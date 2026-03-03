ETV Bharat / technology

6,500mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరాతో 'టెక్నో కామన్ 50 అల్ట్రా'- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

6,500mAh బ్యాటరీ, 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో MWC 2026లో "టెక్నో కామన్ 50 అల్ట్రా" స్మార్ట్​ఫోన్​ను ఆవిష్కరించారు.

Tecno Camon 50 Ultra 5G will reportedly be available for purchase in select global markets later this year.
Tecno Camon 50 Ultra 5G will reportedly be available for purchase in select global markets later this year. (Photo Credit- Tecno)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 3, 2026 at 5:25 PM IST

Hyderabad: చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ టెక్నో MWC 2026 ఈవెంట్​లో తన "కామన్ 50 అల్ట్రా 5G" స్మార్ట్​ఫోన్​ను ప్రదర్శించింది. ఇది "కామన్ 50" సిరీస్​లో భాగం. ఈ లైనప్​లో "కామన్ 50", "కామన్ 50 ప్రో" మోడళ్లు కూడా ఉంటాయి. కంపెనీ ఈ కొత్త సిరీస్ ధర, లభ్యత, కచ్చితమైన లాంచ్ తేదీని ఇంకా వెల్లడించనప్పటికీ, అల్ట్రా మోడల్ కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లపై నివేదికలు వెలువడ్డాయి. "కామన్ 50 అల్ట్రా 5G" ఈ ఏడాది చివర్లో ఎంపిక చేసిన ప్రపంచ మార్కెట్లలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుందని సమాచారం.

ఈ ఫోన్ నిలువుగా అమర్చిన పిల్-ఆకారపు కెమెరా ఐలాండ్ లోపల ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌ను కలిగి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇది దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP69K రేటింగ్‌తో కూడా వస్తుంది. ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7000 సిరీస్ చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని నివేదించారు.

నివేదికల ద్వారా వెలువడిన సమాచారం ప్రకారం: కంపెనీ బార్సిలోనాలో MWC 2026 మొదటి రోజున కొత్త "టెక్నో కామన్ 50 అల్ట్రా 5G"ని ప్రదర్శించింది. ఈ ఏడాది చివర్లో ఎంపిక చేసిన ప్రపంచ మార్కెట్లలో దీన్ని ప్రారంభించే సమయంలోనే దీని లభ్యత, ధరలకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించనున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ 6.78-అంగుళాల 1.5K (1,208 x 2,644 పిక్సెల్‌లు) 3D కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 4,500 నిట్‌ల వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 2,304Hz PWM డిమ్మింగ్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్​ను అందిస్తుంది.

ఇది 4nm ప్రాసెస్‌పై నిర్మితమైన ఆక్టా కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్టిమేట్ చిప్‌సెట్​తో పనిచేస్తుంది. ఈ SoC 2.6GHz గరిష్ట క్లాక్ స్పీడ్‌ను అందిస్తుంది. ఇది Mali-G615 MC2 GPU, 12GB వరకు LPDDR5x RAM, 256GB UFS 2.2 ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత HiOS 16పై పనిచేసే ఈ డ్యూయల్ సిమ్ స్మార్ట్​ఫోన్ MIL-STD-810 సర్టిఫికేషన్‌తో పాటు దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP68 + IP69 + IP69K రేటింగ్‌లతో వస్తుంది.

టెక్నో "కామన్ 50 అల్ట్రా" కెమెరా సెటప్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌ ఉంటుంది. దీనికి 1/1.56-అంగుళాల సోనీ LYT-700C సెన్సార్‌తో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ షూటర్ నాయకత్వం వహిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 3x జూమ్ సామర్థ్యాలతో 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫొటో కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. f/2.2 ఎపర్చర్‌తో 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది 4K/30 fps వరకు వీడియోలను రికార్డ్ చేయగలదు. అదనంగా "కామన్ 50 అల్ట్రా" సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ముందు భాగంలో 13-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.

ఇంకా ఈ టెక్నో "కామన్ 50 అల్ట్రా 5G" 45W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతుతో 6,500mAh బ్యాటరీతో మద్దతు ఇస్తుందని సమాచారం. ఇది డాల్బీ అట్మోస్-ట్యూన్డ్ స్పీకర్ యూనిట్‌ను కూడా కలిగి ఉందని తెలుస్తోంది. కనెక్టివిటీ కోసం, ఫోన్ 5G, 4G LTE, డ్యూయల్ బ్యాండ్ Wi-Fi, బ్లూటూత్ 5.4, USB టైప్-C పోర్ట్, NFC, GPS, GLONASS, BeiDouలను అందించగలదు. భద్రత కోసం ఇది ఇన్-డిస్​ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్‌ను కూడా కలిగి ఉందని నివేదికలు వెలువడ్డాయి.

