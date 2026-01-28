నాసా నుంచి 'అథీనా'- మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సూపర్కంప్యూటర్ ఇదేనట!
నాసా తన అత్యంత శక్తివంతమైన, సమర్థవంతమైన సూపర్కంప్యూటర్ "అథీనా"ను ప్రారంభించింది.
Published : January 28, 2026 at 2:38 PM IST
Hyderabad: అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా "అథీనా" అనే కొత్త సూపర్ కంప్యూటర్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది కొత్త తరం మిషన్లు, పరిశోధనా ప్రాజెక్టుల కోసం రూపొందించిన అధునాతన వ్యవస్థ. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే అథీనా అనేది ఒక పెటాస్కేల్ సూపర్ కంప్యూటర్. నాసా ఇప్పటివరకు రూపొందించిన తన అత్యంత శక్తివంతమైన సూపర్కంప్యూటర్ ఇదేనని చెబుతోంది. ఇది నాసా హై-ఎండ్ కంప్యూటింగ్ కేపబిలిటీ ప్రాజెక్ట్లో భాగం. శాస్త్రవేత్తలు, ఇంజనీర్లకు స్పేస్, ఏరోనాటిక్స్ అండ్ సైన్స్లోని కొన్ని సంక్లిష్టమైన సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో సహాయపడుతుంది.
ఈ కొత్త సూపర్కంప్యూటర్ నాసా ఏమ్స్ రీసెర్చ్ సెంటర్లోని మాడ్యులర్ సూపర్కంప్యూటింగ్ ఫెసిలిటీ(MSF)లో ఉంది. ఇది తమ ఇతర సిస్టమ్లన్నింటి కంటే ఎక్కువ కంప్యూటింగ్ శక్తిని అందిస్తుందని నాసా పేర్కొంది. ఇంకా ఇది తమ మునుపటి ఐట్కెన్ (Aitken), ప్లీయాడెస్ (Pleiades) అనే సూపర్కంప్యూటర్ల కంటే వేగవంతమైనదని, తక్కువ విద్యుత్ను వినియోగిస్తుందని తెలిపింది.
ఈ సందర్భంగా చీఫ్ సైన్స్ డేటా ఆఫీసర్, హై-ఎండ్ కంప్యూటింగ్ కేపబిలిటీ ప్రాజెక్ట్ లీడ్ అయిన కెవిన్ మర్ఫీ మాట్లాడుతూ, "అన్వేషణ ఎల్లప్పుడూ నాసాను గణనపరంగా సాధ్యమయ్యే వాటి అంచులకు నడిపించింది. ఇప్పుడు అథీనాతో నాసా తన మిషన్లలో మారుతున్న అవసరాలను తీర్చే విధంగా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన కంప్యూటింగ్ వనరులను అందించే ప్రయత్నాలను విస్తరిస్తుంది" అని అన్నారు.
నాసా అథీనా ప్రాముఖ్యత?: బీటా టెస్టింగ్ పీరియడ్ అనంతరం, ఇప్పటికే ఐట్కెన్, ప్లీయాడెస్ సిస్టమ్లను ఉపయోగిస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు, ఇంజనీర్లు, పరిశోధకులకు జనవరిలో అథీనాను అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు నాసా తెలిపింది. ఈ కొత్త సూపర్ కంప్యూటర్ 20 పెటాఫ్లాప్స్ కంటే ఎక్కువ గరిష్ఠ పనితీరును ప్రదర్శించగలదు.
సింపుల్గా చెప్పాలంటే NASA పాత సూపర్ కంప్యూటర్లు అటికెన్, ప్లీయేడ్స్లను మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్లుగా భావించండి. ఇవి నమ్మదగినవి, సామర్థ్యం కలిగినవి, రోజువారీ పనులను బాగా నిర్వహించగలవు. ఈ సందర్భంలో అథీనాను వేగవంతమైన, పనితీరు ఆధారిత, పవర్ ఎఫిషియంట్ ఫ్లాగ్షిప్ హ్యాండ్సెట్గా పరిగణించవచ్చు. ఇది అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న అప్లికేషన్లను కూడా వేగాన్ని తగ్గించకుండా నడపగలదు. అందువల్ల నాసా అథీనా అనేది ఒక ప్రీమియం పరికరానికి చేసిన ప్రధాన అప్గ్రేడ్గా చెప్పొచ్చు. అంటే ఇది ప్రీమియం పరికారాల పరిధిలో కూడా కొత్త అవకాశాలను అన్లాక్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
NASA అంతరిక్ష మిషన్లు, పరిశోధనలకు అథీనా చాలా కీలకమైనది. సెకనుకు ట్రిలియన్ల కొద్దీ గణనలను నిర్వహించగల దీని సామర్థ్యం నాసాకు రాకెట్ ప్రయోగాలను ప్రేరేపించడానికి, తదుపరి తరం ఎయిర్క్రాఫ్ట్లను రూపొందించడానికి తగినంత గణన శక్తిని అందిస్తుంది. ఇది కొత్త శాస్త్రీయ ఇన్సైట్లను బహిర్గతం చేయడానికి విస్తృత డేటాసెట్లను విశ్లేషించగల భారీ-స్థాయి AI ఫౌండేషన్ మోడళ్లకు కూడా శిక్షణ ఇవ్వగలదు.
అథీనా అనే పేరు ఎందుకు పెట్టారు?: నాసా హై-ఎండ్ కంప్యూటింగ్ కెపాబిలిటీ సిబ్బంది మధ్య మార్చి 2025లో నిర్వహించిన పోటీలో అథీనా అనే పేరును ఎంపిక చేశారు. అథీనా అనేది జ్ఞానం, వ్యూహాత్మక యుద్ధానికి అధిదేవత అయిన గ్రీకు దేవత పేరు. ఆమెను ఆర్టెమిస్ సవతి సోదరిగా పరిగణిస్తారు. నాసా తన చంద్రుని అన్వేషణా కార్యక్రమానికి (Artemis Program) ఈ దేవత పేరునే ఎంపిక చేసుకుంది.