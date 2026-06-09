ఆర్టెమిస్ III: క్రూ మెంబర్లను నేడు అధికారికంగా ప్రకటించనున్న నాసా
NASA తన ఆర్టెమిస్ III లూనార్ మిషన్ కోసం ఎంపిక చేసిన వ్యోమగాముల జాబితాను ఇవాళ (జూన్ 9న) వెల్లడించనుంది. ఈ కార్యక్రమం జాన్సన్ స్పేస్ సెంటర్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానుంది.
Published : June 9, 2026 at 4:32 PM IST
Hyderabad: నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (NASA) తన అప్కమింగ్ ఆర్టెమిస్ III స్పేస్ మిషన్ క్రూ మెంబర్లను ప్రకటించనుంది. ఈ ప్రకటన ఈరోజు, జూన్ 9న రాత్రి 9:00 గంటలకు భారత కాలమానం ప్రకారం, అంటే EDT ఉదయం 11:30 గంటలకు వెలువడనుంది. టెక్సాస్లోని హ్యూస్టన్లో ఉన్న NASA జాన్సన్ స్పేస్ సెంటర్లో ఈ ఈవెంట్ జరుగుతుంది.
ఏంటీ ఆర్టెమిస్ III?: ఆర్టెమిస్ III అనేది ఒక క్రూడ్ స్పేస్ మిషన్. ఈ మిషన్లో నలుగురు వ్యోమగాములు NASAకు చెందిన కెన్నెడీ స్పేస్ సెంటర్, ఫ్లోరిడా నుంచి స్పేస్ లాంచ్ సిస్టమ్ (SLS) రాకెట్ ద్వారా ఓరియన్ స్పేస్క్రాఫ్ట్లో అంతరిక్షంలోకి వెళ్తారు. ఓరియన్ స్పేస్క్రాఫ్ట్కు, కమర్షియల్ హ్యూమన్ ల్యాండింగ్ సిస్టమ్స్కు మధ్య కీలకమైన ఎంగేజ్మెంట్, డాకింగ్ కెపాబిలిటీస్ను టెస్ట్ చేయడమే ఈ మిషన్ ముఖ్య ఉద్దేశం. వ్యోమగాములను చంద్ర కక్ష్య నుంచి చంద్రుడి ఉపరితలంపైకి తీసుకెళ్లడానికి ఈ టెక్నాలజీ అవసరం.
UPDATE: The Artemis III event will start at 11:30am ET (1530 UTC) on Tuesday, June 9! https://t.co/Ss8AvSspCs— NASA (@NASA) June 9, 2026
ఏప్రిల్లో పూర్తయిన, వ్యోమగాములతో చేసిన టెస్ట్ ఫ్లైట్ అయిన ఆర్టెమిస్ II సాధించిన విజయాల ఆధారంగా ఈ మిషన్ను రూపొందించారు. ఆ ప్రయోగంలో ఓరియన్ లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్, ఇతర వ్యవస్థల పనితీరును వ్యోమగాములతో ధృవీకరించారు. ఆర్టెమిస్ III ఆ పురోగతిలో తదుపరి అడుగును సూచిస్తుంది. ఇది చంద్రునిపై మానవుల శాశ్వత నివాసాన్ని ఏర్పరచాలనే లక్ష్యానికి NASAను మరింత చేరువ చేస్తుంది.
ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్షప్రసారాన్ని ఎలా చూడాలి?: ఆర్టెమిస్ III క్రూ ప్రకటన కార్యక్రమం NASA అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానల్, NASA+ వెబ్సైట్, యాప్ ద్వారా లైవ్లో ప్రసారం కానుంది. అంతేకాకుండా పలు స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లు, సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ ఈవెంట్ను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తారు. ఆసక్తి ఉన్నవారు కింద అందించిన వీడియోను చూడటం ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించవచ్చు.