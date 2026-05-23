మార్స్పై వింత రాళ్లు: ట్రెక్కింగ్ దారిలో పేర్చినట్లే ఉన్నాయ్- ఎవరిపనై ఉంటుంది?
NASA పర్సవీరెన్స్ రోవర్ అంగారకుడి ఉపరితలంపై ఒక ఆసక్తికరమైన రాళ్ల గుట్టను ఫొటో తీసింది. ట్రెక్కింగ్ దారిలో పేర్చినట్లుగా కనిపిస్తున్న ఈ వింత నిర్మాణం, ఆ గ్రహపు భౌగోళిక చరిత్రపై శాస్త్రవేత్తల్లో ఆసక్తి రేకెత్తించింది.
Published : May 23, 2026 at 3:56 PM IST
Hyderabad: అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ NASA అంగారక గ్రహం(Mars)పైకి పంపిన "పర్సవీరెన్స్ రోవర్" ఒక మిస్టీరియస్ ఫొటోను సంగ్రహించింది. అందులో మార్స్ ఉపరితలంపై మూడు రాళ్లు ఒకదానిపై ఒకటి పేర్చినట్లుగా కనిపిస్తున్నాయి. 2026 మే 13న, అంటే రోవర్ అంగారకుడిపై దిగి 1,859 రోజులు అయిన సందర్భంగా ఈ ఫొటో తీసింది. రోవర్కు ఉన్న మాస్ట్క్యామ్-Z కెమెరాలతో దీన్ని క్యాప్చర్ చేశారు. రోవర్ మెడపై ఉండే ఈ రెండు కెమెరాలు దూరంగా ఉన్న వాటిని సైతం జూమ్ చేసి, వైడ్ యాంగిల్లో కూడా ఫొటోలు తీయగలవు.
ఇకపోతే ఇప్పుడు రోవర్ తీసిన ఫొటోలో కనిపిస్తున్న రాళ్లలో అసలు విశేషం వాటి ఆకారమే. భూమ్మీద ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లేటప్పుడు దారి చూపించడానికి పేర్చే రాళ్ల కుప్పల్లానే ఇవి కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ఇప్పటివరకు అంగారకుడిపైకి మనుషులు అడుగు పెట్టలేదు కాబట్టి, వాటిని ఎవరో కావాలని అలా పేర్చి ఉంటారని చెప్పడానికి అసలు ఆస్కారమే లేదు.
అంగారకుడి భౌగోళిక ప్రక్రియలే కారణం కావచ్చు: శాస్త్రవేత్తల అంచనా ప్రకారం, దీనికి సమాధానం అంగారకుడి మీద సహజంగా జరిగే భౌగోళిక మార్పుల్లోనే ఉంది. నిజానికి అవి విడివిడి రాళ్లు కాదు, ఒకే రాయి అయ్యుండొచ్చు. కోట్ల ఏళ్లుగా గాలి కోతకు గురై, లేదా పూర్వం మార్స్పై ప్రవహించిన నీటి ధాటికి పగిలి మూడు ముక్కలుగా కనిపిస్తుండొచ్చు. NASA క్యూరియాసిటీ రోవర్ సేకరించిన డేటా ప్రకారం, అంగారకుడిపై భౌగోళిక మార్పులకు గాలే ప్రధాన కారణం. వందల కోట్ల ఏళ్లుగా గాలికి అరిగిపోతూ రాళ్లు ఇలాంటి వింత ఆకారాల్లోకి మారుతుంటాయి.
ఇదేం తొలిసారికాదు: మార్స్ గ్రహంపై ఇలా వింత రాళ్లను గుర్తించడం ఇదేం తొలిసారి కాదు. పర్సవీరెన్స్ రోవర్, దానికంటే ముందు అంగారకుడిపైకి వెళ్లిన రోవర్లు గత కొన్నేళ్లుగా అనేక రకాల వింత రాతి నిర్మాణాలను గుర్తించాయి. చిన్న గోళీల్లాంటి రాళ్లతో నిండిన బండరాయి, సమాన దూరంలో ఉన్న రాళ్లు, స్పష్టమైన చారలు ఉన్న రాయి లాంటివి వాటిలో ఉన్నాయి. వీటిని చూసిన ప్రతిసారీ శాస్త్రవేత్తల్లో కొత్త ఆసక్తి మొదలైంది. కానీ ఫొటో తీసిన యాంగిల్ను బట్టి అవి వింతగా కనిపించినా, నిజానికి అవన్నీ సహజంగా ఏర్పడిన రాళ్లే. కొన్నిసార్లు ఈ అంచనాలు కల్పిత సిద్ధాంతాలుగా కూడా మారాయి. అందులో ముఖ్యమైనది 1976లో NASA పంపిన వైకింగ్ మిషన్ సంగ్రహించిన ఫొటో. అందులో ఉన్న ఒక రాతి నిర్మాణం మనిషి ముఖాన్ని పోలి ఉండటంతో అది పెద్ద ఎత్తున చర్చలకు దారితీసి 'మార్స్పై ఏలియన్స్' అనే వాదనలు మొదలయ్యాయి.
ఇలాంటి ఊహాజనిత వివరణలు ప్రజల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించినా, శాస్త్రవేత్తల దృష్టి మాత్రం ఆధారాల మీదే ఉంటుంది. ఈ రాళ్లు ఎలా ఏర్పడ్డాయో విశ్లేషించడం ద్వారా అంగారకుడి భౌగోళిక రహస్యాలు, దాని పర్యావరణ చరిత్రపై స్పష్టమైన అవగాహన వస్తుంది. గతంలో అక్కడ నదులు పారాయా? జీవం పుట్టేందుకు అనువైన పరిస్థితులు ఉన్నాయా? వంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం కూడా దాని ద్వారా కచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాం.
పర్సీగా పిలిచే పర్సవీరెన్స్ రోవర్, ఫిబ్రవరి 2021లో అంగారకుడిపై దిగినప్పటి నుంచి జెజెరో క్రేటర్ ప్రాంతంలో అన్వేషిస్తోంది. పురాతన సూక్ష్మజీవుల జాడలను వెతకడం, భవిష్యత్తులో భూమికి తీసుకురావడానికి రాతి, మట్టి నమూనాలను సేకరించడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం. ఇప్పటికీ ఇది NASA శాస్త్రవేత్తల బృందాలకు ఫొటోలు, డేటాను పంపుతూనే ఉంది. పర్సీ కనుగొంటున్న ప్రతి కొత్త విషయం, బయటకు నిర్జనంగా కనిపించే ఆ గ్రహంపై ఉన్న శాస్త్రీయ రహస్యాలను మరింత వివరంగా అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.