ETV Bharat / technology

కొత్త ల్యాప్​టాప్ కొనాలా?- అయితే దీనిపై ఓ లుక్కేయండి- జస్ట్ ఇప్పుడే లాంఛ్!

భారత మార్కెట్లో "Asus ProArt P16" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

New Asus ProArt P16 Laptop Launched in India
New Asus ProArt P16 Laptop Launched in India (Photo Credit- ASUS India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 18, 2025 at 6:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: తైవానీస్ టెక్ దిగ్గజం ఆసుస్ తన లేటెస్ట్ ల్యాప్‌టాప్ "Asus ProArt P16"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ ల్యాప్‌టాప్ AMD రైజెన్ AI 9 HX 370 ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది ఎన్విడియా జిఫోర్స్ RTX 5090 GPUతో వస్తుంది. ఇది 64GB వరకు RAM, 2TB వరకు విస్తరించదగిన అంతర్గత స్టోరేజ్​ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ల్యాప్​టాప్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ కోసం ఫుల్​-HD వెబ్‌క్యామ్‌తో కూడా వస్తుంది. ఇది 4K రిజల్యూషన్‌తో 16-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

Asus ProArt P16 ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో ఈ ల్యాప్​టాప్ బేస్ GPU వేరియంట్ ధర రూ. 3,59,990 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ ఈ "Asus ProArt P16" ల్యాప్​టాప్​ను కేవలం ఒకే ఒక రంగులో తీసుకొచ్చింది. అది:

Asus ProArt P16
Asus ProArt P16 (Photo Credit- ASUS India)
  • బ్లాక్

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త ల్యాప్‌టాప్ ప్రస్తుతం కంపెనీ ఆన్‌లైన్ స్టోర్, అమెజాన్, ఎంపిక చేసిన ఆసుస్-ఎక్స్‌క్లూజివ్ రిటైల్ స్టోర్‌ల ద్వారా కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంది.

Asus ProArt P16 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

Asus ProArt P16
Asus ProArt P16 (Photo Credit- ASUS India)

డిస్​ప్లే:ల్యాప్​టాప్ 16:10 యాస్పెక్ట్ రేషియో, 0.2ms రెస్పాన్స్ టైమ్‌తో 16-అంగుళాల 4K (3,840x2,400 పిక్సెల్స్) 120Hz OLED టచ్‌స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 1,600 నిట్స్ పీక్​ బ్రైట్‌నెస్​ను అందిస్తుంది. ఈ ల్యాప్​టాప్ స్టైలస్ సపోర్ట్‌ను అందిస్తుంది. 88 శాతం స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియోను కలిగి ఉంటుంది. దీని డిస్​ప్లే 100% DCI-P3 కలర్ గాముట్, HDR ట్రూ బ్లాక్ 1000 కోసం VESA సర్టిఫికేషన్, 1.07 బిలియన్ రంగులు, TÜV రీన్‌ల్యాండ్ సర్టిఫికేషన్‌ను కలిగి ఉంది.

ప్రాసెసర్: ఈ కొత్త "Asus ProArt 16" ల్యాప్​టాప్ AMD రైజెన్ AI 9 HX 370 ప్రాసెసర్, 64GB వరకు LPDDR5x RAM, 2TB వరకు M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. ఇది ఖాళీ SSD స్లాట్‌తో వస్తుంది. దీనిని స్టోరేజ్​ను విస్తరించడానికి ఉపయోగించవచ్చు. ఇది 24GB GDDR7 VRAMతో Nvidia GeForce RTX 5090 GPUతో వస్తుంది. వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ కోసం ఈ డివైజ్ Windows Hello మద్దతును అందించేందుకు IR ఫంక్షన్‌తో ఫుల్-HD Asus AiSense వెబ్‌క్యామ్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది డాల్బీ అట్మోస్‌కి కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.

బ్యాటరీ: ఈ ల్యాప్​టాప్ 240W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్​ను అందించే 90Wh బ్యాటరీతో వస్తుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ల్యాప్​టాప్ Windows 11 Homeపై నడుస్తుంది.

కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఇది డ్యూయల్-బ్యాండ్ Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 5.4కి మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ కొత్త Asus ల్యాప్‌టాప్‌లో ఒక USB 4.0 టైప్-C పోర్ట్, ఒక USB 3.2 Gen 2 టైప్-C పోర్ట్, రెండు USB 3.2 Gen 2 టైప్-A పోర్ట్‌లు, ఒక HDMI 2.1 పోర్ట్, ఒక 3.5mm కాంబో ఆడియో జాక్, ఒక DC-ఇన్ పోర్ట్, SD ఎక్స్‌ప్రెస్ 7.0 కార్డ్ రీడర్ కూడా ఉన్నాయి. అదనంగా ఇది బ్యాక్‌లిట్ చిక్లెట్ కీబోర్డ్, నంబర్ ప్యాడ్, కోపైలట్ కీని కలిగి ఉంటుంది.

కొలతలు: ఇది 354.9x246.9x18.3mm కొలతలతో సుమారు 1.95kg బరువు ఉంటుంది.

TAGGED:

ASUS PROART P16 INDIA
ASUS PROART P16 PRICE IN INDIA
ASUS PROART P16 SPECIFICATIONS
ASUS PROART P16 FEATURES
ASUS PROART P16 LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.