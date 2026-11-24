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మోటరోలా 'ఎడ్జ్ 70' సిరీస్‌లో నయా మోడల్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

From left to right, Motorola Edge 70 comes in Pantone Mountain View, Pantone Milky Blue, Pantone Grey Lilac, Pantone Sage colours. ( ఫొటో క్రెడిట్: Motorola )