ETV Bharat / technology

అర్ధాంతరంగా ముగిసిన "క్రూ-11" మిషన్!- భూమికి తిరిగి వచ్చేసిన వ్యోమగాములు

అనారోగ్య సమస్యతో షెడ్యూల్ కంటే ముందుగానే మిషన్​ను ముగించుకుని "క్రూ-11" వ్యోమగాములు భూమికి తిరిగి వచ్చారు.

Nasa sends 4 astronauts back to Earth in first medical evacuation from ISS
Nasa sends 4 astronauts back to Earth in first medical evacuation from ISS (Photo Credit- NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 15, 2026 at 3:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ISS)లో ఐదు నెలలు గడిపిన "క్రూ-11"లోని నలుగురు వ్యోమగాములు సురక్షితంగా భూమికి తిరిగి వచ్చారు. వీరిలో అమెరికాకు చెందిన వ్యోమగాములు మైక్ ఫింకే, జెనా కార్డ్‌మన్​తో పాటు రష్యాకు చెందిన ఒలేగ్ ప్లాటోనోవ్, జపాన్‌కు చెందిన కిమియా యుయి ఉన్నారు. ఈ వ్యోమగాములు స్పేస్‌ఎక్స్ డ్రాగన్ క్యాప్సూల్‌లో గురువారం ఉదయం 3:41 గంటలకు (ET) శాన్ డియాగో సమీపంలోని పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో సేఫ్ ల్యాండ్ అయ్యారు. అంటే ఈ నలుగు వ్యోమగాములు భారత కాలమానం ప్రకారం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 2:11 గంటలకు సురక్షితంగా భూమికి చేరుకున్నారు.

సిబ్బందిలో ఒకరికి అనారోగ్య సమస్య తలెత్తడంతో నాసా షెడ్యూల్​ కంటే ఒక నెల ముందుగానే ఈ మిషన్​ను ముగించింది. ఇలా మెడికల్ ఎమెర్జెన్సీతో మిషన్​ను షెడ్యూల్​ కంటే ముందే ముగించి వ్యోమగాములను భూమికి తీసుకువచ్చేయడం అంతరిక్ష కేంద్రం 25 ఏళ్ల చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. అయితే అనారోగ్యానికి గురైన వ్యోమగామి పేరు, వ్యాధి తీవ్రతపై ఇప్పటివరకూ ఎటువంటి సమాచారం అందించనప్పటికీ, వ్యోమగాముల భద్రతా నేపథ్యంలోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నాసా వెల్లడించింది.

TAGGED:

NASA ASTRONAUTS RETURN TO EARTH
MEDICAL EMERGENCY
NASA ASTRONAUTS
NASA ASTRONAUTS MEDICAL ISSUE
NASA ASTRONAUTS RETURN TO EARTH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.