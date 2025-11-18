కొత్త ల్యాప్టాప్ కొనాలా?- అయితే దీనిపై ఓ లుక్కేయండి- జస్ట్ ఇప్పుడే లాంఛ్!
భారత మార్కెట్లో "Asus ProArt P16" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : November 18, 2025 at 6:52 PM IST
Hyderabad: తైవానీస్ టెక్ దిగ్గజం ఆసుస్ తన లేటెస్ట్ ల్యాప్టాప్ "Asus ProArt P16"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ ల్యాప్టాప్ AMD రైజెన్ AI 9 HX 370 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఇది ఎన్విడియా జిఫోర్స్ RTX 5090 GPUతో వస్తుంది. ఇది 64GB వరకు RAM, 2TB వరకు విస్తరించదగిన అంతర్గత స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ల్యాప్టాప్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ కోసం ఫుల్-HD వెబ్క్యామ్తో కూడా వస్తుంది. ఇది 4K రిజల్యూషన్తో 16-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుంది.
Asus ProArt P16 ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో ఈ ల్యాప్టాప్ బేస్ GPU వేరియంట్ ధర రూ. 3,59,990 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ ఈ "Asus ProArt P16" ల్యాప్టాప్ను కేవలం ఒకే ఒక రంగులో తీసుకొచ్చింది. అది:
- బ్లాక్
సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త ల్యాప్టాప్ ప్రస్తుతం కంపెనీ ఆన్లైన్ స్టోర్, అమెజాన్, ఎంపిక చేసిన ఆసుస్-ఎక్స్క్లూజివ్ రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంది.
Asus ProArt P16 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ల్యాప్టాప్ 16:10 యాస్పెక్ట్ రేషియో, 0.2ms రెస్పాన్స్ టైమ్తో 16-అంగుళాల 4K (3,840x2,400 పిక్సెల్స్) 120Hz OLED టచ్స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 1,600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. ఈ ల్యాప్టాప్ స్టైలస్ సపోర్ట్ను అందిస్తుంది. 88 శాతం స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియోను కలిగి ఉంటుంది. దీని డిస్ప్లే 100% DCI-P3 కలర్ గాముట్, HDR ట్రూ బ్లాక్ 1000 కోసం VESA సర్టిఫికేషన్, 1.07 బిలియన్ రంగులు, TÜV రీన్ల్యాండ్ సర్టిఫికేషన్ను కలిగి ఉంది.
ప్రాసెసర్: ఈ కొత్త "Asus ProArt 16" ల్యాప్టాప్ AMD రైజెన్ AI 9 HX 370 ప్రాసెసర్, 64GB వరకు LPDDR5x RAM, 2TB వరకు M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఇది ఖాళీ SSD స్లాట్తో వస్తుంది. దీనిని స్టోరేజ్ను విస్తరించడానికి ఉపయోగించవచ్చు. ఇది 24GB GDDR7 VRAMతో Nvidia GeForce RTX 5090 GPUతో వస్తుంది. వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ కోసం ఈ డివైజ్ Windows Hello మద్దతును అందించేందుకు IR ఫంక్షన్తో ఫుల్-HD Asus AiSense వెబ్క్యామ్ను కలిగి ఉంది. ఇది డాల్బీ అట్మోస్కి కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.
బ్యాటరీ: ఈ ల్యాప్టాప్ 240W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను అందించే 90Wh బ్యాటరీతో వస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ల్యాప్టాప్ Windows 11 Homeపై నడుస్తుంది.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఇది డ్యూయల్-బ్యాండ్ Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 5.4కి మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ కొత్త Asus ల్యాప్టాప్లో ఒక USB 4.0 టైప్-C పోర్ట్, ఒక USB 3.2 Gen 2 టైప్-C పోర్ట్, రెండు USB 3.2 Gen 2 టైప్-A పోర్ట్లు, ఒక HDMI 2.1 పోర్ట్, ఒక 3.5mm కాంబో ఆడియో జాక్, ఒక DC-ఇన్ పోర్ట్, SD ఎక్స్ప్రెస్ 7.0 కార్డ్ రీడర్ కూడా ఉన్నాయి. అదనంగా ఇది బ్యాక్లిట్ చిక్లెట్ కీబోర్డ్, నంబర్ ప్యాడ్, కోపైలట్ కీని కలిగి ఉంటుంది.
కొలతలు: ఇది 354.9x246.9x18.3mm కొలతలతో సుమారు 1.95kg బరువు ఉంటుంది.