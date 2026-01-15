అర్ధాంతరంగా ముగిసిన "క్రూ-11" మిషన్!- భూమికి తిరిగి వచ్చేసిన వ్యోమగాములు
అనారోగ్య సమస్యతో షెడ్యూల్ కంటే ముందుగానే మిషన్ను ముగించుకుని "క్రూ-11" వ్యోమగాములు భూమికి తిరిగి వచ్చారు.
Published : January 15, 2026 at 3:10 PM IST
Hyderabad: అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ISS)లో ఐదు నెలలు గడిపిన "క్రూ-11"లోని నలుగురు వ్యోమగాములు సురక్షితంగా భూమికి తిరిగి వచ్చారు. వీరిలో అమెరికాకు చెందిన వ్యోమగాములు మైక్ ఫింకే, జెనా కార్డ్మన్తో పాటు రష్యాకు చెందిన ఒలేగ్ ప్లాటోనోవ్, జపాన్కు చెందిన కిమియా యుయి ఉన్నారు. ఈ వ్యోమగాములు స్పేస్ఎక్స్ డ్రాగన్ క్యాప్సూల్లో గురువారం ఉదయం 3:41 గంటలకు (ET) శాన్ డియాగో సమీపంలోని పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో సేఫ్ ల్యాండ్ అయ్యారు. అంటే ఈ నలుగు వ్యోమగాములు భారత కాలమానం ప్రకారం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 2:11 గంటలకు సురక్షితంగా భూమికి చేరుకున్నారు.
సిబ్బందిలో ఒకరికి అనారోగ్య సమస్య తలెత్తడంతో నాసా షెడ్యూల్ కంటే ఒక నెల ముందుగానే ఈ మిషన్ను ముగించింది. ఇలా మెడికల్ ఎమెర్జెన్సీతో మిషన్ను షెడ్యూల్ కంటే ముందే ముగించి వ్యోమగాములను భూమికి తీసుకువచ్చేయడం అంతరిక్ష కేంద్రం 25 ఏళ్ల చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. అయితే అనారోగ్యానికి గురైన వ్యోమగామి పేరు, వ్యాధి తీవ్రతపై ఇప్పటివరకూ ఎటువంటి సమాచారం అందించనప్పటికీ, వ్యోమగాముల భద్రతా నేపథ్యంలోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నాసా వెల్లడించింది.
LIVE: After undocking from the @Space_Station, Crew-11 is on their way back to Earth. Tune in to watch them splash down off the coast of California, scheduled for 3:41am ET (0841 UTC). https://t.co/mIUojli3XW— NASA (@NASA) January 15, 2026