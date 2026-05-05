ETV Bharat / technology

కిర్రాక్ అప్​గ్రేడ్​లతో మోటరోలా "ఎడ్జ్ 70 ప్రో+"- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

మోటరోలా "ఎడ్జ్ 70 ప్రో" కంటే మూడు ప్రధాన అప్‌గ్రేడ్​లతో "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో+" త్వరలోనే భారతదేశంలో విడుదల కానుందని సమాచారం.

In picture: Motorola edge 70 Pro
In picture: Motorola edge 70 Pro (Photo Credit- Motorola)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 5, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: మోటరోలా ఇటీవలే తన "ఎడ్జ్ 70 ప్రో" స్మార్ట్​ఫోన్​ను "ఎడ్జ్ 70" సిరీస్‌లో మూడో మోడల్‌గా విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ సిరీస్​లో నాలుగో మోడల్​ను ప్రవేశపెట్టడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. దీనిని "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో+" పేరుతో తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది.

ఈ రూమర్డ్ హ్యాండ్‌సెట్ త్వరలోనే భారతదేశంలో విడుదల కానుందని సమాచారం. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ "ఎడ్జ్ 70 ప్రో"తో పోలిస్తే అనేక మెరుగుదలలను (Upgrades) కలిగి ఉంటుందని, ఇటీవల విడుదలైన ఫోన్‌లో ఫీచర్ల పరంగా ఉన్న వివిధ "లోపాలను" ఇది భర్తీ చేస్తుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ హ్యాండ్‌సెట్ మూడు విభిన్న రంగులలో, ప్రత్యేకమైన ఫినిషింగ్‌లతో అందుబాటులోకి వస్తుందని భావిస్తున్నారు.

ఎప్పుడు లాంఛ్ కావచ్చు?: ఈ మోటరోలా "ఎడ్జ్ 70 ప్రో ప్లస్" మే నెలాఖరు నాటికి భారతదేశంలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు టిప్‌స్టర్ ముకుల్ శర్మ (@stufflistings) దీనిపై ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్ "X"​లో పోస్ట్​ చేశారు. దీంతోపాటు ఈ హ్యాండ్‌సెట్ దేశంలో ఆకుపచ్చ, ఎరుపు, గోధుమ రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఇంకా ఇవి శాటిన్, వుడెన్ ఫినిషింగ్‌లతో వస్తాయని జోడించారు.

దీని ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా): ఇటీవల ఆవిష్కరించిన "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో"తో పోలిస్తే ఈ హ్యాండ్‌సెట్ గణనీయమైన అప్‌గ్రేడ్‌లతో రానుందని సమాచారం.

కెమెరా & బ్యాటరీ: మోటరోలా "ఎడ్జ్ 70 ప్రో+"గా చెబుతున్న ఈ మోడల్​లో​ మనకు తెలిసిన చతురస్రాకార కెమెరా మాడ్యూల్‌లో వెనుకవైపు టెలిఫొటో కెమెరా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా "ఎడ్జ్ 70 ప్రో" మోడల్‌లో లోపించిన వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో+" మద్దతు ఇస్తుందని చెబుతున్నారు.

RAM & స్టోరేజ్: ఈ అప్​కమింగ్ హ్యాండ్‌సెట్ టాప్​-ఆఫ్​-ది-లైన్ వేరియంట్‌లో 16GB RAM ఉంటుందని సమాచారం. అయితే ఇంతకుముందు "ఎడ్జ్ 70 ప్రో" మోడల్​లో అత్యున్నత శ్రేణి వేరియంట్​ను 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్​తో తీసుకురావటం గమనార్హం.

ఇకపోతే ఈ "ఎడ్జ్ 70 ప్రో" గురించి మాట్లాడుకుంటే, మోటరోలా ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను ఏప్రిల్ 22న భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఇది రెండు వేరియంట్లలో మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది. అవి:

  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

దీని టాప్ 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ. 41,999 కాగా, 8GB RAM కలిగిన బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 38,999గా ఉంది.

రంగుల విషయానికి వస్తే, ప్రస్తుతం ఈ హ్యాండ్‌సెట్ భారతదేశంలో పాంటోన్ లిల్లీ వైట్ (Pantone Lilly White), పాంటోన్ టీ (Pantone Tea), పాంటోన్ టైటాన్ (Pantone Titan) కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది.

స్పెసిఫికేషన్ల పరంగా చూస్తే, "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో"లో 6,500mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 90W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 5W వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అయితే ఇది వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను అందించదు. కెమెరాల విషయానికొస్తే, ఇందులో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్ ఉంది. దీనిలో 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) మెయిన్ షూటర్, 50-మెగాపిక్సెల్ (f/2.0) అల్ట్రావైడ్ కెమెరాతో పాటు మరో సెన్సార్ కూడా ఉంది. అయితే ఇందులో టెలిఫొటో షూటర్ లేదు.

TAGGED:

EDGE 70 PRO PLUS INDIA LAUNCH
MOTOROLA EDGE 70 PRO PLUS LEAKS
MOTOROLA EDGE 70 PRO PLUS SPECS
EDGE 70 PRO PLUS LAUNCH DATE
MOTOROLA EDGE 70 PRO PLUS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.