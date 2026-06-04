అదిరే అప్గ్రేడ్లతో 'మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో+' లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
6,500mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫొటో కెమెరాతో "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో+" భారతదేశంలో విడుదలైంది.
Published : June 4, 2026 at 1:14 PM IST
Hyderabad: మోటరోలా ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "ఎడ్జ్ 70 ప్రో+" స్మార్ట్ఫోన్ భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇటీవలే కొన్ని వారాల క్రితం విడుదలైన "ఎడ్జ్ 70 ప్రో" మోడల్తో పోలిస్తే ఇది అనేక మెరుగుదలలతో వచ్చింది; వీటిలో 15W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్, 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫొటో కెమెరా వంటి అంశాలు ఉన్నాయి.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో+ ధర: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం ఒకే ఒక్క వేరియంట్లో ప్రవేశపెట్టింది. దీని ధరను రూ. 47,999గా నిర్ణయించింది. ఇది 12GB RAM & 256GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
When stunning is the standard, every detail matters.— Motorola India (@motorolaindia) June 4, 2026
Motorola edge 70 Pro+ starting at ₹44,999*. Sale starts 11th June on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores. pic.twitter.com/2yBuM3PXsi
ఆఫర్లు: కంపెనీ దీనిపై రూ. 3,000 తక్షణ క్యాష్బ్యాక్ను అందిస్తోంది. ప్రత్యామ్నాయంగా వినియోగదారులు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ను కూడా పొందవచ్చు.
సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ సేల్స్ జూన్ 11 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఫ్లిప్కార్ట్, మోటరోలా ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
కలర్ ఆప్షన్లు: మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో+ మూడు రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:
- పాంటోన్ చికోరి కాఫీ (Pantone Chicory Coffee)
- పాంటోన్ స్టార్మీ సీ (Pantone Stormy Sea)
- పాంటోన్ జిన్ఫాండెల్ (Pantone Zinfandel)
|Variant
|Original Price
|Launch Price
|Colours
|First Sale on
|Available on
|12GB + 256GB
|Rs 47,999
|Rs 44,999
|Pantone Chicory Coffee | Pantone Stormy Sea | Pantone Zinfandel
|June 11
|Motorola's official website | Flipkart | leading retail stores
మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో+ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ హ్యాండ్సెట్లో 6.8-అంగుళాల 1.5K (1,272 x 2,772 పిక్సెల్లు) ఎక్స్ట్రీమ్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 450 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 100 శాతం DCI-P3 కలర్ గాముట్, HDR10+ సపోర్ట్, 5,200 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ అందిస్తుంది. అలాగే, 360Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, తడి వేళ్లతో ఫోన్ వాడేటప్పుడు బెటర్ టచ్ రెస్పాన్స్ కోసం 'వాటర్ టచ్' ఫీచర్ కూడా ఉంది.
ప్రాసెసర్ & పనితీరు: దీనిలో 4nm ఆక్టా కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 ఎక్స్ట్రీమ్ చిప్సెట్ ఉంది. దీని పీక్ క్లాక్ స్పీడ్ 3.4GHz వరకు ఉంటుందని మోటరోలా చెబుతోంది. ఈ హ్యాండ్సెట్ AnTuTu బెంచ్మార్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్పై 24,00,000 పాయింట్లకు పైగా స్కోర్ చేసిందని తెలిపింది. ఈ ఫోన్ 12GB LPDDR5x RAM, 256GB UFS 4.1 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్ను అందిస్తుంది. థర్మల్ మేనేజ్మెంట్ కోసం దీనికి 4,600 sq mm డిస్సిపేషన్ ఏరియాతో వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్ సొల్యూషన్ కూడా ఇచ్చారు.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత Hello UI పై పనిచేస్తుంది. దీనికి గరిష్ఠంగా మూడేళ్ల పాటు OS అప్గ్రేడ్లు, ఐదేళ్ల పాటు సెక్యూరిటీ ప్యాచ్లను అందిస్తామని మోటరోలా హామీ ఇస్తోంది.
IP రేటింగ్ & డ్యూరబిలిటీ: డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ కోసం IP68 + IP69 రేటింగ్లతోనూ, మన్నిక కోసం MIL-810H సర్టిఫికేషన్తోనూ ఈ హ్యాండ్సెట్ వస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
కెమెరా సెటప్: కెమెరాల విషయానికి వస్తే, మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో+ వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సిస్టమ్ ఉంది. ఇందులో LYT-710 సెన్సార్, ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) ప్రధాన కెమెరా ప్రముఖంగా నిలుస్తుంది. ఈ ఫోన్ 50-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంది; ఇది గరిష్ఠంగా 3x ఆప్టికల్ జూమ్, 50x డిజిటల్ జూమ్, OIS సదుపాయాలను అందిస్తుంది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఈ ఫోన్లో 6,500mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది 90W వైర్డ్, 15W వైర్లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో పాటు 5W వైర్డ్ అండ్ వైర్లెస్ రివర్స్ ఛార్జింగ్ సదుపాయాన్ని అందిస్తుంది.
కనెక్టివిటీ & సెన్సార్లు: దీనిలో 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, బ్లూటూత్ 5.4, USB Type-C పోర్ట్, GPS, GLONASS, Galileo సపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఆన్బోర్డ్ సెన్సార్లలో ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, యాక్సిలెరోమీటర్, గైరోస్కోప్, ఇ-కంపాస్ ఉన్నాయి. సెక్యూరిటీ కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ అమర్చారు.
|Features
|Details
|Display
|144Hz | 6.8-inch Super HD Extreme AMOLED
|Processor
|MediaTek Dimensity 8500 Extreme
|RAM + storage
|12GB + 256GB
|Rear camera
|50MP Sony LYTIA 710 (main) + 50MP (ultrawide) + 50MP (periscope telephoto)
|Front camera
|50MP
|Battery
|6,500mAh
|Charging capacity
|90W (wired) | 15W (wireless) | 10W (wireless reverse) | 5W (wired reverse)
|IP rating
|IP69/IP68
|Operating System (OS)
|Hello UI based on Android 16
|OS and security patches
|up to 3 years (OS upgrade) | up to 5 years (security patch)