మోటరోలా రేజర్ ఫోల్డ్ ఇండియా లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- కీలక స్పెక్స్ కూడా వెల్లడి
మోటరోలా తన అప్కమింగ్ "రేజర్ ఫోల్డ్" ఇండియా లాంఛ్ తేదీని వెల్లడించింది.
Published : May 8, 2026 at 2:55 PM IST
Hyderabad: మోటరోలా రేజర్ ఫోల్డ్ ఇండియా లాంఛ్ తేదీ వెల్లడయింది. దీంతోపాటు దీని కలర్ ఆప్షన్లు, మెమరీ వేరియంట్లను కంపెనీ వెల్లడించింది. వాస్తవానికి, మోటరోలా ఈ వారం ప్రారంభం నుంచే భారతదేశంలో ఈ మోడల్ టీజింగ్ మొదలుపెట్టింది. ఈ క్రమంలో గురువారం ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ విడుదల తేదీని అధికారికంగా వెల్లడించింది.
లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?: భారతదేశంలో మే 13న ఈ మోటరోలా రేజర్ ఫోల్డ్ మోడల్ను లాంఛ్ చేయనున్నట్లు మోటరోలా ఇండియా తన అధికారిక 'X' (గతంలో Twitter) ఖాతా ద్వారా ప్రకటించింది. ఫ్లిప్కార్ట్, మోటరోలా ఇండియా వెబ్సైట్లలో దీని కోసం ప్రత్యేక మైక్రోసైట్లు కూడా రన్ అవుతున్నాయి. ఇవి ఈ అప్కమింగ్ 'బుక్-స్టైల్' ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలను వెల్లడించాయి. ఆ వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
మోటరోలా రేజర్ ఫోల్డ్ వేరియంట్లు: ఇది రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో వస్తుంది.
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
కలర్ ఆప్షన్లు: మోటరోలా రేజర్ ఫోల్డ్ భారతదేశంలో రెండు రంగులలో అందుబాటులోకి రానుంది.
- పాంటోన్ బ్లాకెన్డ్ బ్లూ (Pantone Blackened Blue)
- పాంటోన్ లిల్లీ వైట్ (Pantone Lily White)
మోటరోలా రేజర్ ఫోల్డ్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫేషన్లు: ఈ హ్యాండ్సెట్ ఇప్పటికే పలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అందుబాటులో ఉంది. దీనిని మార్చి నెలలో జరిగిన MWC 2026 కార్యక్రమంలో ఆవిష్కరించారు. ఇందులో 80W ఛార్జింగ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ మద్దతుతో కూడిన 6,000mAh బ్యాటరీ ఉంది.
దీని ధర EUR 1,999 (సుమారు రూ. 2,14,200). ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత My UX పై పనిచేస్తుంది. ఇందులో 165Hz రిఫ్రెష్ రేటు, 6,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో కూడిన 6.6-అంగుళాల LTPO pOLED కవర్ డిస్ప్లే ఉంది. ఈ ఫోన్లో 2K రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేటు కలిగిన 8.1-అంగుళాల అంతర్గత LTPO pOLED డిస్ప్లే కూడా ఉంది. కవర్ స్క్రీన్కు కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ సిరామిక్ 3 పూత ఉండగా, లోపలి స్క్రీన్ అల్ట్రా థిన్ గ్లాస్ (UTG) ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్, ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్సెట్తో పాటు, గరిష్ఠంగా 16GB LPDDR5X RAM, 1TB UFS 4.1 స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. కెమెరా విషయానికి వస్తే, ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ 1/1.28-అంగుళాల Sony LYTIA మెయిన్ సెన్సార్, 50-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో షూటర్, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరాతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది.
మోటరోలా రేజర్ ఫోల్డ్ కవర్ స్క్రీన్పై 32-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. దీని అంతర్గత డిస్ప్లేలో 20-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. ప్రామాణీకరణ (Authentication) కోసం ఇందులో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది. దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కల్పించేందుకు ఈ ఫోన్ IP49 రేటింగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీని కలిగి ఉంది.
ఇప్పుడు భారతదేశంలోకి ఈ స్మార్ట్ఫోన్తో పాటు ఫుట్బాల్ స్ఫూర్తితో రూపొందించిన విభిన్న డిజైన్ అంశాలతో కూడిన దీని ప్రత్యేక 'FIFA World Cup 26 Edition'ను కూడా కంపెనీ అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.