నాసా అరుదైన ఆవిష్కరణ: చంద్రుడిపై భారీ, సరికొత్త 'వన్స్-ఇన్-ఎ-సెంచరీ' క్రేటర్!
చంద్రుడిపై అత్యంత భారీ, సరికొత్త బిలాన్ని నాసా గుర్తించింది. భారీ ఉల్క తాకిడి వల్లే ఇది ఏర్పడిందని భావిస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు, దీనిని 'శతాబ్దంలో ఒకసారి జరిగే అరుదైన ఘటన'గా అభివర్ణిస్తున్నారు.
Published : September 17, 2026 at 7:32 PM IST
Hyderabad: ఖగోళ పరిశోధనల్లో సరికొత్త మైలురాయి నమోదైంది. చంద్రుని ఉపరితలంపై ఇప్పటివరకు నమోదైన వాటిలోనే అత్యంత పెద్దదైన, సరికొత్త క్రేటర్ను (గుంతను) నాసా శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు. ఇది భారీ ఉల్క తాకిడి వల్లే ఏర్పడి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అంతరిక్ష చరిత్రలో ఇలాంటి ఘటనలు వందేళ్లకు ఒకసారి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలానికి మాత్రమే జరుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సరికొత్త క్రేటర్కు అధికారికంగా 'మెక్గెచిన్' (McGetchin) అని పేరు పెట్టారు.
అనుకోకుండా వెలుగులోకి: నాసాకు చెందిన లూనార్ రికనైసెన్స్ ఆర్బిటర్ (LRO) డేటాను రొటీన్గా తనిఖీ చేస్తున్న సమయంలో ఇమేజ్-ప్రాసెసింగ్ స్పెషలిస్ట్ రాబర్ట్ వాగ్నర్ అనుకోకుండా దీన్ని గుర్తించారు. చంద్రుని ఉపరితల మ్యాప్ను పరిశీలిస్తుండగా, ఒక నల్లటి వలయం (dark ring) మధ్యలో అసాధారణంగా మెరుస్తున్న ప్రకాశవంతమైన ప్రదేశాన్ని ఆయన గమనించారు. ఆ నల్లటి వలయం భారీ తాకిడి వల్ల చెల్లాచెదురైన శిథిలాలు కాగా, మధ్యలోని మెరుపు ఆ క్రేటర్ ఇటీవలే ఏర్పడిందనడానికి సంకేతంగా పరిగణిస్తున్నారు.
The Moon’s got a big new crater! 🕳️ Spotted by NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter, the McGetchin crater formed when a rock as big as a six-story building crashed into the Moon. It’s 141 feet deep and wider than the length of two football fields.🪨💥🌕 https://t.co/I2fX7bPts1 https://t.co/Zft4mKUv1Z— NASA Solar System (@NASASolarSystem) September 16, 2026
పాత, కొత్త చిత్రాల ఆధారంగా నిర్ధారణ: దీనిపై మరింత పరిశోధన కోసం వాగ్నర్.. సదరు ప్రాంతానికి సంబంధించిన పాత, కొత్త శాటిలైట్ చిత్రాలను సరిపోల్చారు. దీని ఆధారంగా అక్కడ ఒక భారీ ఉల్కాపాతం జరిగి, సరికొత్తగా ఈ భారీ గుంత ఏర్పడిందని ప్రాథమికంగా నిర్ధారణకు వచ్చారు. ఈ అసాధారణ ఆవిష్కరణకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు బుధవారం (సెప్టెంబర్ 16) ప్రముఖ అంతర్జాతీయ జర్నల్ 'సైన్స్ అడ్వాన్సెస్' (Science Advances) లో ప్రచురితమయ్యాయి. ఈ ఆవిష్కరణ చంద్రుడిపై భవిష్యత్తు పరిశోధనలకు అత్యంత కీలకంగా మారనుంది.
భవనమంత పరిమాణంలో తోకచుక్క: 3 నుంచి 6 అంతస్తుల భవనమంత పరిమాణంలో ఉన్న తోకచుక్క (comet) లేదా గ్రహశకలం (asteroid) చంద్రుని ఉపరితలాన్ని బలంగా ఢీకొట్టడం వల్ల ఈ క్రేటర్ ఏర్పడిందని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ తాకిడి 2024 ఏప్రిల్ 11 నుంచి మే 22 మధ్య కాలంలో జరిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
రెండు ఫుట్బాల్ మైదానాల వెడల్పు: ఈ తాకిడి తీవ్రతకు చంద్రుడిపై ఏకంగా 728 అడుగుల వెడల్పుతో క్రేటర్ ఏర్పడింది. ఇది దాదాపు రెండు ఫుట్బాల్ మైదానాల పొడవుతో సమానం. అలాగే దీని లోతు 141 అడుగులు. అంటే, మూడు స్కూల్ బస్సులను ఒకదానిపై ఒకటి నిలబెడితే ఎంత ఎత్తు ఉంటుందో అంత లోతులో ఇది విస్తరించి ఉంది.
చంద్రుడిపై పరిశోధనలకు మార్గదర్శకుడైన ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త టామ్ మెక్గెచిన్ స్మారకార్థం ఈ క్రేటర్కు ఆయన పేరు పెట్టారు. అసాధారణమైన భారీ పరిమాణం కారణంగా దీన్ని 'శతాబ్దంలో ఒకసారి జరిగే అరుదైన ఘటన'గా అభివర్ణిస్తున్నారు.