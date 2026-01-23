ETV Bharat / technology

Motorola Signature Launches In India As Brand's Most Premium Smartphone
Motorola Signature Launches In India As Brand's Most Premium Smartphone (Image Credit: Motorola)
Published : January 23, 2026 at 1:33 PM IST

1 Min Read
Hyderabad: మోటరోలా భారతదేశంలో తన సిగ్నేచర్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. ఇది 165Hz AMOLED డిస్‌ప్లే, స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 Gen 5 చిప్‌సెట్, 16GB వరకు RAM, 1TB స్టోరేజ్, 50MP ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, 90W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 5,200mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా HelloUIపై నడుస్తుంది. ఇంకా ఈ మోటరోలా సిగ్నేచర్ స్మార్ట్​ఫోన్ దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP69/IP68 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది.

