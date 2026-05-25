మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో+ లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- పెరిస్కోప్ కెమెరాతో పండగ షురూ

మోటరోలా ఇండియా అనేక టీజర్ల తర్వాత ఎట్టకేలకూ తన "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో+" లాంఛ్ తేదీని అధికారికంగా ధృవీకరించింది.

Motorola Edge 70 Pro+ Launch Date Confirmed
Motorola Edge 70 Pro+ Launch Date Confirmed (Photo Credit: Flipkart/ Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 25, 2026 at 11:02 AM IST

Hyderabad: మోటరోలా ఫ్యాన్స్‌కి గుడ్‌న్యూస్. ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న "ఎడ్జ్ 70 ప్రో+" ఇండియా లాంఛ్ తేదీని కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ ఫోన్‌లో పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో రియర్ కెమెరా ఉంటుందని కూడా కన్ఫర్మ్ చేసింది. దీంతో కెమెరా లవర్స్‌లో అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. ఇది ఎడ్జ్ 70 శ్రేణిలో అత్యంత అధునాతన, ప్రీమియం మోడల్‌గా విడుదల కానుంది. ఇది ఇప్పటికే ఉన్న మోటరోలా ఎడ్జ్ 70, ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్, ఎడ్జ్ 70 ప్రో మోడళ్లతో పాటు అందుబాటులో ఉండనుంది.

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో+ ఇండియా లాంఛ్?: మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో+ వచ్చే వారం అంటే జూన్ 4వ తేదీన భారతదేశంలో విడుదల కానుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఫ్లిప్​కార్ట్ ద్వారా విక్రయానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో+ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

కెమెరా సెటప్: మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో+లో 3.5x ఆప్టికల్ జూమ్‌తో కూడిన 50MP పెరిస్కోప్ లెన్స్ ఉంటుందని కన్ఫర్మ్ అయింది. అయితే "ఎడ్జ్ 70 ప్రో"లో ఈ లెన్స్ లేదు, దానితో పోలిస్తే ఇదే దీనిలో అతిపెద్ద అప్‌గ్రేడ్. వైల్డ్‌లైఫ్, దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్​ను షూట్ చేయడానిగి, అలాగే డీటైల్డ్ పోర్ట్రెయిట్స్‌కి ఇది పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటుంది. దీని మెయిన్ కెమెరా 50MP సోనీ లైటియా 710 సెన్సార్‌తో వస్తుంది, ఇది 3.5 డిగ్రీల ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్‌ సపోర్ట్​ను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఫ్రేమ్ స్టెబిలైజేషన్, నైట్ ఫొటోగ్రఫీ, 50x AI-ఆధారిత సూపర్ జూమ్ ప్రో వంటి ఫీచర్లు కూడా ఇందులో లభిస్తాయి. పెరిస్కోప్ లెన్స్ కలిగి ఉన్న "రియల్​మీ 16 ప్రో+" మోడల్​కు ఇది గట్టి పోటీనిస్తుందని భావిస్తున్నారు.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఎడ్జ్ 70 ప్రో+ మూడు పాంటోన్ ఫినిషెస్‌లో ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు మోటరోలా ధృవీకరించింది. స్కల్ప్టెడ్ వుడ్ ఫినిష్‌తో పాంటోన్ చికోరీ కాఫీ (Pantone Chicory Coffee), ట్విల్-ఇన్‌స్పైర్డ్ టెక్స్చర్‌తో పాంటోన్ స్టార్మీ సీ (Pantone Stormy Sea), శాటిన్-లక్స్ ఫినిష్‌తో పాంటోన్ జిన్‌ఫాండెల్ (Pantone Zinfandel). ఫోన్‌కి లెఫ్ట్ సైడ్‌లో ఒక ఎక్స్‌ట్రా బటన్ కూడా ఉంది. ఇది కొన్ని ఫీచర్స్ లేదా AI ఫీచర్స్‌కి షార్ట్‌కట్ బటన్‌లా పనిచేయొచ్చు.

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో+ హైలైట్లు: ఇప్పటివరకు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో+"లో కెమెరానే అతి పెద్ద హైలైట్. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రీమియం, స్లిమ్ డిజైన్‌తో పలు ఫినిషెస్‌లో వస్తుంది. పెరిస్కోప్ లెన్స్ లాంటి వెర్సటైల్ కెమెరాలతో, ప్రీమియం మిడ్-రేంజ్ మోటరోలా ఫోన్ కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్. కెమెరా అప్‌గ్రేడ్ కోసం చూస్తున్న ప్రస్తుత మోటరోలా వినియోగదారులు, ప్రత్యేకంగా ఈ ధర పరిధిలో పెరిస్కోప్ లెన్స్ కోరుకునే వారు "ఎడ్జ్ 70 ప్రో+"ను పరిగణించవచ్చు.

