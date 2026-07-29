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యాపిల్ క్రేజీ అప్‌డేట్: ఇక ఐఫోన్, మ్యాక్‌బుక్స్ కొనక్కర్లేదు- నెలవారీ అద్దె కట్టి వాడుకోవచ్చు!

యాపిల్ ఉత్పత్తులను ఇష్టపడే వారికి ఒక సరికొత్త ప్రత్యామ్నాయం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఐఫోన్, మ్యాక్‌లను పూర్తిగా కొనకుండానే, నెలవారీ రుసుముతో లీజుకు తీసుకునేలా 'యాపిల్ అప్‌గ్రేడ్' అనే వినూత్న ప్రోగ్రామ్‌ను ఆ సంస్థ ప్రారంభించింది.

New Apple Upgrade leasing program is live for iPhones, Apple Watches, iPads, and Macs
New Apple Upgrade leasing program is live for iPhones, Apple Watches, iPads, and Macs (Photo Credit- Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 10:22 AM IST

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Hyderabad: యాపిల్ ప్రియులకు అదిరే అప్డేట్. లగ్జరీ ఐఫోన్లు, కాస్ట్‌లీ మ్యాక్‌బుక్‌లను భారీ ధరలు పెట్టి కొనలేకపోయే వారికి యాపిల్ సంస్థ ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. సరికొత్త డివైజ్‌లను చేజిక్కించుకోవడానికి 'యాపిల్ అప్‌గ్రేడ్' (Apple Upgrade) పేరుతో ఒక క్రేజీ లీజింగ్ ప్రోగ్రామ్‌ను మంగళవారం నాడు ప్రారంభించింది. దీంతో ఐఫోన్, ఐప్యాడ్, మ్యాక్, యాపిల్ వాచ్‌లను పూర్తిగా కొనుగోలు చేయకుండానే, నెలవారీ రుసుముతో లీజుకు తీసుకోవచ్చు. అయితే ప్రస్తుతం ఈ సౌకర్యం అమెరికా వినియోగదారులకు మాత్రమే అందుబాటులోకి వచ్చింది.

కొనక్కర్లేదు.. కేవలం వాడుకోవడమే!: ఈ సరికొత్త లీజింగ్ విధానం రావడంతో, ఇక మీరు ఐఫోన్, ఐప్యాడ్, మ్యాక్ లేదా యాపిల్ వాచ్‌లను పూర్తిగా డబ్బులు పెట్టి కొనాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం నెలవారీ లీజు ఫీజు (Monthly Fee) చెల్లించి వాటిని వాడుకోవచ్చు.

అయితే ఈ లీజింగ్ సిస్టమ్ వెనుక ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ రూల్ ఉంది. ఇది సాధారణ ఈఎంఐ (EMI) లాంటిది కాదు. నెలనెలా కట్టేసినంత మాత్రాన ఫోన్ మీ సొంతం అయిపోదు. లీజు గడువు ముగిసిన తర్వాత కస్టమర్ల ముందు మూడు ఆప్షన్లు లభిస్తాయి:

  • తిరిగి ఇచ్చేయడం: ఫోన్ వాడేసి నచ్చకపోతే యాపిల్‌కే రిటర్న్ ఇవ్వచ్చు.
  • లేటెస్ట్ మోడల్: పాత ఫోన్ ఇచ్చేసి, మార్కెట్లోకి వచ్చే సరికొత్త ఐఫోన్‌కి అప్‌గ్రేడ్ అవ్వచ్చు.
  • సొంతం చేసుకోవడం: ఒకవేళ ఆ డివైజ్ బాగా నచ్చితే, మిగిలిన అమౌంట్ ఒకేసారి కట్టేసి పర్మనెంట్‌గా ఉంచేసుకోవచ్చు.

క్లార్నాతో భాగస్వామ్యం: ప్రముఖ 'బై నౌ, పే లేటర్' (BNPL) సంస్థ 'క్లార్నా' (Klarna)తో చేతులు కలిపి యాపిల్ ఈ సేవలను ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ స్టోర్లలో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. గతంలో ఉన్న 'ఐఫోన్ అప్‌గ్రేడ్ ప్రోగ్రామ్' స్థానంలో కొత్త ధరల నిర్మాణంతో, మరిన్ని పరికరాలకు వర్తించేలా దీనిని విస్తరించారు.

ధరల మోతకు చెక్!: ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) హవా నడుస్తుండటంతో మెమరీ చిప్‌లకు విపరీతమైన కొరత ఏర్పడింది. దీంతో యాపిల్ ఇప్పటికే కొన్ని డివైజ్ ధరలను పెంచేసింది. త్వరలో ఐఫోన్ ధరలు కూడా భారీగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఇలాంటి టైమ్‌లో యాపిల్ తీసుకొచ్చిన ఈ సరికొత్త లీజింగ్ ఐడియా కస్టమర్లకు పెద్ద రిలీఫ్ అని చెప్పాలి. అయితే ఈ 'బై నౌ, పే లేటర్' ట్రెండ్ భవిష్యత్తులో వినియోగదారులను అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టే ప్రమాదం ఉందా అనే దానిపై కూడా చర్చ మొదలైంది.

యాపిల్ అప్‌గ్రేడ్ లీజింగ్ విధానం:

యాపిల్ తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త లీజింగ్ విధానం దాదాపు కార్ లీజ్ (కారును అద్దెకు తీసుకోవడం) మాదిరిగానే ఉంటుంది. అంటే వినియోగదారులు పరికరాన్ని పూర్తిగా సొంతం చేసుకోవడానికి కాకుండా, కేవలం వాడుకున్నందుకు మాత్రమే నెలవారీ రుసుము చెల్లిస్తారు.

కీలక నిబంధనలు ఇవే:

  • లీజ్ కాలపరిమితి: యాపిల్ వాచ్‌లు, ఐఫోన్‌లను 12 లేదా 24 నెలల కాలానికి లీజుకు తీసుకోవచ్చు. అదే ఐప్యాడ్‌లు, మ్యాక్‌బుక్‌లను అయితే 24 లేదా 36 నెలల కాలపరిమితితో లీజుకు పొందవచ్చు.
  • క్రెడిట్ చెక్: ఈ ప్రోగ్రామ్ కోసం కస్టమర్లు ఒక సాధారణ 'సాఫ్ట్ క్రెడిట్ చెక్' (Soft credit check) పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే దీనివల్ల వారి క్రెడిట్ స్కోర్‌కు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లదని యాపిల్ స్పష్టం చేసింది.
  • ఫీజుల వివరాలు: నెలవారీ లీజ్ పేమెంట్‌తో పాటు ఎలాంటి డౌన్ పేమెంట్లు లేదా అదనపు హిడెన్ రుసుములు (Hidden fees) ఉండవు. కానీ, లీజ్ గడువు ముగియక ముందే లేటెస్ట్ మోడల్‌కు అప్‌గ్రేడ్ అవ్వాలన్నా లేదా లీజ్‌ను రద్దు (Cancel) చేయాలన్నా కస్టమర్లు కొంత అదనపు రుసుము చెల్లించాల్సి రావచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది.
  • అర్హత గల పరికరాలు: ఐఫోన్ 16 మినహా మిగిలిన అన్ని ఐఫోన్ మోడళ్లు ఈ లీజ్ పరిధిలోకి వస్తాయి. వీటితో పాటు మ్యాక్‌బుక్ ఎయిర్, మ్యాక్‌బుక్ ప్రో, ఐమ్యాక్, మ్యాక్ స్టూడియో, ఐప్యాడ్ ప్రో, ఐప్యాడ్ ఎయిర్, ఐప్యాడ్ మినీ, యాపిల్ వాచ్ ఆల్ట్రా, యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ 11 డివైజ్‌లు ఈ లీజింగ్ ఆఫర్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

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