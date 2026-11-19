49 ఏళ్ల అలుపెరగని జైత్రయాత్ర- ఒక కాంతి-రోజుకు చేరుకున్న 'వాయేజర్ 1'!
అనంత విశ్వంలో మానవుడి అన్వేషణకు హద్దుల్లేవని మరోసారి నిరూపితమైంది! నాసా ప్రయోగించిన 'వాయేజర్ 1' వ్యోమనౌక భూమి నుంచి ఒక కాంతి-రోజు (One Light-Day) దూరాన్ని చేరుకుని అంతరిక్ష చరిత్రలో నూతన అధ్యాయాన్ని లిఖించింది.
Published : November 19, 2026 at 5:13 PM IST
Hyderabad: అంతరిక్ష అన్వేషణలో మానవుడు సరికొత్త చరిత్ర లిఖించాడు! అనంత విశ్వంలో మానవ మేధస్సుకు హద్దుల్లేవని మరోసారి రుజువైంది. అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ 'నాసా' (NASA) ప్రయోగించిన రోబోటిక్ వ్యోమనౌక 'వాయేజర్ 1' (Voyager 1) భూమి నుంచి అత్యంత సుదూరానికి ప్రయాణించిన మానవ నిర్మిత వస్తువుగా సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది. నవంబర్ 18న ఈ వ్యోమనౌక భూమి నుంచి ఒక కాంతి-రోజు (One Light-Day) దూరాన్ని, అంటే సుమారు 25.9 బిలియన్ కిలోమీటర్ల మైలురాయిని అధిగమించి, మానవ సామర్థ్యాన్ని విశ్వానికి చాటిచెప్పింది. ఇది భూమికి ఎంత దూరంలో ఉందంటే.. ఇక్కడి నుంచి వాయేజర్-1కి ఏదైనా సంకేతం పంపాలన్నా, లేదా అక్కడి నుంచి సమాచారం భూమికి చేరాలన్నా ఏకంగా 24 గంటల సమయం పడుతుంది!
అలుపెరగని 49 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణం: భూమి నుంచి ఈ అపారమైన దూరాన్ని చేరుకోవడానికి వాయేజర్-1కి దాదాపు 49 సంవత్సరాల, 2 నెలల, 11 రోజుల సుదీర్ఘ సమయం పట్టింది. ప్రస్తుతం మన సౌర వ్యవస్థను దాటి, చిమ్మచీకటి అంతరిక్షపు లోతుల్లోకి ఒంటరిగా దూసుకెళ్తున్న ఈ వ్యోమనౌక.. గంటకు సుమారు 61,000 కిలోమీటర్ల అసాధారణ వేగంతో పరుగులు తీస్తోంది.
అసలు 'కాంతి-రోజు' (Light-Day) అంటే ఏంటి?: విశ్వంలో కాంతి కంటే వేగంగా ప్రయాణించేది మరొకటి లేదు! విశ్వంలో కాంతి కంటే వేగంగా ప్రయాణించేది మరొకటి లేదు! కంటికి కనిపించని అద్భుత వేగంతో, అంటే సెకనుకు ఏకంగా 3,00,000 కిలోమీటర్ల (1,86,000 మైళ్లు) వేగంతో కాంతి ప్రయాణిస్తుంది. అంతటి అసాధారణ వేగంతో ప్రయాణించే కాంతి, ఒక పూర్తి రోజులో (24 గంటల్లో) చేరుకునే దూరాన్నే 'ఒక కాంతి-రోజు' అంటారు. కిలోమీటర్లలో చెప్పాలంటే ఇది 25,90,20,68,356 కిలోమీటర్లు (సుమారు 16.09 బిలియన్ మైళ్లు).
కేవలం మనం చూసే వెలుతురు (దృశ్య కాంతి) మాత్రమే కాదు.. మనం సమాచారం కోసం పంపే రేడియో తరంగాలు, మైక్రోవేవ్లు, ఎక్స్-కిరణాలు, గామా కిరణాలు, పరారుణ కిరణాల వంటి అన్ని రకాల విద్యుదయస్కాంత వికిరణాలు ఇదే వేగంతో ప్రయాణిస్తాయి!
భూమి సరిహద్దులను దాటి అనంత విశ్వంలోకి అడుగుపెట్టిన 'వాయేజర్-1', మానవుడి అన్వేషణ దాహానికి సజీవ సాక్ష్యంగా నిలుస్తూ చిమ్మచీకటి అంతరిక్షపు లోతుల్లో తన జైత్రయాత్రను ఇంకా కొనసాగిస్తూనే ఉంది!
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