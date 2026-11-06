స్మార్ట్ఫోన్ చరిత్రలోనే బ్రైటెస్ట్ డిస్ప్లే- మార్కెట్లోకి 'మోటోరోలా సిగ్నేచర్ 27' సంచలన ఎంట్రీ!
స్మార్ట్ఫోన్లలోనే అత్యంత ప్రకాశవంతమైన డిస్ప్లేతో 'మోటోరోలా సిగ్నేచర్ 27' విడుదలైంది.
Published : November 6, 2026 at 12:53 PM IST
Hyderabad: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న మోటరోలా పవర్ఫుల్ ఫ్లాగ్షిప్ 'సిగ్నేచర్ 27' మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను ఎంపిక చేసిన కొన్ని అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో మాత్రమే ప్రవేశపెట్టారు. కంపెనీ భారత లాంఛ్పై ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయనప్పటికీ, దీని ప్రీవియస్ 'Motorola Signature' మోడల్ ఈ ఏడాది జనవరిలో భారతదేశంలో విడుదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ కూడా త్వరలో భారత్కు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఇక ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, 'మోటరోలా సిగ్నేచర్ 27'లో క్వాల్కామ్ (Qualcomm) సంస్థకు చెందిన అత్యంత శక్తివంతమైన 'Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6' చిప్సెట్ను అందించారు. ఇది గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ను వేరే లెవెల్కు తీసుకెళ్తుంది. దీని ఇతర ఫీచర్లలో 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయంతో కూడిన 7,000 mAh బ్యాటరీ, 200MP టెలిఫొటో కెమెరాతో కూడిన క్వాడ్ రియర్ కెమెరా సెటప్, 12,000 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందించగల 'Extreme AMOLED Duo Tandem' డిస్ప్లే ఉన్నాయి.
ధరల వివరాలు: మోటరోలా సిగ్నేచర్ 27 బేస్ మోడల్ ధర $1,599 (సుమారు రూ. 1,51,000)గా ఉంది. మరికొన్ని నెలల్లో ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి రానుంది.
Motorola Signature 27 is now official 👀 💰 Price: starts at $1,599 for 12GB RAM and 512GB storage 🔳 Chip: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 🧊 Cooling: ArcticMesh system with a cooling chamber 40% bigger than last year's Signature 📱 Display: Extreme AMOLED Duo with Tandem technology, two light layers in one panel so it gets brighter and saves power, up to 12,000 nits, 1.5K resolution, Dolby Vision 📸 Rear cameras: 50MP Sony LYTIA main, 200MP periscope zoom with 100x Super Zoom, 50MP ultrawide 🏃 Action sensor: first dedicated EVS on a phone, it helps catch fast moving things sharper 🤳 Front camera: 50MP with 4K video 🔊 Audio: tuned by Bang & Olufsen, the only phone with "Audio by B&O", new speaker setup and Sound Modes 🔋 Battery: 7,000mAh, 35% bigger than last gen, 90W wired and 50W wireless charging 📶 Connectivity: 6 antennas, Wi-Fi 8 compatible, USB-C, NFC 🛡️ Build: ceramic and glass, aluminium frame, Gorilla Glass Ceramic 3, IP68 and IP69, MIL-STD-810H 🔐 First Motorola phone to support GrapheneOS, a privacy focused version of Android 🤖 Google Gemini built in, plus 7 years of OS updates 🎨 Colours: Pantone Coal Smoke and Pantone Capulet Olive US preorders start November 19 and sales start November 26. India price and launch are not confirmed yet.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 5, 2026
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది రెండు ప్రత్యేక పాంటోన్ రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:
- పాంటోన్ క్యాపులెట్ ఆలివ్ (Pantone Capulet Olive)
- పాంటోన్ కోల్ స్మోక్ (Pantone Coal Smoke)