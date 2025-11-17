త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి "BMW i5 LWB"!- రేంజ్ ఎంతో తెలుసా?
Published : November 17, 2025 at 6:33 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ BMW ఇండియా భారత మార్కెట్లో తన ఎలక్ట్రిక్ పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. కంపెనీ త్వరలో తన పోర్ట్ఫోలియోకు కొత్త లాంగ్-వీల్బేస్ BMW i5 సెడాన్ను జోడించనుంది. ఈ కారును 2026 ప్రారంభంలో ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని నివేదిక వెలువడింది.
ఆటోకార్ ఇండియా నివేదిక ప్రకారం, ఈ కారును కంపెనీ చెన్నై ప్లాంట్లో అసెంబుల్ చేయనుంది. ఇది భారత మార్కెట్లో BMW స్థానికంగా ఉత్పత్తి చేసే మొట్టమొదటి పూర్తి-ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్గా ఉంటుంది. దీన్ని "BMW 530Li"కి ఎగువ, పెర్ఫార్మెన్స్-ఫోకస్ట్ "i5 M60" కింద పొజిషన్లో ఉంచనున్నారు. ఈ i5 LWB (Long Wheelbase) కంపెనీ ఎలక్ట్రిక్ వాహనం (EV) ఉనికిని బలోపేతం చేయడం, నిలిపివేసిన డీజిల్ 5 సిరీస్ను భర్తీ చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
భారతదేశంలో ప్రారంభించే ముందు దేశంలోని కఠినమైన, ఎగుడుదిగుడుగా ఉన్న రహదారి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా BMW ఈ కారుకు ప్రత్యేక మార్పులు చేసింది. వాటిలో ముఖ్యమైనది గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ను పెంచడం- రోడ్డు ఉపరితలం నుంచి కారు ఎత్తు. ప్రారంభ పరీక్షల సమయంలో వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఆధారంగా ఈ అప్డేట్ను అందించారు. అంటే టెస్టింగ్ సమయంలో స్టాండర్డ్ మోడల్ స్మూత్ సస్పెన్షన్ (its cushy ride setup), లో- ఓవరాల్ హైట్తో భారతీయ అసమాన రహదారులలో ఇబ్బంది పడటాన్ని గుర్తించారు.
భారత్ కోసం ప్రత్యేకంగా కారు ఛాసిస్లో చేసిన ఈ మార్పులు కారు రాకను ఆలస్యం చేశాయి. భారతదేశానికి వస్తున్న "BMW i5 LWB" పవర్ట్రెయిన్ ఎంపికలలో eDrive40L వేరియంట్ ఉంది. ఇది రియర్-వీల్-డ్రైవ్ సెటప్, 335 bhp, 430 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే సింగిల్ ఎలక్ట్రిక్ మోటారును కలిగి ఉంటుంది.
ఈ కారుకు 97kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ శక్తినిస్తుంది. చైనాలో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ 713 km వరకు CLTC-రేటెడ్ రేంజ్ను అందిస్తుంది. అయితే భారతదేశంలో వాస్తవ పరిధి గణాంకాలు కొంచెం తక్కువగా ఉండవచ్చు. BMW ఈ వెర్షన్ను పూర్తి త్వరణానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం కంటే, సామర్థ్యం, పనితీరు సమతుల్య మిశ్రమాన్ని అందించడానికి రూపొందిస్తోంది.