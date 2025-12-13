Telangana Panchayat Elections Results2025

50MP కెమెరా, స్నాప్​డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌తో 'ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా'!- లాంఛ్​కు ముందే కీలక స్పెక్స్ లీక్!!

మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్న 'మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా'!- డిస్​ప్లే, కలర్ ఆప్షన్​లు, కీలక ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!!

Motorola Edge 70 Ultra might succeed the Edge 50 Ultra
Motorola Edge 70 Ultra might succeed the Edge 50 Ultra (Photo Credit- Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 13, 2025 at 11:50 AM IST

Choose ETV Bharat

Hyderabad: మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా కీలక స్పెసిఫికేషన్లు, రంగుల వివరాలు లీక్ అయ్యాయి. ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, స్నాప్​డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌తో లాంఛ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఈ రూమర్డ్ ఫోన్​ రెండర్లు ఇటీవల ఆన్‌లైన్‌లో కనిపించి దాని ఊహాత్మక డిజైన్​ను వెల్లడించాయి. తాజాగా ఒక టిప్‌స్టర్ చిప్‌సెట్, డిస్​ప్లే, కెమెరా కాన్ఫిగరేషన్, కలర్‌వేలతో సహా దీనిపై మరిన్ని వివరాలను పంచుకున్నారు. ఆ వివరాలు మీకోసం!

కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను జూన్ 2024లో భారతదేశంలో ప్రారంభించిన "ఎడ్జ్ 50 అల్ట్రా" మోడల్​కు సక్సెసర్​గా తీసుకొస్తుందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. లీకైన సమాచారం ఈ రూమర్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ అప్‌గ్రేడ్ పనితీరును అందించవచ్చని సూచిస్తుంది. అంటే మోటరోలా "ఎడ్జ్ 50 అల్ట్రా" స్నాప్‌డ్రాగన్ 8s Gen 3 చిప్‌ను కలిగి ఉండగా, దీనికి సక్సెసర్​గా వస్తున్న ఈ ఫోన్​లో క్వాల్కమ్ లేటెస్ట్ స్నాప్​డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని భావిస్తున్నారు.

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు (అంచనా): వీబోలో 'పాండా ఈజ్ బాల్డ్' (చైనీస్ ట్రాన్స్​లేషన్) అనే టిప్‌స్టర్, ఈ రూమర్డ్ "మోటో X70 అల్ట్రా" కీలక స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లను లీక్ చేశారు. దీనిని కంపెనీ "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా" పేరుతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇది నలుపు, ఆకుపచ్చ, కాంస్య రంగులలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

ఇంకా ఈ ఫోన్ క్వాల్కమ్ ఆక్టా కోర్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుందని భావిస్తున్నారు. 3nm ప్రాసెస్‌పై నిర్మితమైన ఈ చిప్​సెట్​ ఇటీవలే నవంబర్ 26న విడుదలయింది. ఒకవేళ ఇందులో ఈ చిప్​సెట్​ను అందిస్తే స్నాప్‌డ్రాగన్ 8s జెన్ 3 SoCతో పనిచేసే దాని మునుపటి మోడల్ అయిన మోటరోలా "ఎడ్జ్ 50 అల్ట్రా" కంటే ఇది ఒక కీలక అప్‌గ్రేడ్ అవుతుంది. ఇలాంటి వివరాలు ఆన్‌లైన్‌లో వెలుగులోకి రావడం ఇదేం మొదటిసారి కానప్పటికీ, కంపెనీ మాత్రం ఇంకా ఈ అల్ట్రా మోడల్ లాంఛ్​ను ధృవీకరించలేదనే విషయాన్ని గమనించాలి.

డిస్​ప్లే: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను 6.7-అంగుళాల ఫ్లాట్ OLED డిస్‌ప్లేతో, 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 1.5K రిజల్యూషన్‌తో అందించే అవకాశం ఉంది. మోటరోలా "ఎడ్జ్ 50 అల్ట్రా" ఫోన్‌తో పోలిస్తే ఇది ఒక చిన్న స్థాయి డౌన్‌గ్రేడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ ఫోన్‌లో 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 1.5K (1,220x2,712 పిక్సెల్స్) రిజల్యూషన్‌తో కూడిన 6.7-అంగుళాల LTPS pOLED స్క్రీన్ ఉంది. ఇంకా "ఎడ్జ్ 50 అల్ట్రా"లో గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ ప్రొటెక్షన్, HDR10+ కంటెంట్ సపోర్ట్, 2500 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.

కెమెరా సెటప్: కెమెరాల విషయానికొస్తే, మోటరోలా "ఎడ్జ్ 70 అల్ట్రా"లో 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరాతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుందని అంచనా. ఇది కూడా దాని ప్రీవియస్ మోడల్​ కంటే కాస్త డౌన్‌గ్రేడ్‌గా కన్పిస్తోంది. ఎందుకంటే దానిలో 3x ఆప్టికల్ జూమ్ సామర్థ్యంతో కూడిన 64-మెగాపిక్సెల్ (f/2.4) టెలిఫొటో కెమెరా ఉంది.

