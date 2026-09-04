డ్రైవర్ లేడు, కంట్రోల్ లేదు! రోడ్లపైకి టెస్లా 'సైబర్ క్యాబ్'- భయాలను వీడి ఎక్కేస్తారా?
స్టీరింగ్ లేదు, బ్రేక్ లేదు.. అయినా రోడ్డుపై దూసుకెళ్తున్నాయి! మానవ ఊహలకు సాంకేతికతను జోడించి టెస్లా డజన్ల కొద్దీ డ్రైవర్లెస్ రోబో టాక్సీలను టెక్సాస్లోని ఆస్టిన్లో ప్రయోగాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టింది.
Published : September 4, 2026 at 2:51 PM IST
New York: టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ అటానమస్ వాహన రంగంలో మరో సంచలనానికి తెరతీశారు. సైన్స్ ఫిక్షన్ను నిజం చేస్తూ తన సరికొత్త 'సైబర్ క్యాబ్'లను రోడ్లపైకి తీసుకొచ్చారు. గతంలో ప్రదర్శనకే పరిమితమైన ఈ డ్రైవర్లెస్ కార్లు ఇప్పుడు టెక్సాస్లోని ఆస్టిన్ వీధుల్లో నిజంగా పరుగులు పెడుతున్నాయి.
అత్యవసర సమయాల్లో ప్రయాణికులు వాహనాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకునేందుకు (స్టీరింగ్, పెడల్స్ వంటి) ఎలాంటి ప్రత్యామ్నాయాలు లేనప్పటికీ, ప్రజలు ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా వీటిలో ప్రయాణిస్తారని మస్క్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సరికొత్త కార్లు ప్రయాణికుల భయాలను అధిగమించగలవని, తద్వారా వీటికి ప్రజల్లో మంచి ఆదరణ లభిస్తుందని టెస్లా బలంగా విశ్వసిస్తోంది.
మార్కెట్లో జోష్.. పెరిగిన షేర్లు: ఇటీవల కాలంలో టెస్లా వాహనాల విక్రయాలు మందగించడంతో కంపెనీ షేర్లు నష్టాల్లో పడ్డాయి. అయితే, ఈ భవిష్యత్తు తరం టాక్సీలు మార్కెట్ను ఆకట్టుకుంటాయనే ఆశలతో టెస్లా షేర్లు 5% పైగా లాభపడ్డాయి. ఈ లాంఛ్ కార్యక్రమానికి ముందు "No steering wheel, no pedals" (స్టీరింగ్ వీల్ లేదు, పెడల్స్ లేవు) అంటూ టెస్లా సంస్థ 'X' (గతంలో ట్విటర్) వేదికగా టీజ్ చేసింది. ఆ తర్వాత మస్క్ ఆస్టిన్ స్కైలైన్ పైన ఒక పెద్ద సైబర్క్యాబ్ ఎగురుతున్నట్లు ఉన్న ఫొటోను పోస్ట్ చేస్తూ, "సైబర్క్యాబ్ల తుఫాను" (A Storm of Cybercabs) అని రాసుకొచ్చారు.
A Storm of Cybercabs— Elon Musk (@elonmusk) September 3, 2026
ఈ క్రమంలో "The future has arrived in Austin", "Cybercab safety" అనే అంశాలపై రెండు ప్రత్యేకమైన వీడియోలను సైతం పోస్ట్ చేశారు.
1. The future of transportation (రవాణా రంగ భవిష్యత్తు): ఈ ప్రమోషనల్ వీడియోను టెస్లా X అధికారిక ఖాతాలో "The future has arrived in Austin" అనే క్యాప్షన్తో పోస్ట్ చేశారు.
The future of transportation https://t.co/qS2Ub7ymmo— Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2026
వీడియోలో ఏముంది?: బంగారు రంగులో మెరిసిపోయే రెండు డోర్ల సైబర్క్యాబ్ తన బటర్ఫ్లై డోర్లను తెరుచుకుని రోడ్డుపైకి రావడం ఇందులో కనిపిస్తుంది. స్టీరింగ్ వీల్, పెడల్స్ ఏవీ లేని ఈ కారు లోపల ప్రయాణికులు కూర్చుని చాలా ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకుంటూ, ఒకరు పుస్తకం చదువుకుంటూ ప్రయాణించడం ఈ వీడియోలో చూపించారు.
ఎలాన్ మస్క్ దీనిని "Unsupervised Full Self-Driving (మానవ పర్యవేక్షణ అవసరం లేని పూర్తి స్థాయి సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్) కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన మొదటి కారు"గా అభివర్ణించారు.
2. Cybercab safety (సైబర్క్యాబ్ భద్రత): టెస్లా సంస్థ సైబర్క్యాబ్ సురక్షితమైనదా కాదా అనే ప్రజల అనుమానాలను పటాపంచలు చేయడానికి "Cybercab is engineered to be the safest car on the road" (రోడ్లపై అత్యంత సురక్షితమైన కారుగా దీనిని రూపుదిద్దాం) అంటూ ఒక క్రాష్ టెస్ట్ వీడియోను కూడా పోస్ట్ చేసింది.
Cybercab safety https://t.co/9DQYsSTGeU— Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2026
వీడియోలో ఏముంది?: ఈ చిన్న వీడియోలో సైబర్క్యాబ్పై జరిగిన వివిధ రకాల క్రాష్ టెస్ట్లను (Crash Tests) చూపించారు. కారు పైకప్పు (Roof) పై బరువైన వస్తువు పడినప్పుడు అద్దాలు పగిలినా క్యాబిన్ దెబ్బతినకుండా ఉండటం, కారు లోపల ఎయిర్బ్యాగ్లు తెరుచుకోవడం, వెనుక వైపు నుంచి బలంగా ఢీకొట్టినప్పుడు కారు ఎంతవరకు తట్టుకోగలదనే దృశ్యాలను ఇందులో చూపించారు.
అంతేకాకుండా, ఒకవేళ ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఈ కారు ఆటోమేటిక్గా డోర్లను అన్లాక్ చేస్తుందని, పవర్ కట్ చేసి వెంటనే సహాయం కోసం కాల్ (Emergency Call) చేస్తుందని టెస్లా పేర్కొంది.
సాంకేతిక సమరం: ప్రత్యర్థులకు టెస్లా ఎలా చెక్ పెట్టనుంది?: ప్రస్తుతం సెల్ఫ్-డ్రైవింగ్ టాక్సీ రంగంలో లీడర్గా ఉన్న 'వేమో' (Waymo) కంటే టెస్లా వెనుకబడి ఉంది. వేమో ఇప్పటికే అనేక నగరాల్లో పెద్ద ఎత్తున సర్వీసులను నడుపుతోంది. వాటిని అందుకోవాలంటే మస్క్ ఈ సేవలను వేగంగా విస్తరించాల్సి ఉంటుంది.
అయితే, వేమో, అమెజాన్కు చెందిన 'జూక్స్' (Zoox) వంటి ప్రత్యర్థి సంస్థలు తమ వాహనాల్లో కెమెరాలతో పాటు రాడార్, లేజర్ ఆధారిత 'లిడార్' (Lidar) సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నాయి. కానీ, టెస్లా మాత్రం కేవలం కెమెరాలపై ఆధారపడే (Camera-only) వ్యవస్థను నమ్ముకుంది. ఈ సిస్టమ్ కాలినడకన వెళ్లేవారిని గుర్తిస్తూ, సురక్షితంగా రోడ్లపై ఎలా ప్రయాణిస్తుందనేదే ఇప్పుడు టెస్లా నిరూపించాల్సిన అసలైన సవాల్.
ఇకపోతే ఈ రోబో ట్యాక్సీని ఎలాన్ మస్క్ రెండేళ్ల క్రితం అక్టోబర్, 2024న ఆవిష్కరించారు. రెండు డోర్లతో ఉన్న ఈ నో స్టీరింగ్ వీల్, నో పెడల్స్ కారును సైబర్ క్యాబ్ అని ప్రేక్షకులకు మస్క్ పరిచయం చేశారు. తాజాగా ఇప్పుడు వీటిని ఆస్టిన్ వీధుల్లోకి వదిలారు. అయితే, ఈ సైబర్క్యాబ్ సేవలను పూర్తి స్థాయిలో ఎప్పటి నుంచి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెస్తారనే దానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.