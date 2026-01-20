53 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ చంద్రునిపైకి- ఆర్టెమిస్ II ప్రయోగానికి ముహూర్తం ఖరారు- ఎప్పుడంటే?

ETV Bharat / technology

ఆర్టెమిస్-2 మిషన్ ప్రయోగ​ తేదీ వెల్లడైంది. నాసా ఈ మిషన్​లో​ భాగంగా నలుగురు వ్యోమగాములను ఫిబ్రవరి 6, 2026న చంద్రుడిపైకి ప్రయోగించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

Hyderabad: అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన "ఆర్టెమిస్‌-2" ప్రయోగానికి ముహూర్తం ఖరారైంది. ఈ మిషన్​ను ఫిబ్రవరి 6, 2026న ఫ్లోరిడాలోని కేప్ కెనావెరల్‌ నుంచి ప్రయోగించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రయోగానికి ముందుగా, NASA ఓరియన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అండ్ స్పేస్ లాంచ్ సిస్టమ్ (SLS) రాకెట్‌ను ప్రయోగ వేదికకు తరలించారు. దాదాపు 53 సంవత్సరాల క్రితం 1972 డిసెంబర్‌లో, అపోలో 17 మిషన్ ద్వారా మానవులు చివరిసారిగా చంద్రుడిపై అడుగుపెట్టారు. ఇప్పుడు నాసా తన ఆర్టెమిస్ II మిషన్ ద్వారా మానవులను మరోసారి చంద్రునిపైకి పంపించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.

ఈ మిషన్​లో పాల్గొంటున్న నలుగురు క్రూ-మెంబర్లను కూడా నాసా ఇప్పటికే ప్రకటించింది. నాసాకు చెందిన అనుభవజ్ఞుడైన వ్యోమగామి రీడ్ వైజ్‌మాన్ ఈ మిషన్‌కు నాయకత్వం వహించనున్నారు. ఆయనతో పాటు విక్టర్ గ్లోవర్, క్రిస్టినా కోచ్, కెనడియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ వ్యోమగామి జెరెమీ హాన్సన్ కూడా పాల్గొననున్నారు. ఈ మిషన్‌లో పాల్గొంటున్న సిబ్బంది, వారి పాత్రకు సంబంధించిన వివరాలు:

  • రీడ్ వైజ్‌మన్ (కమాండర్)
  • విక్టర్ గ్లోవర్ (పైలట్)
  • క్రిస్టినా కోచ్ (మిషన్ స్పెషలిస్ట్)
  • జెరెమీ హాన్సెన్, కెనడియన్ వ్యోమగామి (మిషన్ స్పెషలిస్ట్)

ఆర్టెమిస్ II మిషన్​లో భాగంగా ఈ నలుగురు వ్యోమగాములు ఓరియన్ స్పేస్​క్రాఫ్ట్​లో చంద్రుని చుట్టూ దాదాపు 10 రోజులు కక్ష్యలో ప్రయాణించనున్నారు. ఇది మానవ అంతరిక్షయాన చరిత్రలో కీలక మైలురాయి కానుందని NASA నిర్వాహకుడు జారెడ్ ఐజాక్‌మన్ అన్నారు. ఈ చారిత్రాత్మక మిషన్ మానవులను భూమి నుంచి మునుపెన్నడూ లేనంత దూరం పంపించి భవిష్యత్తు మూన్ మిషన్లకు మార్గం సుగమం చేస్తుందని జోడించారు.

ఈ మిషన్​లో భాగంగా ఓరియన్ స్పేస్​క్రాఫ్ట్ "ఫ్రీ-రిటర్న్" పథంలో చంద్రుడిని చుట్టి భూమికి తిరిగి వస్తుంది. అయితే ఇది చంద్ర కక్ష్యలోకి ప్రవేశించదు. ఈ ప్రక్రియలో ఏదైనా తప్పు జరిగినా కూడా ఈ అంతరిక్ష నౌక చంద్ర కక్ష్యలో ప్రవేశించకుండా చంద్రుడి నుంచి దాదాపు 9,260 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి, ఆటోమేటిక్​గా భూమికి తిరిగి వస్తుంది. తమ మొదటి మిషన్ (ఆర్టెమిస్ 1) సమయంలో ఎదుర్కొన్న హీట్ షీల్డ్ సమస్యల నేపథ్యంలోనే "ఆర్టెమిస్ II " పథాన్ని సవరించినట్లు నాసా వెల్లడించింది. దీంతోపాటు లాంచ్‌ప్యాడ్, ఇంధనం నింపే విధానాలలో మార్పులు చేసినట్లు తెలిపింది.

