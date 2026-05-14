50MP ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌తో 'మోటరోలా రేజర్ ఫోల్డ్' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "మోటరోలా రేజర్ ఫోల్డ్" స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎట్టకేలకూ భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 1,49,999.

Motorola Razr Fold Launched in India With Triple 50 MP Camera Setup, 6,000mAh Battery
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 14, 2026 at 10:53 AM IST

Hyderabad: మోటరోలా భారతదేశంలో తన "రేజర్ ఫోల్డ్" స్మార్ట్​ఫోన్​ను విడుదల చేసింది. లెనోవో యాజమాన్యంలోని ఈ బ్రాండ్ నుంచి వచ్చిన మొట్టమొదటి 'బుక్-స్టైల్' ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇదే. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను మొదటగా మార్చి నెలలో జరిగిన మొబైల్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ (MWC 2026)లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిచయం చేశారు.

ఈ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్ 8.1-అంగుళాల అంతర్గత డిస్‌ప్లేను, 6.6-అంగుళాల కవర్ స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది స్నాప్​డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 16GB RAMతో వస్తుంది. ఇందులో 6,000mAh బ్యాటరీని అమర్చారు, ఇది 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

