ఆండ్రోమెడా గెలాక్సీలో మందగిస్తున్న నక్షత్రాల ఉత్పత్తి: నాసా హబుల్ అధ్యయనం
మన పొరుగు గెలాక్సీ "ఆండ్రోమెడా"లో కొత్త నక్షత్రాల పుట్టుక వేగం క్రమంగా మందగిస్తోందని నాసా హబుల్ టెలిస్కోప్ తాజా అధ్యయనం వెల్లడించింది. ఇది శాస్త్రవేత్తలకు గెలాక్సీల పరిణామ క్రమాన్ని తెలుసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
Published : July 29, 2026 at 3:16 PM IST
Hyderabad: మన పాలపుంత (Milky Way)కి అత్యంత సమీపంలో ఉన్న పెద్ద గెలాక్సీ "ఆండ్రోమెడా" క్రమంగా కొత్త నక్షత్రాలను సృష్టించే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతోంది. నాసాకు చెందిన హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ సేకరించిన డేటా ఆధారంగా నిర్వహించిన ఒక ప్రతిష్టాత్మక అధ్యయనంలో ఈ విషయం వెల్లడైంది.
ఆండ్రోమెడా గెలాక్సీలో గత 50 కోట్లు (500 మిలియన్లు) సంవత్సరాలుగా నక్షత్రాల పుట్టుక క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తోందని, ముఖ్యంగా గత 4 కోట్ల (40 మిలియన్లు) సంవత్సరాలుగా ఈ మందగమనం అత్యంత వేగంగా పెరిగిందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ఈ ఫలితాలు 'ది ఆస్ట్రోఫిజికల్ జర్నల్'లో సోమవారం ప్రచురితమయ్యాయి.
'ది ఆస్ట్రోఫిజికల్ జర్నల్'లో ప్రచురితమైన ఈ పరిశోధనా ఫలితాల ప్రకారం, మన పొరుగు గెలాక్సీ గతంలో ఉత్పత్తి చేసిన కొత్త "సూర్యుల" (నక్షత్రాల) సంఖ్యతో పోలిస్తే ఇప్పుడు కేవలం చాలా తక్కువ మొత్తంలో మాత్రమే వాటిని సృష్టిస్తోంది. ఇది గెలాక్సీల వయసు ఎలా పెరుగుతుంది?, అవి ఎలా పరిణామం చెందుతాయి? అనే విషయాలపై ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలకు సరికొత్త ఆధారాలను అందిస్తోంది.
భూమికి సుమారు 25 లక్షల (2.5 మిలియన్లు) కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉన్న ఆండ్రోమెడా.. పరిమాణంలో, నిర్మాణంలో మన పాలపుంతను పోలి ఉంటుంది. దీనివల్ల మన పాలపుంత వంటి గెలాక్సీల భవిష్యత్తును అధ్యయనం చేయడానికి ఇది ఒక ఆదర్శవంతమైన ప్రయోగశాలగా ఉపయోగపడుతుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
ఆండ్రోమెడా చరిత్రను పునర్నిర్మించడానికి, పరిశోధకులు హబుల్ టెలిస్కోప్ నిర్వహించిన రెండు అతిపెద్ద సర్వేల సహాయంతో దాదాపు 20 కోట్ల నక్షత్రాలను విశ్లేషించారు. నక్షత్రాల రంగు, వాటి విస్తరణను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా, కోట్లాది సంవత్సరాలుగా కొత్త నక్షత్రాలు ఎక్కడ, ఎప్పుడు ఉద్భవించాయో శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించగలిగారు.
ఆండ్రోమెడా గెలాక్సీలో మందగిస్తున్న నక్షత్రాల పుట్టుక: వయసులో చిన్నవైన, భారీ నక్షత్రాలు ప్రకాశవంతమైన నీలి రంగులో కనిపిస్తాయి. అలాగే వయసు పైబడిన పురాతన నక్షత్రాలు ఎర్రగా మెరుస్తాయి. నీలి నక్షత్రాలు అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాలు ఇటీవలి నక్షత్ర నిర్మాణాన్ని సూచిస్తాయి. దీని ఆధారంగా పరిశోధకులకు గెలాక్సీ కార్యకలాపాల కాలక్రమంపై ఓ అంచనాకి వస్తున్నారు.
ఈ ఫలితాలు నక్షత్రాల ఉత్పత్తిలో ఒక స్పష్టమైన క్షీణతను వెల్లడిస్తున్నాయి. దాదాపు 50 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం, ఆండ్రోమెడా ఏటా దాదాపు ఒక సూర్యుని ద్రవ్యరాశి (Solar Mass)కి సమానమైన రేటుతో నక్షత్రాలను సృష్టిస్తూ ఉండేది. కానీ 4 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం నాటికి, ఆ రేటు సగానికి పడిపోయింది. ప్రస్తుతం, ఈ గెలాక్సీ ఏడాదికి ఒక సూర్యుడి ద్రవ్యరాశిలో కేవలం ఐదో వంతు (1/5th) రేటుతో మాత్రమే నక్షత్రాలను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ఇదే ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యల్ప రేటు.
ఇక్కడ సూర్యుని ద్రవ్యరాశి (Solar Mass) రేటు అంటే: ఖగోళ శాస్త్రంలో ఒక కొత్త నక్షత్రం పుట్టడానికి ఎంత పదార్థం అవసరమో కొలవడానికి మన సూర్యుని బరువును ఒక ప్రమాణంగా (Unit) తీసుకుంటారు. ఇక్కడ రేటు తగ్గడం అంటే పుట్టే నక్షత్రాల సంఖ్య కానీ, వ్యక్తిగత బరువు తగ్గడంగానీ కాదు; గెలాక్సీలో కొత్త నక్షత్రాలుగా మారుతున్న పదార్థం మొత్తం పరిమాణం (Total Mass) బాగా మందగించిందని అర్థం. ఒకప్పుడు ఏడాదికి ఒక సూర్యుడంత బరువున్న మొత్తం పదార్థం నక్షత్రాలుగా మారితే, ఇప్పుడు అందులో ఐదో వంతు పదార్థం మాత్రమే నక్షత్రాలుగా మారుతోంది.
అయితే, నక్షత్రాల ఉత్పత్తి రేటు ఇలా పడిపోవడానికి ఆండ్రోమెడా గెలాక్సీలో ఇంధనంగా పనిచేసే వాయువులు, ధూళి అయిపోవడం కారణం కాదని శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు. అందుకు అవసరమైన పదార్థమంతా గెలాక్సీలో ఇంకా పుష్కలంగానే ఉందని చెబుతున్నారు. బదులుగా, దాదాపు 200 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభమైన ఒక తీవ్రమైన కార్యకలాపం తర్వాత ఈ గెలాక్సీ ఇప్పుడు సహజంగానే నెమ్మదిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. బహుశా అప్పట్లో మరొక గెలాక్సీతో ఢీకొనడం లేదా సమీపంగా రావడం వల్లే ఆ క్రియాశీలత (Starburst activity) మొదలై ఉండవచ్చు.
"ఒక మారథాన్ రన్నింగ్ పూర్తి చేసిన తర్వాత, అలసట తీర్చుకోవడానికి కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవడం ఎంత సహజమో... ఈ గెలాక్సీ విషయంలో జరుగుతున్నది కూడా అదే" అని వాషింగ్టన్ యూనివర్సిటీకి చెందిన ఈ పరిశోధన ప్రధాన రచయిత టోబిన్ వైనర్ అభివర్ణించారు.
ఆండ్రోమెడా పక్కనే ఉన్న చిన్న గెలాక్సీ 'మెస్సియర్ 32' (M32) కూడా నక్షత్రాల పుట్టుక తగ్గడానికి ఒక కారణం కావచ్చునని పరిశోధకులు బలంగా అనుమానిస్తున్నారు.
ఆండ్రోమెడాలో 'M32' గెలాక్సీకి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో నక్షత్రాల ఉత్పత్తి గణనీయంగా పడిపోయినట్లు శాస్త్రవేత్తల బృందం గుర్తించింది. దాదాపు 6 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఈ రెండు గెలాక్సీల మధ్య జరిగిన ఒక పరస్పర ఘర్షణ లేదా అలజడి వల్ల అక్కడ నక్షత్రాలు పుట్టే ప్రదేశాలు (Stellar Nurseries) దెబ్బతిని ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. దీన్ని శాస్త్రవేత్తలు ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించనప్పటికీ, నక్షత్రాల పుట్టుక తగ్గడానికి 'M32' గెలాక్సీనే ప్రధాన కారణమై ఉంటుందని బలంగా అనుమానిస్తున్నారు.
మిల్కీవే భవిష్యత్తుకు దిక్సూచి: ఆండ్రోమెడా, మన మిల్కీవే గెలాక్సీలు రాబోయే 450 కోట్ల సంవత్సరాలలో ఒకదానినొకటి ఢీకొనే అవకాశం ఉన్నందున ఈ పరిశోధన చాలా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఆండ్రోమెడాలో కొత్త నక్షత్రాలు పుట్టే ప్రదేశాలలో ఆ ప్రక్రియ ఎందుకు మందగిస్తోందో అర్థం చేసుకుంటే, భవిష్యత్తులో మన గెలాక్సీ ఏ విధంగా పరిణామం చెందబోతోందో తెలుసుకోవడానికి కీలకమైన ఆధారాలు లభిస్తాయి.
What's going on next door?— Hubble (@NASAHubble) July 27, 2026
A new study using Hubble data shows that Andromeda, our nearest major galaxy neighbor, has undergone a 500-million-year decline in star formation – with an even steeper drop in the last 40 million years: https://t.co/gsIj6OFLgg pic.twitter.com/oYQIbIF6uz
రోమన్ టెలిస్కోప్తో మరిన్ని పరిశోధనలు: ఇప్పటివరకు శాస్త్రవేత్తలు కేవలం హబుల్ టెలిస్కోప్ సమాచారాన్ని (డేటాను) బట్టి ఆండ్రోమెడా నెమ్మదిస్తోందనే విషయం మాత్రమే వెల్లడైంది. అయితే, దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఏంటి? నిజంగానే 'M32' గెలాక్సీనే దీనికి కారణమా? కాదా? అనే ప్రశ్నలకు కచ్చితమైన సమాధానాలు ఇంకా దొరకలేదు.
నాసా (NASA) త్వరలోనే ప్రయోగించబోతున్న 'నాన్సీ గ్రేస్ రోమన్ స్పేస్ టెలిస్కోప్' భవిష్యత్ పరిశోధనలు ఈ రహస్యాలపై మరింత స్పష్టతనివ్వనున్నాయి. ఇది మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అత్యంత స్పష్టమైన వివరాలతో పూర్తి ఆండ్రోమెడా గెలాక్సీని మ్యాపింగ్ చేయనుందని నాసా చెబుతోంది. మన పొరుగు గెలాక్సీలో కొత్త నక్షత్రాల పుట్టుక ఎందుకు క్రమంగా క్షీణిస్తోందో పూర్తిగా తేల్చడానికి ఇది ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.