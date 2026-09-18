తుది అంకానికి చేరిన నాసా 'క్రూ-13': క్వారంటైన్లోకి నలుగురు వ్యోమగాములు
నాసా, స్పేస్ఎక్స్ సంయుక్తంగా చేపట్టిన క్రూ-13 మిషన్ అంతిమ దశకు చేరుకుంది. మిషన్లో భాగంగా అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి (ISS) పయనం కానున్న నలుగురు వ్యోమగాములు తాజాగా క్వారంటైన్లోకి ప్రవేశించారు.
Published : September 18, 2026 at 3:55 PM IST
Hyderabad: నాసా మరో అంతరిక్ష మిషన్కు సన్నాహాలు ముమ్మరం చేసింది. నాసా, స్పేస్ఎక్స్ సంయుక్తంగా చేపడుతున్న క్రూ-13 (Crew-13) మిషన్ కోసం వ్యోమగాములు తాజాగా క్వారంటైన్లోకి ప్రవేశించారు. హ్యూస్టన్లోని జాన్సన్ స్పేస్ సెంటర్లో వీరు వేర్వేరు గదుల్లో ఉంటూ మిషన్కు సిద్ధమవుతున్నారు. అక్టోబర్ ప్రారంభంలో వీరు అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ISS)కు పయనం కానున్నారు.
ఈ మిషన్లో మొత్తం నలుగురు వ్యోమగాములు పాల్గొంటున్నారు. నాసాకు చెందిన జెస్సికా వాట్కిన్స్, ల్యూక్ డెలానీ, కెనడా స్పేస్ ఏజెన్సీకి చెందిన జాషువా కుట్రిక్, రష్యా స్పేస్ ఏజెన్సీకి చెందిన సెర్గీ టెటెరియాట్నికోవ్ ఈ బృందంలో ఉన్నారు. ఈ మిషన్కు కమాండర్గా జెస్సికా వాట్కిన్స్ వ్యవహరించనుండగా, ల్యూక్ డెలానీ ప్రధాన పైలట్గా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. మిగతా ఇద్దరు మిషన్ స్పెషలిస్టులుగా పనిచేయనున్నారు.
The crew of NASA’s SpaceX Crew-13 mission entered quarantine late Thursday at the agency’s @NASAJohnson Space Center in Houston. Mission preparations continue as @NASA and @SpaceX target an early October launch to the International Space Station. More... https://t.co/1u6AW6f9CE https://t.co/yWXzDbu8or— International Space Station (@Space_Station) September 17, 2026
|వ్యోమగాముల పేర్లు
|స్పేస్ ఏజెన్సీ
|మిషన్లో వారి పాత్ర
|జెస్సికా వాట్కిన్స్ (Jessica Watkins)
|NASA
|కమాండర్
|ల్యూక్ డెలానీ (Luke Delaney)
|NASA
|పైలట్
|జాషువా కుట్రిక్ (Joshua Kutryk)
|CSA
|మిషన్ స్పెషలిస్ట్
|సెర్గీ టెటెరియాట్నికోవ్ (Sergey Teteryatnikov)
|ROSCOSMOS
|మిషన్ స్పెషలిస్ట్
క్వారంటైన్లో ఉన్న సమయంలో ఈ వ్యోమగాములు బయటి వ్యక్తులను కలవడానికి అనుమతి ఉండదు. సంభాషణలన్నీ దాదాపు వీడియో కాల్స్ ద్వారానే సాగుతాయి. ఒకవేళ కుటుంబ సభ్యులు లేదా సిబ్బంది కలవాల్సి వస్తే తప్పనిసరిగా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ నిబంధన నాసా అపోలో మిషన్ కాలం నుంచే అమల్లో ఉంది. దీని వల్ల ప్రయోగానికి ముందు అనారోగ్యానికి గురయ్యే ముప్పు చాలా వరకు తగ్గుతుందని నాసా చెబుతోంది.
క్వారంటైన్కు ముందు పూర్తయిన శిక్షణ: క్వారంటైన్లోకి వెళ్లడానికి ముందు ఈ బృందం కాలిఫోర్నియాలోని హాథోర్న్లో ఉన్న స్పేస్ఎక్స్ ఫ్యాక్టరీలో శిక్షణ పూర్తి చేసింది. అనంతరం ఫ్లోరిడాలోని కేప్ కెనావెరల్లో క్రూ ఎక్విప్మెంట్ ఇంటర్ఫేస్ పరీక్ష నిర్వహించారు. దీనిలో భాగంగా వ్యోమగాములు తమ స్పేస్ సూట్లను ధరించి 'డ్రాగన్' వ్యోమనౌకలో కూర్చొని సూట్ లీక్ పరీక్షలు చేశారు.
సీటు సరిగ్గా సరిపోతుందా లేదా అని పరిశీలించడంతో పాటు వ్యోమనౌక లోపలి వాతావరణం, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను కూడా పరీక్షించారు. ప్రయోగ సమయంలో కొత్తగా అనిపించకుండా ఉండేందుకు డ్రాగన్ నౌకలోని ఫ్యాన్లు, పంపుల శబ్దాలను కూడా ముందే విని అలవాటు పడ్డారు.
అంతరిక్షంలో ఏం చేయనున్నారు?: అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ISS)కు చేరుకున్న తర్వాత ఈ బృందం ఎక్స్పెడిషన్-75 మిషన్లో భాగం కానుంది. అక్కడ వీరు పలు శాస్త్రీయ ప్రయోగాలు చేపట్టనున్నారు. వీటిలో కొన్ని భవిష్యత్తులో చేపట్టబోయే చంద్రుడు, అంగారకుడి యాత్రలకు ఉపయోగపడనుండగా, మరికొన్ని పరిశోధనలు భూమిపై మానవ జీవితాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
ఈ మిషన్ కోసం నాసా, స్పేస్ఎక్స్ రెండూ తుది ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమయ్యాయి. ప్రస్తుతానికి అక్టోబర్ ప్రారంభంలో ప్రయోగం చేపట్టాలని భావిస్తున్నప్పటికీ, ఆ సమయంలో మార్పు జరిగే అవకాశం ఉంది. నలుగురు వ్యోమగాములు మాత్రం పూర్తిగా సిద్ధమై క్వారంటైన్లో ఉంటూ ప్రయోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.