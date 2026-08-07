నాసా పవర్ అప్గ్రేడ్ మిషన్ సక్సెస్- స్పేస్వాక్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన అనిల్ మీనన్, జెస్సికా మీర్
నాసా వ్యోమగాములు అనిల్ మీనన్, జెస్సికా మీర్ అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని ఆధునీకరించేందుకు స్పేస్వాక్ చేపట్టారు. ఆరు గంటల 27 నిమిషాలపాటు సాగిన ఈ అంతరిక్ష ప్రయోగం శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 12:30 గంటలకు (IST) ముగిసింది.
Published : August 7, 2026 at 10:16 AM IST
Hyderabad: అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష రంగంలో భారత సంతతి వ్యోమగామి అనిల్ మీనన్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (NASA) ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన మిషన్లో భాగంగా, అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ISS) వెలుపల జరిగిన అత్యంత కీలకమైన స్పేస్వాక్ను ఆయన తన తోటి వ్యోమగామితో కలిసి విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. స్టేషన్ పవర్ సిస్టమ్ను ఆధునీకరించే (అప్గ్రేడ్) లక్ష్యంతో ఈ ప్రయోగం సాగింది.
ఆగస్టు నెలలో నాసా ప్లాన్ చేసిన వరుస మూడు స్పేస్వాక్లలో ఇది మొదటిది కాగా, ఈ ప్రయోగం భారతదేశానికి, ప్రత్యేకించి కేరళ రాష్ట్రానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గొప్ప గుర్తింపు తెచ్చింది. కేరళలోని పాలక్కాడ్ జిల్లా, ఒట్టపాలెం మూలాలున్న అనిల్ మీనన్కు వ్యోమగామిగా ఇదే మొట్టమొదటి స్పేస్వాక్ కావడం విశేషం. అంతరిక్షంలో భారత సంతతి వ్యక్తుల అరుదైన ప్రతిభకు ఈ విజయం మరో నిదర్శనంగా నిలిచింది.
Getting ready for a spacewalk with two of my favorite people! Tune in tomorrow! pic.twitter.com/ehAseSIizn— Anil Menon (@astro_anil) August 5, 2026
6 గంటల పాటు అంతరిక్షంలో..
తన తోటి వ్యోమగామి జెస్సికా మీర్తో కలిసి అనిల్ మీనన్ గురువారం ఉదయం 8:33 గంటలకు (EDT) క్వెస్ట్ ఎయిర్లాక్ నుంచి అంతరిక్షంలోకి అడుగుపెట్టారు. దాదాపు 6 గంటల 27 నిమిషాల పాటు అత్యంత క్లిష్టమైన పనులను పూర్తి చేసిన అనంతరం, మధ్యాహ్నం 3:00 గంటలకు (EDT) వారిద్దరూ సురక్షితంగా అంతరిక్ష కేంద్రంలోకి తిరిగి వచ్చారు. జెస్సికా మీర్కు ఇది ఆరవ స్పేస్వాక్ కావడం గమనార్హం. పవర్ గ్రిడ్ అప్గ్రేడ్లో భాగంగా వీరిద్దరూ చేపట్టిన ఈ స్పేస్వాక్ వంద శాతం విజయవంతమైందని నాసా ప్రకటించింది.
స్పేస్వాక్ ముఖ్య ఉద్దేశం?:
ఈ మిషన్ ప్రధాన లక్ష్యం అంతరిక్ష కేంద్రం 'స్టార్బోర్డ్ 6 ట్రస్ సెగ్మెంట్'పై ఉన్న 3B పవర్ ఛానల్కు మోడిఫికేషన్ కిట్ను అమర్చడం. నాసా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఇది భవిష్యత్తులో కొత్త రోల్-అవుట్ సోలార్ అరేస్ (iROSA) వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడానికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. దీనివల్ల అంతరిక్ష కేంద్రానికి మరింత అదనపు విద్యుత్ శక్తి లభిస్తుంది.
ఈ అదనపు విద్యుత్ శక్తి అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ISS)లోని అత్యవసర వ్యవస్థలను నిర్వహించడానికే కాకుండా, భవిష్యత్తులో దీనిని సురక్షితంగా డీఆర్బిట్ (కక్ష్య నుంచి తప్పించి భూమికి తీసుకురావడం) చేయడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. 2021 నుంచి ఇప్పటివరకు ఆరు iROSA అసెంబిల్స్ను విజయవంతంగా అమర్చారు. ఇంకా కేవలం రెండు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. ఇవి ఈ ఏడాది చివరలో అంతరిక్ష కేంద్రానికి చేరుకోవాల్సి ఉంది.
అంతరిక్షంలో కీలక కేబుళ్ల అమరిక: ఈ స్పేస్వాక్ సమయంలో అనిల్ మీనన్ ఒక 'ఫుట్ రెస్ట్రెయింట్' (కాలిని ఒకచోట నిలిపి ఉంచే సాధనం) సహాయంతో స్థిరంగా ఉంటూ ట్రస్పై పనిచేశారు. ఇద్దరు వ్యోమగాములు అప్కమింగ్ iROSA శ్రేణుల నుంచి 3B పవర్ ఛానల్కు విద్యుత్ను సరఫరా చేసేందుకు కేబుళ్లను అమర్చారు. అలాగే స్ట్రట్స్ను మల్టీ-లేయర్ ఇన్సులేషన్తో కవర్ చేశారు.
అంతరిక్షంలో వ్యోమగాముల మధ్య ఆసక్తికర సంభాషణ: ఈ క్లిష్టమైన సాంకేతిక ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న సమయంలో వ్యోమగాముల మధ్య ఒక ఆసక్తికరమైన సంభాషణ చోటుచేసుకుంది. జెస్సికా మీర్ చంద్రుడిని చూపిస్తూ.. "నాకు సరిగ్గా దిశ తెలియడం లేదు (చంద్రుడు ఏ వైపు ఉన్నాడో అర్థం కావడం లేదు)" అని అనిల్ మీనన్తో సరదాగా అన్నారు. దానికి మీనన్ స్పందిస్తూ.. "నాకు మాత్రం అక్కడ భవిష్యత్తులో మానవుడు నిర్మించబోయే లూనార్ బేస్ (చంద్రుడిపై శాశ్వత స్థావరం) కనిపిస్తోంది" అని బదులిచ్చారు.
దీని వెనుక ఉన్న అసలు అర్థం ఏంటంటే:
- దిశ తెలియకపోవడం: అంతరిక్షంలో గురుత్వాకర్షణ శక్తి (Gravity) ఉండదు కాబట్టి, మన భూమిపై లాగా ఏది పై భాగం, ఏది కింది భాగం లేదా ఏది తూర్పు, ఏది పడమర అనేది స్పష్టంగా తెలియదు. వ్యోమగాములు తలకిందులుగా ఉన్నా కూడా వారికి మామూలుగానే అనిపిస్తుంది. అందుకే జెస్సికా మీర్ చంద్రుడి వైపు చూస్తూ ఆ దిశను గుర్తించడంలో ఉన్న గందరగోళాన్ని సరదాగా ప్రస్తావించారు.
- మూన్ బేస్ (చంద్రుడిపై స్థావరం): నాసా ప్రస్తుతం 'ఆర్టెమిస్' (Artemis) అనే ప్రతిష్టాత్మక మిషన్ ద్వారా చంద్రుడిపై మనుషులను శాశ్వతంగా నివసింపజేసేందుకు 'లూనార్ బేస్'ను నిర్మించే పనిలో ఉంది. అనిల్ మీనన్ కూడా ఆ ఆర్టెమిస్ మిషన్ల కోసం ఎంపికైన వ్యోమగాములలో ఒకరు. అందుకే ఆయన భవిష్యత్తులో తాను చంద్రుడిపైకి వెళ్లబోయే విషయాన్ని గుర్తుచేస్తూ అలా సమాధానమిచ్చారు.
ఇకపోతే ఈ పూర్తి స్పేస్వాక్ వీడియోను నాసా అధికారిక X (గతంలో ట్విటర్) హ్యాండిల్లో పోస్ట్ చేసింది. ఆసక్తి ఉన్నవారు కింద అందించిన లింక్పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా వ్యోమగాములు అంతరిక్షంలో చేపట్టిన చారిత్రాత్మక స్పేస్వాక్ దృశ్యాలను వీక్షించవచ్చు.
LIVE: Time for a spacewalk! Watch as @Astro_Jessica and @Astro_Anil step outside the @Space_Station to prepare the orbiting lab for a new solar array. The spacewalk will begin around 8:35am ET (1235 UTC) and run for about six-and-a-half hours. https://t.co/2J3hlLGUEj— NASA (@NASA) August 6, 2026
మరో రెండు స్పేస్వాక్లు..
ఆగస్టు నెలలో నాసా చేపట్టనున్న వరుస మూడు స్పేస్వాక్లలో ఇది మొదటిది. ఈ నెలలోనే మరో రెండు కీలక స్పేస్వాక్లు జరగనున్నాయి.
- ఆగస్టు 13న రెండో స్పేస్వాక్: ఈ ప్రయోగంలో వ్యోమగాములు అంతరిక్ష కేంద్రానికి చెందిన 'స్పేస్-టు-గ్రౌండ్ యాంటెన్నా' (Space-to-ground antenna)ను మార్చనున్నారు. హ్యూస్టన్లోని మిషన్ కంట్రోల్ సెంటర్కు, అంతరిక్ష కేంద్రానికి మధ్య హై-స్పీడ్ కమ్యూనికేషన్, డేటా బదిలీకి ఈ యాంటెన్నా అత్యంత కీలకమైనది.
- ఆగస్టు 25న మూడో స్పేస్వాక్: ఈ నెల చివరి స్పేస్వాక్లో పవర్ ఛానల్ కేబుల్స్, డేటా రిలే సిస్టమ్ను కనెక్ట్ చేస్తారు. అంతరిక్ష కేంద్రం నిర్వహణతో పాటు భవిష్యత్తులో దీనిని సురక్షితంగా భూమికి తీసుకువచ్చే (డీఆర్బిట్) ప్రణాళికల్లో ఇది కూడా ఒక భాగం. ఈ ప్రయోగంలో భాగంగా 'హార్మొనీ మాడ్యూల్' ఫార్వర్డ్ పోర్ట్పై స్పేస్క్రాఫ్ట్ డాకింగ్ (అంతరిక్ష నౌకలు వచ్చి లాక్ అవ్వడం) కోసం ఉపయోగించే నేవిగేషనల్ ఎయిడ్ను కూడా వ్యోమగాములు మార్చనున్నారు.