ETV Bharat / technology

జాబిల్లిపైకి మరోసారి వెళదామా?- రియల్​-టైమ్​లో 'ఆర్టెమిస్ II' ట్రాక్ చేసే అవకాశం- ఎలాగంటే?

అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన "ఆర్టెమిస్ II" మూన్ మిషన్‌ను రియల్ టైమ్‌లో ట్రాక్ చేసేందుకు వీలుగా "AROW"ని పరిచయం చేసింది.

NASA Introduces AROW to Track Artemis ii Moon Flyby Mission in Real Time: Here's How
NASA Introduces AROW to Track Artemis ii Moon Flyby Mission in Real Time: Here's How (Image Credit: NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 9, 2026 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (NASA) ఆర్టెమిస్ రియల్-టైమ్ ఆర్బిట్ వెబ్‌సైట్ (AROW) అనే ప్రత్యేక ఆన్‌లైన్ ట్రాకింగ్ ప్లాట్​ఫామ్​ ప్రారంభించింది. దీని సహాయంతో "ఆర్టెమిస్ II" అంతరిక్ష మిషన్‌ను నిజ సమయంలో ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఈ "AROW" నాసా వెబ్‌సైట్‌లో (nasa.gov/trackartemis) లేదా నాసా మొబైల్ యాప్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంది. ఇకపోతే అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా ఈ "ఆర్టెమిస్‌-2" మిషన్​ ద్వారా దాదాపు 53 సంవత్సరాల తర్వాత మానవులను మరోసారి చంద్రునిపైకి పంపించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ మిషన్​లో భాగంగా నలుగురు వ్యోమగాములు ఓరియన్ స్పేస్​క్రాఫ్ట్​లో చంద్రుని చుట్టూ దాదాపు 10 రోజులు కక్ష్యలో ప్రయాణించనున్నారు.

The Artemis II mission will take the astronauts over 230,000 miles from Earth at their farthest point, following a free-return path back to Earth.
The Artemis II mission will take the astronauts over 230,000 miles from Earth at their farthest point, following a free-return path back to Earth. (Image Credits: NASA)

AROW ఏమి చేస్తుంది?: ఈ "AROW" సహాయంతో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉన్న ఎవరైనా ఓరియన్ ప్రయాణాన్ని నిజ సమయంలో ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఓరియన్ స్థానం, భూమి, చంద్రుడు నుంచి దాని దూరం, 10 రోజులలో మిషన్ పురోగతిని చూపుతుంది. AROW రియల్-టైమ్ డేటాను ఉపయోగించి నిరంతర కవరేజీని అందిస్తుంది, ఇది లిఫ్ట్ ఆఫ్ అయిన దాదాపు ఒక నిమిషం తర్వాత ప్రారంభమై మిషన్ చివరిలో భూ వాతావరణంలోకి ఓరియన్ పునఃప్రవేశం వరకు లైవ్​ ఫీడ్​ను అందిస్తుంది. ఇంకా క్లియర్​గా చెప్పాలంటే ఈ ప్లాట్​ఫామ్ సహాయంతో 10 రోజులపాటు అంతరిక్షంలో ఏం జరుగుతుందో వీక్షించే అవకాశం లభిస్తుంది.

మొబైల్‌లో ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ: NASA యాప్ "ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ" ట్రాకర్‌ ద్వారా ఈ అనుభవాన్ని మరింత విస్తరిస్తోంది. ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీతో, మీరు ఓరియన్ స్థానాన్ని రియల్ టైమ్‌లో ట్రాక్ చేయవచ్చు, భూమిపై మీ స్థానానికి సంబంధించి మీ ఫోన్‌ను కదిలించి దానిని కనుగొనవచ్చు. స్పేస్​క్రాఫ్ట్​ రాకెట్ ఎగువ దశ నుంచి విడిపోయిన తర్వాత, మిషన్‌లో దాదాపు మూడు గంటల తర్వాత మొబైల్​లో ఈ ఫీచర్ యాక్టివ్‌ అవుతుంది.

The Orion spacecraft will carry astronauts into deep space, and then return them home to Earth
The Orion spacecraft will carry astronauts into deep space, and then return them home to Earth (Image Credits: NASA)

ఔత్సాహికుల కోసం ఓపెన్ డేటా: AROW స్టేట్ వెక్టర్‌లను కూడా అందిస్తుంది, ఇవి ఓరియన్ స్పేస్​క్రాఫ్ట్ స్థానం, దాని కదలికను కచ్చితంగా వివరించే డేటా. ఎఫెమెరిస్ అనే ఈ ట్రాజెక్టరీ డేటా, ప్రయోగం తర్వాత డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఔత్సాహికులు తమ సొంత సాఫ్ట్‌వేర్ లేదా టెలిస్కోప్‌ని ఉపయోగించి అంతరిక్ష నౌకను ట్రాక్ చేయడానికి లేదా భౌతిక నమూనాలు, యానిమేషన్‌లు, విజువలైజేషన్‌లను నిర్మించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

ఇకపోతే ఆర్టెమిస్ II అనేది విస్తృత ఆర్టెమిస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా నాసా చేపట్టిన మొట్టమొదటి సిబ్బందితో కూడిన మిషన్. ఈ మిషన్​లో నలుగురు క్రూ-మెంబర్లు పాల్గొంటున్నారు.

In picture: Artemis II crew
In picture: Artemis II crew (Image Credits: NASA)
  • రీడ్ వైజ్‌మన్ (కమాండర్)
  • విక్టర్ గ్లోవర్ (పైలట్)
  • క్రిస్టినా కోచ్ (మిషన్ స్పెషలిస్ట్)
  • జెరెమీ హాన్సెన్, కెనడియన్ వ్యోమగామి (మిషన్ స్పెషలిస్ట్)

చంద్రునిపై స్థిరమైన మానవ ఉనికిని స్థాపించాలనే నాసా ఆశయంలో ఈ మిషన్ కీలకమైన మైలురాయిగా నిలువనుంది. భవిష్యత్తులో అంగారక గ్రహానికి సిబ్బందితో కూడిన మిషన్‌కు ఇది పునాదిగా ఉంటుంది. ఇకపోతే పలు సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా ఈ మిషన్​ను పలుమార్లు వాయిదా వేస్తూ వచ్చారు. నాసా మార్చిలో ఈ మిషన్ ప్రయోగానికి అవకాశాలు ఉన్నట్లుగా భావించినప్పటికీ, ఇప్పుడు ఏప్రిల్‌ వరకూ ఇది సాధ్యమయ్యేలా కనిపించడం లేదు. ఏజెన్సీ త్వరలోనే దీనిపై మరిన్ని వివరాలను వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.

TAGGED:

ARTEMIS REAL TIME ORBIT WEBSITE
NASA INTRODUCES AROW
NASA MOON MISSION 2026
ARTEMIS 2 MISSION LAUNCH DATE
NASA AROW TO TRACK ARTEMIS II

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.