50-MP సోనీ LYT-710 కెమెరాతో 'మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో'- ధర ఎంతంటే?

6,500mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-710 కెమెరాతో "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో" భారతదేశంలో విడుదలైంది.

Motorola Edge 70 Pro Launched in India With 50-Megapixel Sony LYT-710 Camera (Photo Credit- flipkart/Motorola)
Published : April 22, 2026 at 2:02 PM IST

Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ కంపెనీ మోటరోలా భారత దేశంలో తన కొత్త "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో" స్మార్ట్​ఫోన్​ను లాంఛ్ చేసింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ శక్తివంతమైన ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8000 సిరీస్ చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. అలాగే ఇందులో 6,500mAh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీని అమర్చారు. ఫోన్ వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో Sony LYT-710 సెన్సార్‌తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఫోన్ ఉష్ణోగ్రతను సమర్థవంతంగా నియంత్రించడానికి ఇందులో 'వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్'ను పొందుపరిచారు. దీనివల్ల ఫోన్ వేడెక్కకుండా ఉంటుంది. ఈ సరికొత్త ఎడ్జ్-సిరీస్ హ్యాండ్‌సెట్ భారతదేశంలో మూడు విభిన్న రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

భారతదేశంలో మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో తీసుకొచ్చింది.

  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 38,999
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 41,999

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో ఆఫర్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​పై లాంఛ్ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. Axis Bank, HDFC Bank కార్డులను ఉపయోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి, కంపెనీ రూ. 2,000 వరకు తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్‌ను అందిస్తోంది. ప్రత్యామ్నాయంగా, వినియోగదారులు రూ. 2,000 వరకు ఎక్స్‌చేంజ్ బోనస్‌ను (పాత ఫోన్ మార్పిడిపై అదనపు విలువను) కూడా పొందవచ్చు.

కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • పాంటోన్ లిల్లీ వైట్ (Pantone Lilly White)
  • పాంటోన్ టీ (Pantone Tea)
  • పాంటోన్ టైటాన్ (Pantone Titan)

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త హ్యాండ్‌సెట్ భారతదేశంలో ఏప్రిల్ 29 నుంచి విక్రయానికి అందుబాటులోకి రానుంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఫ్లిప్​కార్ట్, కంపెనీ అధికారిక వెబ్​సైట్​ను సంప్రదించవచ్చు.

