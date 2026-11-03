నాసా 'లూసీ' చారిత్రక మైలురాయి: బృహస్పతి ట్రోజన్ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించిన తొలి వ్యోమనౌక
సౌర కుటుంబంలోని గ్రహాల గుట్టు విప్పేందుకు నాసా చేపట్టిన లూసీ మిషన్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. గత ఐదేళ్లలో 2.2 బిలియన్ మైళ్లు ప్రయాణించి, బృహస్పతి ప్రాచీన 'ట్రోజన్ గ్రహశకలాల' ప్రాంతానికి విజయవంతంగా చేరుకుంది.
Published : November 3, 2026 at 1:55 PM IST
Hyderabad: సౌర కుటుంబ ఆవిర్భావ రహస్యాలను ఛేదించే దిశగా అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (NASA) మరో చారిత్రాత్మక మైలురాయిని అందుకుంది. నాసా ప్రయోగించిన 'లూసీ' వ్యోమనౌక, బృహస్పతి గ్రహంతో పాటు సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే అత్యంత ప్రాచీన 'ట్రోజన్ గ్రహశకలాల' ప్రాంతానికి విజయవంతంగా చేరుకుంది. అంతరిక్ష చరిత్రలో ఇలాంటి ఒక విభిన్నమైన ప్రాంతానికి ఒక మానవ నిర్మిత నౌక చేరుకోవడం ఇదే తొలిసారి. 2021 అక్టోబర్ 16న భూమి నుంచి బయలుదేరిన లూసీ, గత ఐదేళ్లలో ఏకంగా 2.2 బిలియన్ మైళ్లకు పైగా ప్రయాణించి ఈ ఘనత సాధించింది.
అసలేంటీ బృహస్పతి ట్రోజన్ ప్రాంతం?: సౌర కుటుంబం ఏర్పడిన తొలినాళ్లలో (దాదాపు 4.5 బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం) గ్రహాలుగా మారలేక, ఆయా గురుత్వాకర్షణ పరిధుల లోనే నిలిచిపోయిన గ్రహ నిర్మాణ అవశేషాలకు (శిలాజాలకు) ఈ ప్రాంతం ఒక నిలయం.
అంతరిక్షంలో సూర్యుడు, బృహస్పతి గ్రహాల సంయుక్త గురుత్వాకర్షణ శక్తులు, అపకేంద్ర బలం (Centrifugal force) ఒకదానికొకటి సమతుల్యం (Balance) చేసుకునే ఐదు ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. వీటినే లాగ్రాంజ్ బిందువులు (Lagrange Points) అంటారు.
వీటిలో L4, L5 బిందువులు అత్యంత స్థిరమైనవి. దీంతో ఇవి అంతరిక్షంలో రెండు 'సురక్షిత ద్వీపాలు' (Islands of stability)గా పనిచేస్తాయి. ఈ ప్రదేశాలకు చేరిన ఏ ఖగోళ వస్తువైనా తన కక్ష్యను కోల్పోకుండా బిలియన్ల ఏళ్లుగా అక్కడే నిలిచి ఉంటుంది. ఆ సురక్షిత ప్రదేశాల చుట్టూ చేరిన వేలాది గ్రహశకలాలనే 'ట్రోజన్ గ్రహశకలాలు' అంటారు. ఇవి రెండు పెద్ద సమూహాలుగా విడిపోయి సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతుంటాయి:
1. ముందు నడిచే సమూహం (గ్రీక్ క్యాంప్ - L4): ఇది బృహస్పతి గ్రహం కంటే ముందు కదులుతూ ప్రయాణిస్తుంది. ప్రస్తుతం 'లూసీ' వ్యోమనౌక ఈ ప్రాంతంలోకే ప్రవేశించింది.
2. వెనుక అనుసరించే సమూహం (ట్రోజన్ క్యాంప్ - L5): ఇది బృహస్పతి గ్రహాన్ని వెనుక నుంచి అనుసరిస్తూ ప్రయాణిస్తుంది.
నక్షత్రాల మధ్య దాగుడుమూతలు: ఈ గ్రహశకలాలు సూర్యుని నుంచి దాదాపు 484 మిలియన్ మైళ్ల దూరంలో ఉన్నాయి. ఇది దాదాపుగ సూర్యుడి నుంచి బృహస్పతికి ఉన్న దూరంతో సమానం. అయితే ఇవి అంతరిక్షంలో ఒకదానికొకటి సగటున 60 లక్షల మైళ్లకు పైగా దూరంలో చెల్లాచెదురుగా ఉన్నాయి. అందువల్ల ప్రస్తుతం లూసీ వ్యోమనౌకకు ఇవి నక్షత్రాల మధ్య చిన్న చిన్న కాంతి బిందువులుగా మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి. అంతరిక్ష నౌక ఒక నిర్దిష్ట గ్రహశకలాన్ని సమీపించినప్పుడు మాత్రమే వాటి నిజ స్వరూపం బయటపడుతుంది. అంటే వచ్చే ఏడాది (2027 ఆగస్టు 11న) లూసీ తన మొదటి లక్ష్యమైన 'యురిబేట్స్' (Eurybates) అనే గ్రహశకలానికి అత్యంత సమీపంలోకి వెళ్లినప్పుడే వీటి అసలు స్వరూపం ప్రపంచానికి తెలియనుంది.
ఈ ప్రాచీన ఖగోళ వస్తువులను అత్యంత దగ్గరగా అధ్యయనం చేయడం ద్వారా మన భూమి, ఇతర గ్రహాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయనే దానికి సంబంధించిన అత్యంత కీలకమైన ఆధారాలను శాస్త్రవేత్తలు సేకరించనున్నారు.