మీద, ఈ కొత్త మోడల్ సాధారణ చిన్న కారు కంటే క్రాస్ఓవర్ హ్యాచ్బ్యాక్లానే ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది.
కొత్త తరం హ్యుందాయ్ i20 కొలతలు: ప్రస్తుతం భారతీయ మార్కెట్లో అమ్ముడవుతున్న మూడో తరం మోడల్తో పోలిస్తే దీని పరిమాణం పెరిగిందని తెలుస్తుంది. ఈ కారు పొడవు 4,130 mmగా ఉంది (అంటే పాత మోడల్ కంటే 135 mm ఎక్కువ). అలాగే దీని వెడల్పు 5 mm పెరిగి 1,780 mmకు చేరింది. అయితే కారు ఎత్తు కాస్తంత అంటే 10 mm తగ్గి 1,495 mm వద్ద నిలిచింది. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటే, దీని వీల్బేస్ మాత్రం 2,580 mm వద్ద అలాగే ఉంచారు.
కొత్త తరం హ్యుందాయ్ i20 ఇంటీరియర్: కారు ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, హ్యుందాయ్ క్యాబిన్ను పూర్తిగా రీడిజైన్ చేసింది. డ్యాష్బోర్డ్పై ఇప్పుడు ఒక కర్వ్డ్ డిస్ప్లే ప్యానెల్ అమర్చారు. హై-ఎండ్ వేరియంట్ల కోసం ఒకే ఫ్రేమ్లో 12.3-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 12.3-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్ ఇచ్చారు.
ఇది భారత్కు వస్తుందా?: మూడో తరం "హ్యుందాయ్ i20" మోడల్ను 2020లో భారత మార్కెట్లో విడుదల చేశారు. అప్పటి నుంచి దీనికి పలు అప్డేట్లు ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం నాలుగో తరం "హ్యుందాయ్ i20" బ్రెజిల్లోని హ్యుందాయ్ పిరాసిసాబా ఫ్యాక్టరీలో తయారవుతోంది. మొదట బ్రెజిల్ మార్కెట్ కోసమే దీన్ని తీసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతానికి, భారత్తో సహా ఇతర దేశాలలో ఈ మోడల్ను ప్రవేశపెట్టే ప్రణాళికలేవీ ఉన్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించలేదు.