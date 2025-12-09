ETV Bharat / technology

సురక్షితంగా భూమికి జానీ కిమ్ అండ్ టీమ్- 245 రోజులు అంతరిక్షంలో ఏం చేశారో తెలుసా?

104 మిలియన్ మైళ్ల ప్రయాణం- 3,920 సార్లు భూమి చుట్టూ చక్కర్లు

The Soyuz MS-27 spacecraft is seen as it lands in a remote area near the town of Zhezkazgan, Kazakhstan, with Expedition 73 NASA astronaut Jonny Kim, and Roscosmos cosmonauts Sergey Ryzhikov, and Alexey Zubritsky aboard, Dec. 9, 2025.
The Soyuz MS-27 spacecraft is seen as it lands in a remote area near the town of Zhezkazgan, Kazakhstan, with Expedition 73 NASA astronaut Jonny Kim, and Roscosmos cosmonauts Sergey Ryzhikov, and Alexey Zubritsky aboard, Dec. 9, 2025. (Photo Credit- NASA/Bill Ingalls)
Hyderabad: అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా వ్యోమగామి జానీ కిమ్ తన అంతరిక్ష యాత్రను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకుని సురక్షితంగా భూమికి చేరుకున్నారు. ఆయనతో పాటు రష్యా అంతరిక్ష సంస్థ రోస్కోస్మోస్‌కు చెందిన మరో ఇద్దరు వ్యోమగాములు రోస్కోస్మోస్ కాస్మోనాట్స్ సెర్గీ రిజికోవ్, అలెక్సీ జుబ్రిట్స్కీ కూడా కజకిస్తాన్‌లో సేఫ్​గా ల్యాండ్ అయ్యారు.

ఈ బృందం అమెరికా కాలమానం ప్రకారం డిసెంబర్ 8న రాత్రి 8:41 గంటలకు సోయుజ్ MS-27 అంతరిక్ష నౌకలో ISS (అంతర్జాతీ అంతరిక్ష కేంద్రం) నుంచి బయలుదేరింది. తర్వాత కజకిస్తాన్‌లోని జెజ్‌కాజ్‌గాన్‌కు ఆగ్నేయంగా 12:03 గంటలకు EST (అమెరికా కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 10:03 గంటలకు) పారాచూట్ సహాయంతో ల్యాండింగ్ చేశారు. ఈ వ్యోమగాములు భూమిపై జీవం, భవిష్యత్ అంతరిక్ష పరిశోధనకు ప్రయోజనం చేకూర్చే అనేక ప్రధాన ప్రయోగాలు నిర్వహించారు. ఇది వైద్య పరిశోధన నుంచి భూమిపై అంతరిక్ష పరిశోధన వరకు ఉపయోగపడుతుంది.

..The Soyuz MS-27 spacecraft approaches the International Space Station over Morocco on the African continent on April 8, 2025.
..The Soyuz MS-27 spacecraft approaches the International Space Station over Morocco on the African continent on April 8, 2025. (Photo Credit- NASA)

104 మిలియన్ మైళ్ల ప్రయాణం: NASA విడుదల చేసిన అనేక అధికారిక నివేదికల ప్రకారం, 245 రోజులపాటు అంతరిక్షంలో గడిపిన సమయంలో వారు భూమి చుట్టూ దాదాపు 3,920 సార్లు పరిభ్రమించి, దాదాపు 104 మిలియన్ మైళ్లు లేదా 167.3 మిలియన్ కిలోమీటర్లు (167,371,776 కిలోమీటర్లు) ప్రయాణించారు. ఈ బృందం ఏప్రిల్‌లో ISS (అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం)కి బయలుదేరి డిసెంబర్ 9, 2025న కజకిస్తాన్‌లోని జెజ్‌కాజ్‌గాన్ సమీపంలో సోయుజ్ MS 27 అంతరిక్ష నౌకలో సురక్షితంగా దిగింది.

ఈ మిషన్​ మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే కిమ్, జుబ్రిట్స్కీ ఇద్దరికీ ఇది మొదటి అంతరిక్ష యాత్ర. అయితే రిజికోవ్​కు ఇది మూడవ మిషన్. దీంతో ఆయన అంతరిక్షంలో గడిపిన మొత్తం సమయం 603 రోజులకు చేరుకుంది. కక్ష్యలో ఉన్న ప్రయోగశాలలో ఉన్నప్పుడు కిమ్ విస్తృత శ్రేణి శాస్త్రీయ పరిశోధనలు, సాంకేతిక ప్రదర్శనలకు దోహదపడ్డారు. మైక్రోగ్రావిటీలో రక్త నాళాలను కలిగి ఉన్న బయోప్రింటెడ్ కణజాలాల ప్రవర్తనపై ఆయన అధ్యయనం చేశారు. ఇది భూమిపై రోగులకు చికిత్స చేయడానికి అంతరిక్ష-ఆధారిత కణజాల ఉత్పత్తిని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో సహాయపడుతుంది.

ఇంకా సర్ఫేస్ అవతార్ ప్రాజెక్ట్ కోసం అంతరిక్షంలో ఒకేసారి మల్టిపుల్ రోబోట్‌లను రిమోట్‌గా నియంత్రించే సామర్థ్యాన్ని కూడా పరీక్షించారు. ఈ సాంకేతికత భవిష్యత్తులో చంద్రుడు, అంగారక గ్రహం, లోతైన అంతరిక్ష కార్యకలాపాలలో రోబోటిక్స్ పాత్రను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. అంతరిక్షంలో DNAని పోలి ఉండే నానోమెటీరియల్‌లను తయారు చేయడం ఆయన నిర్వహించిన మరో ఆసక్తికరమైన ప్రయోగం. ఇది ఔషధ పంపిణీ, పునరుత్పత్తి వైద్యం కోసం కొత్త మార్గాలను తెరవగలదు.

NASA astronaut Jonny Kim shows off the Matroyshka (stacking) doll he received upon his return to Earth, Dec. 9, 2025. Kim and his crewmates landed safely aboard their Soyuz MS-27 spacecraft in a remote area near the town of Zhezkazgan, Kazakhstan.
NASA astronaut Jonny Kim shows off the Matroyshka (stacking) doll he received upon his return to Earth, Dec. 9, 2025. Kim and his crewmates landed safely aboard their Soyuz MS-27 spacecraft in a remote area near the town of Zhezkazgan, Kazakhstan. (Photo Credit- NASA)

ల్యాండింగ్, వైద్య పరీక్షల తర్వాత మొత్తం బృందాన్ని కరగండలోని రికవరీ జోన్‌కు తరలించారు. అనంతరం నాసా వ్యోమగామి జానీ కిమ్ అమెరికాలోని హ్యూస్టన్‌లోని జాన్సన్ స్పేస్ సెంటర్‌కు తిరిగి వస్తారు. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మన భారత ముద్దుబిడ్డ శుభాన్షు శుక్లా కూడా అక్కడికి వెళ్లారు.

అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం గత 25 సంవత్సరాలుగా నిరంతరాయ మానవ ఉనికికి నిలయంగా ఉంది. ఇక్కడి పరిశోధనలు భూమిపై గురుత్వాకర్షణలో ఎప్పటికీ సాధ్యం కాని ఆవిష్కరణలను సాధ్యం చేస్తున్నాయి. మరోవైపు నాసా క్రమంగా లో-ఎర్త్ ఆర్బిట్ కార్యకలాపాలను ప్రైవేట్ కంపెనీలకు అప్పగిస్తోంది. తద్వారా నాసా బృందం ఆర్టెమిస్ మూన్ మిషన్, భవిష్యత్తు మార్స్ మిషన్‌పై దృష్టి పెడుతోంది.

