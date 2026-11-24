మోటరోలా 'ఎడ్జ్ 70' సిరీస్లో నయా మోడల్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ SoC, 144Hz AMOLED డిస్ప్లే, 7,000mAh బ్యాటరీతో మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 నియో భారతదేశంలో విడుదలైంది.
Published : November 24, 2026 at 7:22 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ మోటోరోలా తన 'ఎడ్జ్ 70' (Edge 70) సిరీస్ను విస్తరిస్తూ భారత మార్కెట్లోకి సరికొత్త 'మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 నియో' (Motorola Edge 70 Neo) స్మార్ట్ఫోన్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత 'హలో UI' (Hello UI) పై పనిచేసే ఈ ఫోన్ 144Hz AMOLED డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 7s Gen 3 ప్రాసెసర్, 8GB RAM & 128GB స్టోరేజ్ను అందిస్తుంది. అలాగే ఫొటోగ్రఫీ కోసం 50MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరాతో పాటు 45W టర్బోపవర్ (TurboPower) ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో కూడిన భారీ 7,000mAh బ్యాటరీని ఇందులో అమర్చారు.
|వేరియంట్లు
|ధర
|కలర్స్ అండ్ ఫినిషెస్
|8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|రూ. 34,999 (అన్ని డిస్కౌంట్ల తర్వాత)
మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
Always one post away from the spotlight. ⚡🤳 Stay ready. Stay social. Stay unstoppable. Motorola Edge 70 Neo starting at just Rs. 34,999*. Sale starts 1st December on Flipkart, https://t.co/zM0CKpcJ5U and leading retail stores. https://t.co/pBD9xpqDCm— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2026
The motorola edge 70 neo is ready for every kind of expression. Capture, create, discover and make every scroll worth stopping for 📸 Motorola Edge 70 Neo starting at just Rs. 34,999*. Sale starts 1st December on Flipkart, https://t.co/zM0CKpcJ5U and leading retail stores. https://t.co/9S4Uf9oCQp— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2026
|Features
|Details
|Display
|144Hz| 6.8-inch Extreme AMOLED
|Processor
|Snapdragon 7s Gen 3
|RAM + storage
|8GB + 128GB
|Rear camera
|50MP (main) + 2MP (macro)
|Front camera
|32MP
|Battery
|7,000mAh
|Charging capacity
|45W TurboCharge (wired) | 75W Reverse (wired) | Bypass charging
|Operating System (OS)
|Hello UI based on Android 16
|OS and Security updates
|OS updates: 3 OS updates
|Security patches: 5 years