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స్మార్ట్‌ఫోన్ చరిత్రలోనే బ్రైటెస్ట్ డిస్‌ప్లే- మార్కెట్లోకి 'మోటోరోలా సిగ్నేచర్ 27' సంచలన ఎంట్రీ!

స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలోనే అత్యంత ప్రకాశవంతమైన డిస్‌ప్లేతో 'మోటోరోలా సిగ్నేచర్ 27' విడుదలైంది.

Motorola Signature 27
Motorola Signature 27 (ఫొటో క్రెడిట్: Motorola)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : November 6, 2026 at 12:53 PM IST

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Hyderabad: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న మోటరోలా పవర్‌ఫుల్ ఫ్లాగ్‌షిప్ 'సిగ్నేచర్ 27' మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను ఎంపిక చేసిన కొన్ని అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో మాత్రమే ప్రవేశపెట్టారు. కంపెనీ భారత లాంఛ్​పై ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయనప్పటికీ, దీని ప్రీవియస్ 'Motorola Signature' మోడల్ ఈ ఏడాది జనవరిలో భారతదేశంలో విడుదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సరికొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ కూడా త్వరలో భారత్‌కు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

ఇక ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, 'మోటరోలా సిగ్నేచర్ 27'లో క్వాల్‌కామ్ (Qualcomm) సంస్థకు చెందిన అత్యంత శక్తివంతమైన 'Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6' చిప్‌సెట్​ను అందించారు. ఇది గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్‌ను వేరే లెవెల్‌కు తీసుకెళ్తుంది. దీని ఇతర ఫీచర్లలో 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయంతో కూడిన 7,000 mAh బ్యాటరీ, 200MP టెలిఫొటో కెమెరాతో కూడిన క్వాడ్ రియర్ కెమెరా సెటప్, 12,000 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను అందించగల 'Extreme AMOLED Duo Tandem' డిస్‌ప్లే ఉన్నాయి.

Motorola Signature 27
Motorola Signature 27 (ఫొటో క్రెడిట్: Motorola)

ధరల వివరాలు: మోటరోలా సిగ్నేచర్ 27 బేస్ మోడల్ ధర $1,599 (సుమారు రూ. 1,51,000)గా ఉంది. మరికొన్ని నెలల్లో ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి రానుంది.

Motorola Signature 27
Motorola Signature 27 (ఫొటో క్రెడిట్: Motorola)

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది రెండు ప్రత్యేక పాంటోన్ రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:

  • పాంటోన్ క్యాపులెట్ ఆలివ్ (Pantone Capulet Olive)
  • పాంటోన్ కోల్ స్మోక్ (Pantone Coal Smoke)

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