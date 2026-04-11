దిగ్విజయంగా పూర్తయిన 'ఆర్టెమిస్ II' యాత్ర- సురక్షితంగా పుడమికి చేరుకున్న వ్యోమగాములు
నాసా చారిత్రాత్మక "ఆర్టెమిస్-II" మిషన్ దిగ్విజయంగా పూర్తయింది. కాలిఫోర్నియా సమీపంలోని పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో వ్యోమగాములతో ప్రయాణిస్తున్న వ్యోమనౌక సేఫ్ ల్యాండ్ అయింది.
Published : April 11, 2026 at 7:05 AM IST
Hyderabad: నాసా ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఆర్టెమిస్-II యాత్ర నేటితో సమాప్తమయింది. చంద్రుడి చుట్టూ తమ ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసుకున్న వ్యోమగాములు శనివారం ఉదయం పుడమికి చేరుకున్నారు. ఇవాళ తెల్లవారుజామున 5.37 గంటలకు వ్యోమగాములతో ప్రయాణిస్తున్న ఓరియన్ క్యాప్సూల్ పారాచూట్ల సహాయంతో పసిఫిక్ మహాసముద్రం శాన్ డియాగో తీరం సమీపంలో సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఈ మిషన్ ద్వారా మానవుడు భూమి నుంచి మునుపెన్నడూ లేనంత దూరం ప్రయాణించి పాత రికార్డులను తిరగరాశాడు.
Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶— NASA (@NASA) April 11, 2026
The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl
