BMW 'X6 M60i xDrive' కూపే SUV బుకింగ్​లు ప్రారంభం- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

BMW తన కొత్త X6 SUV కోసం ప్రీ-లాంఛ్ బుకింగ్స్ భారత్‌లో ప్రారంభించింది. అధికారిక లాంఛ్ రానున్న వారాల్లో ఉండనుంది.

BMW opens pre-launch bookings for new X6
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 23, 2026 at 5:03 PM IST

Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ BMW భారత మార్కెట్లో తన సరికొత్త BMW X6 M60i xDrive మోడల్‌ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో లాంఛ్​కు ముందుగానే దీని బుకింగ్​లను ప్రారంభించింది. ఇది 2023 ప్రారంభంలో ఆకస్మికంగా నిలిపివేసిన మూడవ తరం BMW X6 ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్.

మూడేళ్ల విరామం తర్వాత, ఈ కూపే ఇప్పుడు తిరిగి వస్తోంది. గతంలో మాదిరిగానే దీన్ని కూడా కంప్లీట్ బిల్ట్ యూనిట్ (CBU) రూపంలోనే ప్రవేశపెట్టనున్నారు. భారతదేశంలో దీని ఆవిష్కరణ విషయానికి వస్తే, నిర్దిష్టమైన తేదీలను BMW ఇంకా వెల్లడించనప్పటికీ, రాబోయే నెలల్లో ఈ కారు ధరను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. దీని ధర సుమారు రూ.1.3 కోట్లు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉండొచ్చు.

BMW X6 M60i xDrive ఇంటీరియర్: ఇక క్యాబిన్ విషయానికొస్తే, ఇది ప్రస్తుత X5 నుంచి ప్రేరణ పొందింది. అంటే డ్యాష్‌బోర్డ్‌పై కర్వ్‌డ్ సింగిల్-ఫ్రేమ్ డిస్‌ప్లే ఉంటుంది. ఈ యూనిట్‌లో 12.3-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 14.9-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ స్క్రీన్ ఉన్నాయి.

దీనర్థం క్యాబిన్‌లో ఫిజికల్ కంట్రోల్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి, ఇది అందరికీ నచ్చకపోవచ్చు. ఇతర ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఈ కారులో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, పవర్డ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, మల్టీ-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఈ ఫీచర్లన్నీ కొత్త BMW X6లోనూ లభిస్తాయి.

BMW X6 M60i xDrive ఎక్స్​టీరియర్: BMW M ట్రీట్‌మెంట్‌తో వచ్చే కొత్త ట్విన్-5-స్పోక్ అల్లాయ్ వీల్స్ చాలా స్పోర్టీగా కనిపిస్తాయి. 2026 BMW X6 M60iలో M-స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్స్‌తో కూడిన కొత్త ఫ్రంట్ ఫాసియా ఉంది. ఈ కారులో వర్టికల్‌గా ఉండే DRL డిజైన్‌తో కూడిన LED హెడ్‌ల్యాంప్స్ ఉన్నాయి. అలాగే గ్రిల్, బంపర్ స్టైలింగ్‌లో మార్పులు ఉన్నాయి. ఇతర మార్పుల్లో కొత్త ట్విన్-5-స్పోక్ అల్లాయ్ వీల్స్, రీడిజైన్ చేసిన టెయిల్ ల్యాంప్స్ అండ్ రియర్ బంపర్ ఉన్నాయి.

BMW X6 M60i xDrive పవర్‌ట్రెయిన్: కొత్త BMW X6 M60iలో అతిపెద్ద ప్రత్యేకత దీని M-ట్యూన్డ్ ఇంజిన్. ఇందులో 4.4-లీటర్, V8 ట్విన్-టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ అమర్చారు. ఈ ఇంజిన్ మొట్టమొదట 2023లో పరిచయం చేశారు. ఇది 523 bhp పవర్, 750 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

ఈ ఇంజిన్ పవర్​ 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ద్వారా వీల్స్‌కి చేరుతుంది. ఈ శక్తి అంతా కలిసి, ఈ కూపే SUV కేవలం 4.9 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని అందుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

