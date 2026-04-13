మోటరోలా 'ఎడ్జ్ 70 ప్రో' ఏప్రిల్ 26న విడుదల కానుందా?- టీజర్ చూశారా?
మోటరోలా తన అప్కమింగ్ హ్యాండ్సెట్కు సంబంధించిన టీజర్ విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పేరును వెల్లడించనప్పటికీ, ఇది "ఎడ్జ్ 70 ప్రో" మోడల్కు సంబంధించినదిగా అనిపిస్తోంది.
Published : April 13, 2026 at 5:24 PM IST
Hyderabad: మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో ఇటీవల ఒక సర్టిఫికేషన్ వెబ్సైట్లో కనిపించింది. ఇది ఈ హ్యాండ్సెట్ త్వరలో భారతదేశంలో విడుదల కావచ్చని సూచిస్తోంది. తాజాగా కంపెనీ ఒక కొత్త మోడల్ను విడుదల చేయనున్నట్లు ఒక టీజర్ను వదిలింది. ఇది "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో" సిరీస్కు సంబంధించినదిగా కనిపిస్తోంది. అయితే కంపెనీ ఇంకా దీని పేరును ధృవీకరించలేదు.
కానీ ఈ అప్కమింగ్ ఫోన్ కోసం ఓ ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ ఇప్పుడు ఒక ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది దాని రంగు ఎంపికలు, డిజైన్ను వెల్లడిస్తోంది. ఈ ఫోన్లో చతురస్రాకారపు కెమెరా ఐలాండ్లో అమర్చిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ ఉంటుందని అంచనా. సెల్ఫీ కెమెరా కోసం ఇందులో హోల్ పంచ్ డిస్ప్లే కూడా ఉండవచ్చు.
టీజింగ్ స్టార్ట్: మోటరోలా తన అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఒక మైక్రోసైట్ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని బట్టి, కంపెనీ త్వరలోనే ఈ హ్యాండ్సెట్ను భారతదేశంలో విడుదల చేయనుందని తెలుస్తోంది. లాంఛ్ అనంతరం ఈ ఫోన్ భారత్లో ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా విక్రయానికి వస్తుందని ఖరారైంది. అంతేకాకుండా ఇది నీలం, ఆకుపచ్చ, తెలుపు రంగులలో లభించనుందని వెల్లడైంది. ఈ రంగుల వేరియంట్లు వరుసగా "టైలర్డ్-ఫ్యాబ్రిక్ ఫినిష్", "సాటిన్-లక్స్ ఫినిష్", "మార్బుల్ ఫినిష్"లతో వస్తాయి.
ఇది "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో"గా భావిస్తున్న మోడల్కు సంబంధించిన, ఇటీవల లీకైన మార్కెటింగ్ మెటీరియల్ను పోలి ఉంది. ఫ్లిప్కార్ట్లో రన్ అవుతున్న మైక్రోసైట్ ఇది "Edge 70" సిరీస్ హ్యాండ్సెట్కు సంబంధించినది కావచ్చని సూచిస్తోంది.
అంతేకాకుండా ఈ అప్కమింగ్ మోటరోలా ఫోన్ డిజైన్ గతంలో లీకైన కంప్యూటర్-ఎయిడెడ్ డిజైన్ (CAD) రెండర్లలో కనిపించిన డిజైన్నే పోలి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. అయితే, భారతదేశంలో విడుదల కానున్న ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పేరును కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు కాబట్టి, ఈ సమాచారాన్ని కొంత సందేహంగానే పరిగణించాలి.
ఇకపోతే ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో రన్ అవుతున్న మైక్రోసైట్ URLలో "Moto Coming Soon Apr26" అని ఉంది. దీనర్థం కంపెనీ ఈ మోడల్ను ఏప్రిల్ 26న భారతదేశంలో విడుదల చేస్తుందని కావచ్చు లేదా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పేరు, ఇతర వివరాలను ఈ తేదీన వెల్లడిస్తుందని కూడా కావచ్చు.
ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఈ అప్కమింగ్ మోటరోలా ఫోన్లో కర్వ్డ్ డిస్ప్లే, వెనుక వైపు ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్, 'హోల్-పంచ్' డిస్ప్లే కటౌట్ ఉంటాయని కూడా తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఫోన్ ఎడమ వైపున పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. అదే సమయంలో హ్యాండ్సెట్ కుడి వైపున ఒక అన్స్పెసిఫైడ్ బటను కూడా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను కంపెనీ మరికొన్ని రోజుల్లోనే వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.