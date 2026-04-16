మోటరోలా 'ఎడ్జ్ 70 ప్రో' ఇండియా లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- కలర్ ఆప్షన్లు, కీలక స్పెక్స్ కూడా రివీల్
భారతదేశంలో మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో లాంఛ్ తేదీ వెల్లడైంది. దీని రంగుల ఎంపికలు, కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలు కూడా రివీల్ అయ్యాయి.
Published : April 16, 2026 at 12:11 PM IST
Hyderabad: ఈ నెల ఆరంభం నుంచే, భారతదేశంలో ఒక కొత్త హ్యాండ్సెట్ రాకను మోటరోలా పరోక్షంగా సూచిస్తూ వస్తోంది. తాజాగా, దేశంలో "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో" లాంఛ్ తేదీని కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రత్యక్షమైన ఒక ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ ఈ ఫోన్ లాంఛ్ అనంతరం ఇదే ఇ-కామర్స్ సైట్లో అందుబాటులోకి వస్తుందని ధృవీకరించడంతో పాటు, అధికారిక ఆవిష్కరణకు ముందే దీనికి సంబంధించిన పలు కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లను కూడా వెల్లడించింది.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో ఇండియా లాంఛ్?: ఫ్లిప్కార్ట్ మైక్రోసైట్ మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో ఏప్రిల్ 22న భారతదేశంలో విడుదల కానుందని ధృవీకరించింది. ఈ ఫోన్ పాంటోన్ టీ రంగులో 'సాటిన్-లక్స్' ఫినిష్తోనూ, పాంటోన్ టైటాన్ రంగులో 'టైలర్డ్-ఫ్యాబ్రిక్' ఫినిష్తోనూ, అలాగే పాంటోన్ లిల్లీ వైట్ రంగులో 'మార్బుల్' ఫినిష్తో కలిపి పలు రకాల ఆప్షన్లలో లభించనుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్, గరిష్ఠంగా 144Hz రిఫ్రెష్ రేటు, 5,200 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్, రంగుల కచ్చితత్వం కోసం పాంటోన్ ధృవీకరణ, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్తో కూడిన 6.8-అంగుళాల AMOLED 1.5K డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది MIL-STD-810H మిలిటరీ-గ్రేడ్ మన్నిక ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం ఈ ఫోన్ IP68, IP69 రేటింగ్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ప్రాసెసర్: ఈ హ్యాండ్సెట్ 4nm మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 ఎక్స్ట్రీమ్ చిప్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 2.4 మిలియన్లకు పైగా AnTuTu స్కోరును సాధిస్తుందని పేర్కొన్నారు. గరిష్ఠంగా 12GB LPDDR5x RAMతో వస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: కెమెరాల విషయానికి వస్తే, ఈ "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో"లో 12mm–81mmకు సమానమైన వేరియబుల్ ఫోకల్ రేంజ్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-710 ప్రధాన సెన్సార్ను అమర్చారు. ఈ కెమెరా వ్యవస్థ పాంటోన్ స్కిన్టోన్ వాలిడేటెడ్ (పాంటోన్ స్కిన్టోన్ వాలిడేటెడ్ అనేది టీవీలు, మానిటర్లు, మొబైల్స్ వంటి డిజిటల్ పరికరాలు మానవ చర్మ ఛాయలను (Skin Tones) కచ్చితంగా ప్రదర్శించగలవని తెలిపే ఒక సాంకేతిక ధృవీకరణ), ఆటో మ్యాక్రో విజన్ వంటి ఫీచర్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, ఆటోఫోకస్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ముందు వైపు కెమెరా కూడా ఉంటాయి. ఈ హ్యాండ్సెట్ అన్ని లెన్స్లు 60fps వద్ద 4K వీడియో రికార్డింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తాయి.
బ్యాటరీ వివరాలు: ఈ ఫోన్ 6,500mAh బ్యాటరీతో రానుంది. ఇది రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ వినియోగాన్ని అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఇది 90W టర్బోపవర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది, దీనికి సరిపోయే ఛార్జర్ ఫోన్ బాక్సులోనే లభిస్తుంది. ఈ హ్యాండ్సెట్లో Dolby Atmos మద్దతు, Hi-Res Audio ధృవీకరణతో పాటు, AI మెరుగుదలలతో తక్కువ వెలుతురులో ఫొటోగ్రఫీ అందించడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ హ్యాండ్సెట్ ముందే ఇన్స్టాల్ చేసిన Android 16-ఆధారిత Hello UIపై పనిచేస్తుంది; దీనికి మూడేళ్ల OS అప్గ్రేడ్లు, ఐదేళ్ల భద్రతా అప్డేట్లు లభిస్తాయని తెలుస్తోంది. ఇది మోటరోలా, మోటో AI వంటి కృత్రిమ మేధ (AI) ఆధారిత ఫీచర్లతో పాటు కోపైలట్ (Copilot), జెమిని (Gemini), పెర్ప్లెక్సిటీ (Perplexity) వంటి ఇంటిగ్రేషన్లను కూడా అందిస్తుంది. ఉష్ణ నిర్వహణ కోసం ఈ ఫోన్ 4,600 sq mm హీట్ డిస్సిపేషన్ ఏరియాను కలిగిన ఒక వేపర్ ఛాంబర్ (VC) కూలింగ్ సిస్టమ్తో వస్తుంది.