మోటరోలా సిగ్నేచర్ ఫస్ట్ టీజర్ రిలీజ్- ఎలా ఉందో చూశారా?
జనవరి 6న మార్కెట్లోకి మోటరోలా సిగ్నేచర్ స్మార్ట్ఫోన్- లాంఛ్ ఈవెంట్ వివరాలు ఇవే!
Published : January 1, 2026 at 1:45 PM IST
Hyderabad: 2026 ప్రారంభంలో స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ ఊపందుకోనుంది. మోటరోలా తన కొత్త ప్రీమియం సిగ్నేచర్ సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ ఫోన్ను మోటరోలా ఎడ్జ్ సిరీస్ కంటే ఉన్నతమైన లగ్జరీ, ప్రీమియం పరికరంగా ప్రదర్శిస్తున్నారు. తాజాగా కంపెనీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ "X"లో టీజర్ను పోస్ట్ చేసి అభిమానులలో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది.
ఈ ఫోన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఫినిష్ డిజైన్, పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో లెన్స్, శక్తివంతమైన స్పెసిఫికేషన్లతో వస్తుందని టీజర్ సూచిస్తోంది. కంపెనీ ఈ ఫోన్ను జనవరి 7, 2026న భారతదేశంలో విడుదల చేయనుంది. ఇది నూతన సంవత్సర ప్రారంభంలో స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు కొత్త ఎంపికను అందిస్తుంది.
మోటరోలా సిగ్నేచర్ ఇండియా లాంచ్ తేదీ, ఈవెంట్ వివరాలు:
మోటరోలా ఇండియా "X"లో చేసిన అధికారిక పోస్ట్ ప్రకారం, సిగ్నేచర్ ఫోన్ భారతదేశంలో జనవరి 7, 2026న విడుదల కానుంది. కంపెనీ ఈ ఫోన్ను ప్రత్యేకమైనదిగా, విలక్షణమైనదిగా అభివర్ణిస్తూ, "Premium Deserves Its Signature" అనే ట్యాగ్లైన్ను జోడించింది.
ఈ ఫోన్ కోసం ఫ్లిప్కార్ట్లో ఒక మైక్రోసైట్ కూడా ప్రారంభమైంది. ఇది ఈ ఫోన్ భారతదేశానికి చాలా ముఖ్యమైనదని సూచిస్తుంది. దీని గ్లోబల్ లాంఛ్ జనవరి 6న జరుగుతుంది. కానీ భారతదేశంలో ఇది ఒక రోజు తర్వాత అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం ఆన్లైన్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతుందని భావిస్తున్నారు. లాంఛ్ అనంతరం దీని అమ్మకాలు ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రారంభమవుతాయి. మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని యూట్యూబ్లో ప్రత్యక్షంగా వీక్షించవచ్చు.
ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా): మోటరోలా సిగ్నేచర్ ఫోన్ ప్రీమియం విభాగంలో పోటీ పడుతున్నందున, దాని స్పెసిఫికేషన్లు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి.
లీక్లు, టీజర్ల ప్రకారం, ఫోన్ వెనుక ప్యానెల్లో ఫాబ్రిక్ ఫినిషింగ్ ఉంటుంది. ఇది లైట్వెయిట్లో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. ఈ ఫోన్ స్లిమ్ బెజెల్స్, మెటల్ ఫ్రేమ్తో ఫ్లాట్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఫోన్ ఎడమ వైపున అదనపు బటన్ ఉంటుంది. ఇది కెమెరా కంట్రోల్ లేదా AI ఫీచర్ల వినియోగంలో ఉపయోగపడుతుంది. దీని స్టైలస్ మద్దతు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది.
కెమెరా: దీని ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్లో పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో లెన్స్ ఉంటుంది. ఇది జూమ్, ఫొటోగ్రఫీలో అద్భుతమైన పనితీరును అందిస్తుంది. దీనిలో 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ సెన్సార్ ఉండే అవకాశం ఉంది.
ప్రాసెసర్, పనితీరు: ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్సెట్, 16GB RAM, ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో వచ్చే అవకాశం ఉంది.
బ్యాటరీ, ఇతర ఫీచర్లు: ఇందులో పెద్ద బ్యాటరీ (కనీసం 6,500 mAh), వాటర్ప్రూఫ్ డిజైన్ను ఆశిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా" రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్ కావచ్చు, ఇది దీనిని ఫ్లాగ్షిప్ స్థాయికి చేరుస్తుంది.
ధర, మార్కెట్లో ప్రత్యర్థులు: ఈ ఫోన్ ధర దాదాపు రూ. 50,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. ఇది షావోమీ, వన్ప్లస్, రియల్మీ వంటి బ్రాండ్లతో నేరుగా పోటీ పడేలా చేస్తుంది. 2026 ప్రారంభంలో అనేక ప్రీమియం ఫోన్లు విడుదల కానున్నందున, మార్కెట్లో తీవ్రమైన పోటీ నెలకొంటుంది. ఈ తరుణంలో మోటరోలా ఈ సిగ్నేచర్ ఫోన్ డిజైన్, టెక్నాలజీ పరంగా ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇది అభిమానులలో అంచనాలను మరింత పెంచింది. జనవరి 7 నాటికి దీనిపై మరిన్ని వివరాలు వెలువడనున్నాయి.