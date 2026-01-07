బుక్-స్టైల్ ఫోల్డబుల్ విభాగంలోకి మోటరోలా- CES 2026 వేదికగా అదిరే ఉత్పత్తుల ఆవిష్కరణ!
CES 2026: మోటరోలా తన తొలి బుక్-స్టైల్ ఫోల్డబుల్, సిగ్నేచర్ ఫ్లాగ్షిప్, ఏఐ పరికర కాన్సెప్ట్ సహా మరిన్ని ఉత్పత్తులను ఆవిష్కరించింది.
Published : January 7, 2026 at 5:26 PM IST
Hyderabad: మోటరోలా తన మొట్టమొదటి బుక్-స్టైల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్, కొత్త అల్ట్రా-ప్రీమియం సిరీస్, AI ప్లాట్ఫామ్తో సహా అనేక కొత్త ఎకో సిస్టమ్ పరికరాలను CES 2026 వేదికగా ప్రదర్శించింది. ఈ ప్రకటనలన్నీ ప్రీమియం డిజైన్, AI, యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్పై దృష్టి సారించాయి. మరి మోటరోలా ఆవిష్కరించిన ఉత్పత్తులను మనం ఓసారి పరిశీలిద్దామా? అయితే రండి.
మోటరోలా రేజర్ ఫోల్డ్: ఈ జాబితాలో అతిపెద్ద ప్రకటన మోటరోలా రేజర్ ఫోల్డ్. ఇప్పటివరకు మోటరోలా ఫ్లిప్-స్టైల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్లను మాత్రమే తయారు చేసింది. కానీ రేజర్ ఫోల్డ్తో కంపెనీ బుక్-స్టైల్ ఫోల్డబుల్ విభాగంలోకి ప్రవేశించింది. ఇందులో భారీ 5.5-అంగుళాల అవుటర్ డిస్ప్లే ఉంది. ఈ ఫోన్ను ఓపెన్ చేస్తే 8.1-అంగుళాల 2K LTPO ఇన్నర్ డిస్ప్లే లభిస్తుంది. ఇది మోటో పెన్ అల్ట్రా స్టైలస్కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.
దీని కెమెరా సెటప్లో సోనీ LYTIA మెయిన్ సెన్సార్, అల్ట్రావైడ్-మాక్రో లెన్స్, 3x పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో లెన్స్తో కూడిన 50MP ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో బయటి స్క్రీన్పై 32MP సెల్ఫీ కెమెరా, లోపలి డిస్ప్లేపై మరో 20MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది.
మోటరోలా సిగ్నేచర్: మోటరోలా తన కొత్త అల్ట్రా-ప్రీమియం సిరీస్లో "మోటరోలా సిగ్నేచర్"ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఇదే ఇప్పటివరకు తమ అత్యంత పవర్ఫుల్, ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ అని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ ఫోన్లో ఎయిర్క్రాఫ్ట్-గ్రేడ్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్, ప్రత్యేకమైన కలర్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. దీనికి ఏడు సంవత్సరాల ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్లు అందించనున్నట్లు కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.
దీని మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే దాని నాలుగు 50MP కెమెరాలు. ఇందులో సోనీ LYTIA 828 మెయిన్ సెన్సార్, 50MP అల్ట్రావైడ్-మాక్రో కెమెరా, 3x ఆప్టికల్ జూమ్, 100x డిజిటల్ జూమ్కు మద్దతు ఇచ్చే 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరా ఉన్నాయి. దీనికి 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఉంది. ఈ ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్పై పనిచేస్తుంది. ఇందులో 5,200 mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ కేవలం 6.99 mm స్లిమ్ డిజైన్ను కలిగి ఉంది. యూరప్లో దీని ప్రారంభ ధర €999.
FIFA వరల్డ్ కప్ 26 ఎడిషన్: మోటరోలా రేజర్ FIFA వరల్డ్ కప్ 26 ఎడిషన్ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఫోన్ను ప్రత్యేకంగా ఫుట్బాల్, FIFA అభిమానుల కోసం రూపొందించారు. ఇది వెనుక ప్యానెల్లో ప్రత్యేక గ్రాఫిక్స్, వీగన్ లెదర్ ఫినిషింగ్ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్లో 4,500 mAh బ్యాటరీని అందించారు. ఇది IP48 రేటింగ్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఫిబ్రవరి 12 నుంచి ఎంపిక చేసిన మార్కెట్లలో $699.99 కు అందుబాటులో ఉంటుంది.
లెనోవా, మోటరోలా సంయుక్తంగా "క్విరా" అనే కొత్త AI ప్లాట్ఫామ్ను ప్రారంభించాయి. ఇది అన్ని మోటరోలా, లెనోవా పరికరాలను అనుసంధానించే ఏకీకృత AI వ్యవస్థ. ఇది మోటో AI, లెనోవా AI నౌతో పాటు ఇతర AI సాధనాలను ఒకే ఇంటర్ఫేస్లో అనుసంధానిస్తుంది. ఈ "క్విరా" ప్లాట్ఫామ్ వినియోగదారుల అలవాట్లను అర్థం చేసుకుని, పనులను సులభతరం చేస్తుంది. తద్వారా అన్ని పరికరాలలో సీమ్లెన్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
వీటితో పాటు మోటరోలా తన పరిసరాలను చూసి, విని, అర్థం చేసుకుంటూ నిజ-సమయ సూచనలను అందించే ఒక ఏఐ-ఆధారిత వేరబుల్ పరికర కాన్సెప్ట్ను కూడా ప్రదర్శించింది. అదనంగా, మోటో సౌండ్ ఫ్లో స్పీకర్, మోటో పెన్ అల్ట్రా, కొత్త మోటో వాచ్, మోటో ట్యాగ్ 2 వంటి ఎకోసిస్టమ్ పరికరాలను కూడా CES 2026లో ఆవిష్కరించింది.